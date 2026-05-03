Янник Синнер – Александр Зверев, 3 мая: прогноз на финал турнира в Мадриде

Синнер набрал феноменальный ход даже по собственным меркам. Он выиграл все три предыдущих «Мастерса» в сезоне. А с учетом прошлого года итальянец находится в шаге от пятого подряд титула на турнире ATP-1000 – такой серии не было ни у кого в истории.

Синнер стабилен, надежен и универсален на всех покрытиях. В 2026 г. он обыграл Зверева во всех трех матчах: дважды – на харде, один раз – на грунте. На этом отрезке немец не взял ни сета и лишь однажды добрался до тай-брейка. Суммарно Синнер выиграл восемь последних очных матчей со Зверевым и не уступал тому с 2023 г.

Похоже, представитель Германии еще до выхода на корт терпит ментальные поражения от итальянца. В последних пяти очных матчах Зверев не взял ни сета – всегда заходил ТМ (22,5), а в четырех случаях даже ТМ (19,5). Так что в этот раз комбинируем исход и тотал.