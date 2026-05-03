Янник Синнер – Александр Зверев, 3 мая: прогноз на финал турнира в Мадриде

Партнерский проект
Итальянец Янник Синнер находится в шаге от титула на пятом подряд «Мастерсе». Последней преградой в Мадриде будет немец Александр Зверев. Чем завершится очередное противостояние первой и третьей ракеток мира?
Дата / Время: 03.05.2026, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Caja Magica, корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Александр Зверев (29 лет, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 23 турниров ATP, в том числе двух грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. На грунте выиграл турнир в Монте-Карло. Всего в 2026 г. одержал 29 побед при двух поражениях. На турнире в Мадриде уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне пропустил эти соревнования из-за дисквалификации.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе девять грунтовых. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала на харде на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, а на грунте – в Монте-Карло и Мюнхене. Всего в 2026 г. одержал 26 побед при семи поражениях. Турнир в Мадриде выиграл в 2018 и 2021 гг., а в прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели 13 официальных очных матчей. На грунте итальянец одержал две победы, немец – одну. На харде Синнер выиграл семь раз, Зверев – трижды.
Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,17 на его победу и 5,00 на успех немца.
10 из 13 очных матчей спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,71 на ТБ (21,5) и 2,12 на ТМ (21,5).
Синнер набрал феноменальный ход даже по собственным меркам. Он выиграл все три предыдущих «Мастерса» в сезоне. А с учетом прошлого года итальянец находится в шаге от пятого подряд титула на турнире ATP-1000 – такой серии не было ни у кого в истории.
Синнер стабилен, надежен и универсален на всех покрытиях. В 2026 г. он обыграл Зверева во всех трех матчах: дважды – на харде, один раз – на грунте. На этом отрезке немец не взял ни сета и лишь однажды добрался до тай-брейка. Суммарно Синнер выиграл восемь последних очных матчей со Зверевым и не уступал тому с 2023 г.
Похоже, представитель Германии еще до выхода на корт терпит ментальные поражения от итальянца. В последних пяти очных матчах Зверев не взял ни сета – всегда заходил ТМ (22,5), а в четырех случаях даже ТМ (19,5). Так что в этот раз комбинируем исход и тотал.