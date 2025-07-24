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23 июля 10:40ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Бен Шелтон — Габриэль Диалло, 24 июля: прогноз на матч 3-го круга турнира в Вашингтоне

Первая встреча соперников на корте
Руслан Ипполитов

В 3-м круге турнира категории АТР 500 в Вашингтоне встретятся американец Бен Шелтон и канадец Габриэль Диалло. Матч состоится 24 июля. Соперники впервые встретятся на корте. Оцениваем шансы противников на выход в следующий раунд плей-офф.

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Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Бен Шелтон (22 года, 8-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Маккензи Макдональд (США, 90) — 6:3, 6:4

Габриэль Диалло (23 года, 35-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Фабиан Марожан (Венгрия, 58) — 6:3, 6:4

Бен Шелтон (США)

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Полуфиналист двух турниров Большого шлема. Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге - 8. 

В 2025 году провел 38 матчей: 23 победы и 15 поражений. Финалист турнира в Мюнхене (грунт). Полуфиналист турнира в Штутгарте (трава). Четвертьфиналист турнира в Индиан-Уэллсе (хард). 

На Уимблдоне в четвертьфинале проиграл первой ракетке мира - итальянцу Яннику Синнеру. На «Ролан Гаррос» в четвертом круге уступил Карлосу Алькарасу. На Australian Open проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.

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Габриэль Диалло (Канада)

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Победитель одного турнира ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса-2022 года в составе сборной Канады. Профессионал с 2023 года. Наивысший рейтинг - 35.

В 2025 году провел 34 матча: 20 побед - 14 поражений. Победитель турнира в Хертогенбосхе (трава). Четвертьфиналист турниров в Мальорке (трава), Мадриде (грунт).  

На Уимблдоне во втором кргуе проиграл четвертой ракетке мира - американцу Тейлору Фрицу. На «Ролан Гаррос» вылетел во втором раунде. На Australian Open проиграл во втором круге россиянину Карену Хачанову.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Раньше соперники в турнирах АТР не встречались.

Ставки на исход

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Эксперты PARI больше верят в победу американца. Вероятность победы восьмой ракетки мира оценена коэффициентом 1.45. Успешная ставка на проход в следующий раунд Диалло сулит расчет по коэффициенту 2.75.

Ставки на тотал

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Вероятность того, что в матче будет сыграно больше 23 геймов (ТБ 22.5), котируется за 1.78. ТМ 22.5 предложен в линии за те же 2.04.

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Коэффициенты букмекеров

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Победа Шелтона

Победа Диалло

ТБ (22.5)

ТМ (22.5)

PARI

1.45

2.75

1.78

2.04

Прогноз и ставка

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Оба соперника в предыдущем раунде выиграли в двух сетах с одинаковым счетом. Американец и канадец на кортах раньше не встречались, так что рассуждать о стилистической удобности противников друг другу можно исключительно теоретически. Шелтон после недавнего пересчета рейтинга поднялся на восьмую строчку мирового одиночного рейтинга, что является для него наивысшим показателем в карьере. На личном пике находится ии Диалло, для которого нынешнее 35-е место в рейтинге АТР - лучший показатель.

Возможно, борьба на корте пойдет очень серьезная. Не станем пытаться угадать точный счет или хотя бы итоговое количество геймов. Наш выбор - победа Шелтона, к которой мы возьмем фору в 2.5 гейма.

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