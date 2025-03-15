Арина Соболенко — Мирра Андреева, 16 марта: прогноз на финал турнира в Индиан-Уэллсе

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Мирра Андреева в шаге от титула на втором подряд турнире WTA 1000. Сумеет ли первая ракетка России в решающем матче хардовых соревнований в Индиан-Уэлссе справиться с белоруской Ариной Соболенко?
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Дата / Время: 16.03.2025, не ранее 23:00 по московскому времени
Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Мирра Андреева (17 лет, 11-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница 18 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 16 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Брисбене, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 17 побед при трех поражениях. В Индиан-Уэллсе повторила лучший результат, показанный в 2023-м. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 18 побед при трех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе ранее выступила только в прошлом году и вылетела в первом круге.
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Первые три официальных очных матча соперниц прошли на грунте. Два года подряд Соболенко обыгрывала Андрееву в Мадриде, а россиянка одержала победу в четвертьфинале прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне белоруска дважды была сальнее на харде — в Брисбене и на Australian Open.
Букмекеры считают белоруску фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,55 на её победу и 2,60 на успех Андреевой.
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Последний очный матч соперниц продлился 15 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,96 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).
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Пожалуй, на корте сойдутся две действительно сильнейшие теннисистки мира на данный момент. Андреева не перестает восхищать. Она уже на таком уровне, что даже неидеальная игра позволяет проходить топовых соперниц. При этом сетка в Индиан-Уэллсе у россиянки была очень сложной.
Соболенко, напротив, до четвертьфинала не встретилась с сеяными оппонентками. Но и потом белоруска зачехлила Самсонову, а Киз в полуфинале просто вынесла, отдав ей лишь один гейм. Так что точно понятно, что и лидер мирового рейтинга в кондициях, близких к оптимальному.
И вот в такой форме Соболенко действительно фаворитка. Когда игра идет, она способна сокрушить любую соперницу. У белоруски находятся контраргументы для любых стилей, а в Индиан-Уэллсе у нее ещё и подача работает. Плюс в предстоящем финале на стороне Соболенко, разумеется, опыт и преимущество по личным встречам — некоторый комплекс матчей с Ариной у Андреевой прослеживается.
Пробуем заиграть победу белоруски по рабочим коэффициентам.
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