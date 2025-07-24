Бен Шелтон — Габриэль Диалло, 24 июля: прогноз на матч 3-го круга турнира в Вашингтоне

В 3-м круге турнира категории АТР 500 в Вашингтоне встретятся американец Бен Шелтон и канадец Габриэль Диалло. Матч состоится 24 июля. Соперники впервые встретятся на корте. Оцениваем шансы противников на выход в следующий раунд плей-офф.

Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Бен Шелтон (22 года, 8-я ракетка мира)

1-й круг: пропуск

2-й круг: Маккензи Макдональд (США, 90) — 6:3, 6:4

Габриэль Диалло (23 года, 35-я ракетка мира)