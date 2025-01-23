Янник Синнер — Алекс де Минаур, 22 января: прогноз на матч Australian Open

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22 января за путевку в полуфинал Australian Open поспорят итальянец Янник Синнер и австралиец Алекс де Минаур. Возглавляющему мировой рейтинг Синнеру будет противостоять соперник, на стороне которого будут симпатии местных болельщиков.
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Дата / Время: 22.01.2025, 11:30 по московскому времени
Арена: «Мельбурн-Парк» (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
История матчей:
|Спортсмен
|Победы
|Поражения
|Синнер
|9
|1
|де Минаур
|1
|9
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Алекс де Минаур (25 лет, 8-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победитель 18-ти турниров ATP в одиночном разряде. Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии в мужской классификации. Действующий победитель мужского итогового турнира ATP.
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Наивысшее место в рейтинге ATP - 6-е. Последняя победа - Хертогенбосх над Себастьяном Кордой (6:2, 6:4). На турнирах Большого шлема не выигрывал.
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Букмекеры считают Синнера явным фаворитком матча. WINLINE предлагает коэффициент 1,19 на его победу и 5,40 на успех австралийца.
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Компания WINLINE дает коэффициенты на сеты ТБ (3,5) - 1,82 на ТМ (4.5) - 1.21.
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Из десяти личных встреч итальянец девять раз выходил победителем. Делал это Синнер каждый раз довольно уверенно, и нет поводов сомневаться, что и на этот раз Янник одержит убедительную победу и пройдет в полуфинал.
Австралиец может попытаться разыграть карту своего корта, но силы соперников на данный момент нельзя назвать равными. Делаем выбор в пользу ставки на итальянца с форой, которую он способен обеспечить.
Партнерский проект