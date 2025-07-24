Бен Шелтон — Габриэль Диалло, 24 июля: прогноз на матч 3-го круга турнира в Вашингтоне

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В 3-м круге турнира категории АТР 500 в Вашингтоне встретятся американец Бен Шелтон и канадец Габриэль Диалло. Матч состоится 24 июля. Соперники впервые встретятся на корте. Оцениваем шансы противников на выход в следующий раунд плей-офф.
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Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Бен Шелтон (22 года, 8-я ракетка мира)
Габриэль Диалло (23 года, 35-я ракетка мира)
Полуфиналист двух турниров Большого шлема. Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге - 8.
В 2025 году провел 38 матчей: 23 победы и 15 поражений. Финалист турнира в Мюнхене (грунт). Полуфиналист турнира в Штутгарте (трава). Четвертьфиналист турнира в Индиан-Уэллсе (хард).
На Уимблдоне в четвертьфинале проиграл первой ракетке мира - итальянцу Яннику Синнеру. На «Ролан Гаррос» в четвертом круге уступил Карлосу Алькарасу. На Australian Open проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победитель одного турнира ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса-2022 года в составе сборной Канады. Профессионал с 2023 года. Наивысший рейтинг - 35.
В 2025 году провел 34 матча: 20 побед - 14 поражений. Победитель турнира в Хертогенбосхе (трава). Четвертьфиналист турниров в Мальорке (трава), Мадриде (грунт).
На Уимблдоне во втором кргуе проиграл четвертой ракетке мира - американцу Тейлору Фрицу. На «Ролан Гаррос» вылетел во втором раунде. На Australian Open проиграл во втором круге россиянину Карену Хачанову.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Раньше соперники в турнирах АТР не встречались.
Вероятность того, что в матче будет сыграно больше 23 геймов (ТБ 22.5), котируется за 1.78. ТМ 22.5 предложен в линии за те же 2.04.
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Оба соперника в предыдущем раунде выиграли в двух сетах с одинаковым счетом. Американец и канадец на кортах раньше не встречались, так что рассуждать о стилистической удобности противников друг другу можно исключительно теоретически. Шелтон после недавнего пересчета рейтинга поднялся на восьмую строчку мирового одиночного рейтинга, что является для него наивысшим показателем в карьере. На личном пике находится ии Диалло, для которого нынешнее 35-е место в рейтинге АТР - лучший показатель.
Возможно, борьба на корте пойдет очень серьезная. Не станем пытаться угадать точный счет или хотя бы итоговое количество геймов. Наш выбор - победа Шелтона, к которой мы возьмем фору в 2.5 гейма.