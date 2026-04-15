Людмила Самсонова – Коко Гауфф, 16 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Коко Гауфф получила второй номер посева на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте, поэтому автоматически вышла во второй круг. Ее первой соперницей будет Людмила Самсонова. Чем завершится противостояние россиянки и американки?
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
Дата / Время: 16.04.2026, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Людмила Самсонова (27 лет, 21-я ракетка мира)
Коко Гауфф (22 года, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча в третьем круге встретится с сильнейшей из пары Каролина Мухова (Чехия, 7) / Александра Саснович (Беларусь) – Элизе Мертенс (Бельгия) / Элла Зайдель (Германия)
Взяла пять титулов WTA в одиночном разряде, но ни одного на грунте. В нынешнем сезоне на харде дошла до четвертьфинала в Брисбене и Абу-Даби, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала пять побед при девяти поражениях. На турнире в Штутгарте лучший результат показала в 2022 г., когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 г. и прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Майами, полуфинала в Дубае и четвертьфинала на Australian Open. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при шести поражениях. На турнире в Штутгарте лучший результат показала в двух прошлых сезонах, когда доходила до четвертьфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки провели три официальных очных матча: два – на харде, один – на грунте. Во всех случаях побеждала Гауфф.
Букмекеры считают явной фавориткой американку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,14 на её победу и 5,70 на успех россиянки.
Все очные матчи спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,82 на ТБ (18,5) и 1,98 на ТМ (18,5).
Самсонова в Штутгарте наконец-то прервала черную серию из шести поражений. На пяти прошлых турнирах она вылетала уже после стартовых матчей. Но пока непонятно, насколько можно говорить о полноценной перезагрузке россиянки. Сезон для нее всё равно складывается очень сложно, а фирменная стабильность утеряна.
Гауфф же провела первый хардовый отрезок на высоком уровне, но и сбоев хватало. Теперь она открывает грунтовый сезон, а потому потребуется время на адаптацию и возвращение соревновательного тонуса. В прошлые годы в Штутгарте американка не блистала, поэтому не ждем от нее разгромную победу над Самсоновой.
С учетом коэффициентов видим смысл заиграть плюсовую фору через россиянку, которая наверняка почувствовала уверенность после долгожданной победы. Да и в рамках той самой серии поражений Самсонова в каждом матче навязывала упорную борьбу.