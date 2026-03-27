Арина Соболенко – Елена Рыбакина, 27 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Казахстанка Елена Рыбакина добралась до второго места в мировом рейтинге, но на хардовый турнир WTA-1000 в Майами была заявлена третьей сеяной. Это свело её с белоруской Ариной Соболенко не в финале, а на один шаг раньше. Кто из лидеров мирового рейтинга на этот раз окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
Дата / Время: 27.03.2026, не ранее 03:30 по московскому времени
Арена: Hard Rock Stadium, Стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Коко Гауфф (США, 4) – Каролина Мухова (Чехия, 13)
Победительница 23 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На харде взяла 20 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турниры в Брисбене и Индиан-Уэллсе, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 21 победу при одном поражении. Турнир в Майами выиграла в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Семь титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, дошла до финала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Брисбене и Дохе. Всего в 2026 г. одержала 21 победу при четырех поражениях. На турнире в Майами доходила до финала в 2023 и 2024 гг., а в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели 16 официальных очных матчей. Соболенко выиграла девять раз, Рыбакина – семь. Казахстанка все свои победы одержала на харде, белоруска на этом покрытии забрала шесть встреч.
Букмекеры считают фавориткой Соболенко. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,78 на её победу и 2,14 на успех Рыбакиной.
Оба очных матча спортсменок в нынешнем сезоне продлились три сета. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,73 на ТБ (22,5) и 2,08 на ТМ (22,5).
Противостояния Соболенко и Рыбакиной – это стиль, интрига, красота. Они приучили к тому, что матчи не получаются односторонними. Вот и в этом сезоне спортсменки обменялись трехсетовыми победами в финалах. В Майами обе выглядят достойно: Соболенко не проиграла ни сета, Рыбакина уступила в одном (топовой Пегуле).
Матч с американкой получился для казахстанки в целом проблемным, а потому неудивительно, что она подходит к полуфиналу номинальным андердогом. Но встреча с Соболенко начнется уже вечером, когда по погодным условиям Рыбакиной комфортнее, чем в дневную жару (как в игре с Пегулой). Так что ждем на корте лучшие версии обеих теннисисток, а потому пробуем пари на ТБ (21,5).