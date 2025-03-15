Арина Соболенко — Мирра Андреева, 16 марта: прогноз на финал турнира в Индиан-Уэллсе

Пожалуй, на корте сойдутся две действительно сильнейшие теннисистки мира на данный момент. Андреева не перестает восхищать. Она уже на таком уровне, что даже неидеальная игра позволяет проходить топовых соперниц. При этом сетка в Индиан-Уэллсе у россиянки была очень сложной.

Соболенко, напротив, до четвертьфинала не встретилась с сеяными оппонентками. Но и потом белоруска зачехлила Самсонову, а Киз в полуфинале просто вынесла, отдав ей лишь один гейм. Так что точно понятно, что и лидер мирового рейтинга в кондициях, близких к оптимальному.

И вот в такой форме Соболенко действительно фаворитка. Когда игра идет, она способна сокрушить любую соперницу. У белоруски находятся контраргументы для любых стилей, а в Индиан-Уэллсе у нее ещё и подача работает. Плюс в предстоящем финале на стороне Соболенко, разумеется, опыт и преимущество по личным встречам — некоторый комплекс матчей с Ариной у Андреевой прослеживается.

Пробуем заиграть победу белоруски по рабочим коэффициентам.