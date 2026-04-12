Ражабали Шайдуллаев – Юта Кубо, 12 апреля: прогноз на титульный бой Rizin, трансляция и полный кард

В воскресенье, 12 апреля, в Фукуоке пройдет крупный турнир Rizin FF. Его возглавит титульный поединок в полулегком весе (до 66 кг). Кыргызстанец Ражабали Шайдуллаев будет защищать пояс, на который претендует японец Юта Кубо. Кто покинет арену чемпионом?
Шайдуллаев
Кубо
|Кыргызстан
Страна
Япония
|25
Возраст
38
|18
Бои
8
|18 (6 / 12 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
5 (2 / 1 / 2)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
|0
Без результата
1
|170
Рост (см)
175
|N/A
Размах рук (см)
180
Родился в таджикистанском поселке Вахдат. Занимался борьбой, дзюдо, грэпплингом и джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2019 г. Был чемпионом кыргызстанской PFL в полулегком весе. С 2024 г. бьется в Rizin, где выиграл все шесть поединков. В мае 2025 г. забрал титул в полулегком весе, защитил его дважды. В последнем поединке в декабре нокаутировал Микуру Асакуру за три минуты.
Профессиональный кикбоксер, бывший чемпион Krush и K-1. В ММА выступает с 2021 г. Всю карьеру в смешанных единоборствах провел в Rizin. В последнем поединке в декабре встретился с Каршыгой Даутбеком и ткнул ему в глаз. Бой признали несостоявшимся.
Первый очный поединок спортсменов в декабре 2024 г. завершился нокаутом от Шайдуллаева во втором раунде. Пожалуй, главная интрига в реванше – сумеет ли кыргызстанец финишировать соперника быстрее. Кубо – качественный кикбоксер, но его ударное мастерство не слишком выделяется в контексте ММА. Именно в смешанных единоборствах японец выглядит довольно ограниченный бойцом.
Шайдуллаев же – техничный универсал. Его напор пока никто так и не смог остановить. В шести из 18 боев кыргызстанец финишировал соперников во втором раунде. Во всех других случаях всё заканчивалось в стартовом отрезке. Рискнем предположить, что молодая звезда в этот раз финиширует японского ветерана как раз в первой пятиминутке.##prediction:expert:5424:Шайдуллаев_-_Кубо,_12_апреля_2026._ТМ_(1,5)##
Турнир стартует на «Marine Messe» в Фукуоке (Япония) в воскресенье, 12 апреля, в 06:30 по московскому времени. Главный бой Шайдуллаев – Кубо стоит ожидать около 12:00 мск.
Легальной прямой трансляции турнира на территории РФ не будет.
Основной кард
Предварительный кард