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21 января 13:47ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Янник Синнер — Алекс де Минаур, 22 января: прогноз на матч Australian Open

Первая ракетка мира сразится за путевку в полуфинал АО
Руслан Ипполитов

22 января за путевку в полуфинал Australian Open поспорят итальянец Янник Синнер и австралиец Алекс де Минаур. Возглавляющему мировой рейтинг Синнеру будет противостоять соперник, на стороне которого будут симпатии местных болельщиков. 

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Дата / Время: 22.01.2025, 11:30 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк» (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

История матчей:

 СпортсменПобедыПоражения
Синнер91
де Минаур19

Турнирная сетка

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Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Николас Харри (Чили) — 7:6, 7:6, 6:1
  • 2-й круг: Тристан Скулкейт (Австралия) — 4:6, 6:4, 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Маркос Гирон (США) — 6:3 , 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Хольгер Руне (Дания) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:2

Алекс де Минаур (25 лет, 8-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 6:1, 6:5, 6:4
  • 2-й круг: Тристан Бойер (США) — 6:2, 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Франсиско Серундоло (Аргентина) — 5:7, 7:6, 6:3, 6:3
  • 4-й круг: Алекс Михельсен (США) — 6:0, 7:6, 6:3

Янник Синнер

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Победитель 18-ти турниров ATP в одиночном разряде. Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии в мужской классификации. Действующий победитель мужского итогового турнира ATP. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Алекс де Минаур

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Наивысшее место в рейтинге ATP - 6-е. Последняя победа - Хертогенбосх над Себастьяном Кордой (6:2, 6:4). На турнирах Большого шлема не выигрывал.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Ставки на исход

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Букмекеры считают Синнера явным фаворитком матча. WINLINE предлагает коэффициент 1,19 на его победу и 5,40 на успех австралийца.

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Ставки на тоталы

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Компания WINLINE дает коэффициенты на сеты ТБ (3,5) - 1,82 на ТМ (4.5) - 1.21.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СиннернаПобеда ШвентекТБ (36,5)ТМ (34,5)
WINLINE1,195,402,072,06

Прогноз и ставка

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Из десяти личных встреч итальянец девять раз выходил победителем. Делал это Синнер каждый раз довольно уверенно, и нет поводов сомневаться, что и на этот раз Янник одержит убедительную победу и пройдет в полуфинал.

Австралиец может попытаться разыграть карту своего корта, но силы соперников на данный момент нельзя назвать равными. Делаем выбор в пользу ставки на итальянца с форой, которую он способен обеспечить. 

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