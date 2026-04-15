Людмила Самсонова – Коко Гауфф, 16 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Самсонова в Штутгарте наконец-то прервала черную серию из шести поражений. На пяти прошлых турнирах она вылетала уже после стартовых матчей. Но пока непонятно, насколько можно говорить о полноценной перезагрузке россиянки. Сезон для нее всё равно складывается очень сложно, а фирменная стабильность утеряна.

Гауфф же провела первый хардовый отрезок на высоком уровне, но и сбоев хватало. Теперь она открывает грунтовый сезон, а потому потребуется время на адаптацию и возвращение соревновательного тонуса. В прошлые годы в Штутгарте американка не блистала, поэтому не ждем от нее разгромную победу над Самсоновой.

С учетом коэффициентов видим смысл заиграть плюсовую фору через россиянку, которая наверняка почувствовала уверенность после долгожданной победы. Да и в рамках той самой серии поражений Самсонова в каждом матче навязывала упорную борьбу.