Арина Соболенко – Коко Гауфф, 28 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Белоруску не остановить?
Александр Бокулёв

Казахстанка Елена Рыбакина добралась до второго места в мировом рейтинге, но на хардовый турнир WTA-1000 в Майами была заявлена третьей сеяной. Это свело её с белоруской Ариной Соболенко не в финале, а на один шаг раньше. Кто из лидеров мирового рейтинга на этот раз окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 27.03.2026, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Hard Rock Stadium, Стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Энн Ли (США) – 7:6 (7:5), 6:4
  • 3-й круг: Кэти Макнелли (США) – 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Хейли Баптист (США) – 6:4, 6:4
  • 1/2 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – 6:4, 6:3

Коко Гауфф (22 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия) – 3:6, 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Алисия Паркс (США) – 3:6, 6:0, 6:1
  • 4-й круг: Сорана Кырстя (Румыния) – 6:4, 3:6, 6:2
  • 1/4 финала: Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – 6:3, 1:6, 6:3
  • 1/2 финала: Каролина Мухова (Чехия, 13) – 6:1, 6:1

Арина Соболенко

Победительница 23 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На харде взяла 20 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турниры в Брисбене и Индиан-Уэллсе, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 22 победы при одном поражении. Турнир в Майами выиграла в прошлом сезоне.

Коко Гауфф

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе восьми хардовых, а также US Open 2023 г. и прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне дошла дошла до четвертьфинала Australian Open и полуфинала в Дубае. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели 12 официальных очных матчей и одержали по шесть побед. На харде Соболенко выиграла пять раз, Гауфф – четыре. На грунте американка дважды взяла верх, белоруска – один раз.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой Соболенко. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,40 на её победу и 3,20 на успех Гауфф.

Ставки на тоталы

11 из 12 очных матчей спортсменок продлились минимум 21 гейм. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,82 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СоболенкоПобеда ГауффТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,403,201,821,98

Прогноз и ставка

Соболенко потерпела лишь одно поражение в сезоне – в финале Australian Open от Рыбакиной. С той поры белоруска уже дважды обыграла даже казахстанку. Кажется, лидера мирового рейтинга просто не остановить. Разумеется, Гауфф на домашнем турнире выжмет из себя максимум в финале, но для победы необходимо, чтобы Соболенко параллельно показала плохую игру.

Сложатся ли все факторы в пользу американки? Большие сомнения. Соболенко не проиграла ни сета в Майами и лишь раз дошла до 13-го гейма (был тай-брейк). Гауфф же выдала четыре трехсетовых матча, и только победа над Муховой получилась на удивление легкой. 

11 и 12 очных встреч белоруски и американки продлились минимум 21 гейм. Еще одна завершилась за 16 геймов. И есть основания полагать, что в финале Майами будет актуальнее второй сценарий. Прямо сейчас запас прочности у Соболенко огромен, а её форма стабильнее и лучше, чем у Гауфф. Играем фору по геймам через белоруску.

