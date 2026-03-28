Арина Соболенко – Коко Гауфф, 28 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Соболенко потерпела лишь одно поражение в сезоне – в финале Australian Open от Рыбакиной. С той поры белоруска уже дважды обыграла даже казахстанку. Кажется, лидера мирового рейтинга просто не остановить. Разумеется, Гауфф на домашнем турнире выжмет из себя максимум в финале, но для победы необходимо, чтобы Соболенко параллельно показала плохую игру.

Сложатся ли все факторы в пользу американки? Большие сомнения. Соболенко не проиграла ни сета в Майами и лишь раз дошла до 13-го гейма (был тай-брейк). Гауфф же выдала четыре трехсетовых матча, и только победа над Муховой получилась на удивление легкой.

11 и 12 очных встреч белоруски и американки продлились минимум 21 гейм. Еще одна завершилась за 16 геймов. И есть основания полагать, что в финале Майами будет актуальнее второй сценарий. Прямо сейчас запас прочности у Соболенко огромен, а её форма стабильнее и лучше, чем у Гауфф. Играем фору по геймам через белоруску.