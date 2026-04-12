Партнерский проект

Ражабали Шайдуллаев – Юта Кубо, 12 апреля: прогноз на титульный бой Rizin, трансляция и полный кард

Звезда кыргызстанских ММА вновь защитит пояс?
Александр Бокулёв
Источник: Rizin FF
Источник: Rizin FF

В воскресенье, 12 апреля, в Фукуоке пройдет крупный турнир Rizin FF. Его возглавит титульный поединок в полулегком весе (до 66 кг). Кыргызстанец Ражабали Шайдуллаев будет защищать пояс, на который претендует японец Юта Кубо. Кто покинет арену чемпионом?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Шайдуллаев

 

Кубо

Кыргызстан

Страна

Япония

25

Возраст

38

18

Бои

8

18 (6 / 12 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

5 (2 / 1 / 2)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

0

Без результата

1

170

Рост (см)

175

N/A

Размах рук (см)

180

Ражабали Шайдуллаев

Родился в таджикистанском поселке Вахдат. Занимался борьбой, дзюдо, грэпплингом и джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2019 г. Был чемпионом кыргызстанской PFL в полулегком весе. С 2024 г. бьется в Rizin, где выиграл все шесть поединков. В мае 2025 г. забрал титул в полулегком весе, защитил его дважды. В последнем поединке в декабре нокаутировал Микуру Асакуру за три минуты.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Юта Кубо

Профессиональный кикбоксер, бывший чемпион Krush и K-1. В ММА выступает с 2021 г. Всю карьеру в смешанных единоборствах провел в Rizin. В последнем поединке в декабре встретился с Каршыгой Даутбеком и ткнул ему в глаз. Бой признали несостоявшимся.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа ШайдуллаеваПобеда КубоТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,0120,001,452,55

Прогноз на бой

Первый очный поединок спортсменов в декабре 2024 г. завершился нокаутом от Шайдуллаева во втором раунде. Пожалуй, главная интрига в реванше – сумеет ли кыргызстанец финишировать соперника быстрее. Кубо – качественный кикбоксер, но его ударное мастерство не слишком выделяется в контексте ММА. Именно в смешанных единоборствах японец выглядит довольно ограниченный бойцом.

Шайдуллаев же – техничный универсал. Его напор пока никто так и не смог остановить. В шести из 18 боев кыргызстанец финишировал соперников во втором раунде. Во всех других случаях всё заканчивалось в стартовом отрезке. Рискнем предположить, что молодая звезда в этот раз финиширует японского ветерана как раз в первой пятиминутке.

##prediction:expert:5424:Шайдуллаев_-_Кубо,_12_апреля_2026._ТМ_(1,5)##

Полный кард, где смотреть бой Шайдуллаев – Кубо II

Турнир стартует на «Marine Messe» в Фукуоке (Япония) в воскресенье, 12 апреля, в 06:30 по московскому времени. Главный бой Шайдуллаев – Кубо стоит ожидать около 12:00 мск.

Легальной прямой трансляции турнира на территории РФ не будет.

Основной кард

  • Ражабали Шайдуллаев (Кыргызстан) Юта Кубо (Япония). Полулегкий вес. Титульный бой;
  • Дэни Сабателло (США) Ёдзи Гото (Япония). Легчайший вес. Титульный бой;
  • Ёсинори Хори (Япония) Патрики «Питбуль» Фрейре (Бразилия). Легкий вес;
  • Кёхэй Хагивара (Япония) Калео Мехеула (США). Полулегкий вес;

Предварительный кард

  • Рюя Фукуда (Япония) Азизбек Темиров (Узбекистан). Легчайший вес;
  • Макото Такахаси (Япония) Нказимуло Зулу (ЮАР). Наилегчайший вес;
  • Аяка Хамасаки (Япония) Наталья Кузютина (Россия). Женский атомный вес;
  • Казумаса Мадзима (Япония) Джеймс Галлахер (Ирландия). Легчайший вес;
  • Нурхан Жумагазы (Казахстан) Тенья Ёсимура (Япония). Легкий вес;
  • Рёсукэ Хонда (Япония) Кёхэй Такаги (Япония). Наилегчайший вес;
  • Сейя Иноуэ (Япония) Хюга Минагава (Япония). Легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё