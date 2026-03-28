Арина Соболенко – Коко Гауфф, 28 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Партнерский проект
Казахстанка Елена Рыбакина добралась до второго места в мировом рейтинге, но на хардовый турнир WTA-1000 в Майами была заявлена третьей сеяной. Это свело её с белоруской Ариной Соболенко не в финале, а на один шаг раньше. Кто из лидеров мирового рейтинга на этот раз окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 27.03.2026, не ранее 03:30 по московскому времени
Арена: Hard Rock Stadium, Стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Коко Гауфф (22 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победительница 23 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На харде взяла 20 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турниры в Брисбене и Индиан-Уэллсе, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 22 победы при одном поражении. Турнир в Майами выиграла в прошлом сезоне.
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе восьми хардовых, а также US Open 2023 г. и прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне дошла дошла до четвертьфинала Australian Open и полуфинала в Дубае. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
Спортсменки ранее провели 12 официальных очных матчей и одержали по шесть побед. На харде Соболенко выиграла пять раз, Гауфф – четыре. На грунте американка дважды взяла верх, белоруска – один раз.
Букмекеры считают явной фавориткой Соболенко. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,40 на её победу и 3,20 на успех Гауфф.
11 из 12 очных матчей спортсменок продлились минимум 21 гейм. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,82 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).
Соболенко потерпела лишь одно поражение в сезоне – в финале Australian Open от Рыбакиной. С той поры белоруска уже дважды обыграла даже казахстанку. Кажется, лидера мирового рейтинга просто не остановить. Разумеется, Гауфф на домашнем турнире выжмет из себя максимум в финале, но для победы необходимо, чтобы Соболенко параллельно показала плохую игру.
Сложатся ли все факторы в пользу американки? Большие сомнения. Соболенко не проиграла ни сета в Майами и лишь раз дошла до 13-го гейма (был тай-брейк). Гауфф же выдала четыре трехсетовых матча, и только победа над Муховой получилась на удивление легкой.
11 и 12 очных встреч белоруски и американки продлились минимум 21 гейм. Еще одна завершилась за 16 геймов. И есть основания полагать, что в финале Майами будет актуальнее второй сценарий. Прямо сейчас запас прочности у Соболенко огромен, а её форма стабильнее и лучше, чем у Гауфф. Играем фору по геймам через белоруску.