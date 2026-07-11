Янник Синнер – Александр Зверев, 12 июля: прогноз на финал Уимблдона

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В воскресенье, 12 июля, в финале Уимблдона-2026 встретятся Янник Синнер и Александр Зверев. Итальянец в шаге от второго подряд титула на травяном турнире «Большого шлема». Немец же впервые дошел до финала на этих соревнованиях. Чем завершится их противостояние?
Дата / Время: 12.07.2026, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Александр Зверев (29 лет, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель 25 турниров ATP, в том числе одного травяного. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами, на грунте – в Монте-Карло, Мадриде и Риме. На Australian Open дошел до полуфинала, на «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге. Всего в 2026 г. одержал 43 победы при трех поражениях. Уимблдон единственный раз выиграл в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Выиграл 25 титулов на уровне ATP, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне стал чемпионом «Ролан Гаррос» и впервые победил на турнире «Большого шлема». Также на грунте пробился в финал в Мадриде, в полуфинал – в Монте-Карло и Мюнхене. На траве дошел до полуфинала в Галле, на харде – на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами. Всего в 2026 г. одержал 44 победы при 10 поражениях. На Уимблдоне уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели 14 официальных очных матчей. На грунте итальянец одержал три победы, немец – одну. На харде Синнер выиграл семь раз, Зверев – трижды.
Букмекеры считают итальянца явным фаворитом. В БЕТСИТИ предлагают коэффициенты 1,20 на его победу и 4,50 на успех немца.
В нынешнем сезоне Синнер выиграл у Зверева все четыре матча, не отдав ни сета. Сейчас букмекер БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,88 на ТБ (38,5) и 1,92 на ТМ (38,5).
Статистика очных встреч пугающая для Зверева. Синнер выиграл девять последних матчей между ними, четыре из них – в нынешнем сезоне. Причем на этой дистанции итальянец отдал отдал сопернику лишь два сета.
Но важный нюанс – прежде спортсмены никогда не играли на траве. А на этом покрытии особенно важна подача Зверева, которая на нынешнем Уимблдоне работает очень хорошо. И в целом немец явно обрел дополнительную уверенность после победы на «Ролан Гаррос». Даже можно поверить, что в этот раз он не капитулирует перед Синнером еще до выхода на корт.
Итальянец же постепенно набирал обороты на нынешнем турнире, хотя и не встретил серьезного сопротивления по сетке. Только в стартовом круге лидер мирового рейтинга проиграл два сета Кецмановичу, а затем побеждал всухую. Первым сеяным соперником Синнера оказался Джокович – аж в полуфинале. Но серб не смог в полной мере восстановиться после изнурительного матча с Феликсом Оже-Альяссимом, так что и эта победа итальянца получилась весьма будничной.
Резюмируя, можно поймать интригу из-за отличной формы Зверева и чересчур легкой сетки Синнера (вдруг просядет на фоне серьезного сопротивления). С учетом коэффициентов напрашивается, например, плюсовая фора по геймам. На ней и остановимся.