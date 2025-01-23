Янник Синнер — Алекс де Минаур, 22 января: прогноз на матч Australian Open

22 января за путевку в полуфинал Australian Open поспорят итальянец Янник Синнер и австралиец Алекс де Минаур. Возглавляющему мировой рейтинг Синнеру будет противостоять соперник, на стороне которого будут симпатии местных болельщиков.

Дата / Время: 22.01.2025, 11:30 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк» (Мельбурн, Австралия)

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История матчей: