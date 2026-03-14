Партнерский проект

Арина Соболенко – Линда Носкова, 14 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Белоруска в шаге от очередного матча за титул
Александр Бокулёв

Чешка Линда Носкова весьма неожиданно дошла до полуфинала хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Путевку в решающий матч она оспорит с белоруской Ариной Соболенко – лидером мирового рейтинга. На этот раз без сюрприза?

Дата / Время: 14.03.2026, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Химено Сакацумэ (Япония) – 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:4, 6:1
  • 4-й круг: Наоми Осака (Япония, 16) – 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Виктория Мбоко (Канада, 10) – 7:6 (7:0), 6:4

Линда Носкова (21 год, 14-я ракетка мира, 14-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Сорана Кырстя (Румыния) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Александра Эала (Филиппины, 31) – 6:2, 6:0
  • 1/4 финала: Талия Гибсон (Австралия) – 6:2, 4:6, 6:2

Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Элина Свитолина (Украина, 9)

Арина Соболенко

Победительница 22 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На харде взяла 19 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турнир в Брисбене, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 15 побед при одном поражении. На турнире в Индиан-Уэллсе лучшие результаты показывала в 2023 и 2025 гг., когда проигрывала в финалах.

Линда Носкова

Выиграла один турнир WTA – в Монтеррее на харде в 2024 г. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до третьего круга Australian Open. Всего в 2026 г. одержала девять побед при четырех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели один официальный очный матч – на хардовом турнире в Аделаиде в 2023 г. Тогда Соболенко выиграла со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой белоруску. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,12 на её победу и 6,30 на успех чешки.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменок продлился 22 гейма. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (19,5) и 2,00 на ТМ (19,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СоболенкоПобеда НосковойТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,126,301,802,00

Прогноз и ставка

Фаворитка очевидна. Соболенко не отдала на турнире ни сета и в целом не заставила сомневаться в своей готовности штурмовать очередной титул. Были локальные сложности, но белоруска по-прежнему обладает значительным запасом прочности на фоне большинства соперниц.

Носкова же выдала один из лучших турниров в карьере. Не обошлось без везения с сеткой, но и недооценивать чешку не стоит. Терять ей в общем-то нечего, поэтому ждем, что молодая спортсменка сумеет раскрепоститься и показать достойный теннис в полуфинале. Попробуем воспользоваться высокими коэффициентами на Носкова и заиграть плюсовую фору по геймам через нее.

