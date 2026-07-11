Янник Синнер – Александр Зверев, 12 июля: прогноз на финал Уимблдона

Статистика очных встреч пугающая для Зверева. Синнер выиграл девять последних матчей между ними, четыре из них – в нынешнем сезоне. Причем на этой дистанции итальянец отдал отдал сопернику лишь два сета.

Но важный нюанс – прежде спортсмены никогда не играли на траве. А на этом покрытии особенно важна подача Зверева, которая на нынешнем Уимблдоне работает очень хорошо. И в целом немец явно обрел дополнительную уверенность после победы на «Ролан Гаррос». Даже можно поверить, что в этот раз он не капитулирует перед Синнером еще до выхода на корт.

Итальянец же постепенно набирал обороты на нынешнем турнире, хотя и не встретил серьезного сопротивления по сетке. Только в стартовом круге лидер мирового рейтинга проиграл два сета Кецмановичу, а затем побеждал всухую. Первым сеяным соперником Синнера оказался Джокович – аж в полуфинале. Но серб не смог в полной мере восстановиться после изнурительного матча с Феликсом Оже-Альяссимом, так что и эта победа итальянца получилась весьма будничной.

Резюмируя, можно поймать интригу из-за отличной формы Зверева и чересчур легкой сетки Синнера (вдруг просядет на фоне серьезного сопротивления). С учетом коэффициентов напрашивается, например, плюсовая фора по геймам. На ней и остановимся.