Ражабали Шайдуллаев – Юта Кубо, 12 апреля: прогноз на титульный бой Rizin, трансляция и полный кард

Первый очный поединок спортсменов в декабре 2024 г. завершился нокаутом от Шайдуллаева во втором раунде. Пожалуй, главная интрига в реванше – сумеет ли кыргызстанец финишировать соперника быстрее. Кубо – качественный кикбоксер, но его ударное мастерство не слишком выделяется в контексте ММА. Именно в смешанных единоборствах японец выглядит довольно ограниченный бойцом.

Шайдуллаев же – техничный универсал. Его напор пока никто так и не смог остановить. В шести из 18 боев кыргызстанец финишировал соперников во втором раунде. Во всех других случаях всё заканчивалось в стартовом отрезке. Рискнем предположить, что молодая звезда в этот раз финиширует японского ветерана как раз в первой пятиминутке.

