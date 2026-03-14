Арина Соболенко – Линда Носкова, 14 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Чешка Линда Носкова весьма неожиданно дошла до полуфинала хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Путевку в решающий матч она оспорит с белоруской Ариной Соболенко – лидером мирового рейтинга. На этот раз без сюрприза?
Дата / Время: 14.03.2026, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Линда Носкова (21 год, 14-я ракетка мира, 14-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Элина Свитолина (Украина, 9)
Победительница 22 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На харде взяла 19 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турнир в Брисбене, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 15 побед при одном поражении. На турнире в Индиан-Уэллсе лучшие результаты показывала в 2023 и 2025 гг., когда проигрывала в финалах.
Выиграла один турнир WTA – в Монтеррее на харде в 2024 г. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до третьего круга Australian Open. Всего в 2026 г. одержала девять побед при четырех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Спортсменки ранее провели один официальный очный матч – на хардовом турнире в Аделаиде в 2023 г. Тогда Соболенко выиграла со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
Букмекеры считают явной фавориткой белоруску. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,12 на её победу и 6,30 на успех чешки.
Единственный очный матч спортсменок продлился 22 гейма. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (19,5) и 2,00 на ТМ (19,5).
Фаворитка очевидна. Соболенко не отдала на турнире ни сета и в целом не заставила сомневаться в своей готовности штурмовать очередной титул. Были локальные сложности, но белоруска по-прежнему обладает значительным запасом прочности на фоне большинства соперниц.
Носкова же выдала один из лучших турниров в карьере. Не обошлось без везения с сеткой, но и недооценивать чешку не стоит. Терять ей в общем-то нечего, поэтому ждем, что молодая спортсменка сумеет раскрепоститься и показать достойный теннис в полуфинале. Попробуем воспользоваться высокими коэффициентами на Носкова и заиграть плюсовую фору по геймам через нее.