Зейнеп Сенмез — Екатерина Александрова, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Во втором круге Уимблдона Александрова за 55 минут разобралась с Сюзан Ламенс из Нидерландов, «всухую» выиграв второй сет. Катя здорово подавала, совершила всего одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На ее фоне игра турчанки, прошедшей по краю в матче с китаянкой Ван Синьюй (7:5, 7:5), выглядят не столь впечатляюще.

Чего не отнять у Сенмез, так это умения бороться до последнего, которое она продемонстрировала в своем предыдущем матче. Россиянка будет явной фавориткой предстоящей встречи, но пару геймов Зейнеп зацепить способна, так что разгрома ждать вряд ли приходится. Полагаем, что Катя победит в двух сетах, но пара тревожных для не моментов в матче может случиться. Наш выбор - выигрыш россиянки, для которого ей понадобится не меньше 19 геймов.