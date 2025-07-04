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4 июля 9:03ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Зейнеп Сенмез — Екатерина Александрова, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Первая встреча теннисисток на корте
Руслан Ипполитов

В своем 3-м матче на травяных кортах Уимблдона Екатерина Александрова встретится с Зейнеп Сенмез. Турчанка в упорной борьбе во втором круге прошла китаянку Ван Синьюй и теперь намерена побороться за путевку в следующий раунд с именитой и опытной россиянкой. Оцениваем шансы соперниц.

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Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Зейнеп Сенмез (23 года, 88-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния, 74) — 7:6, 6:3
  • 2-й круг: Ван Синьюй (Китай, 42) — 7:5, 7:5

Екатерина Александрова (30 лет, 17-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Присцилла Хон (Австралия, 132) — 6:2, 7:5
  • 2-й круг: Сюзан Ламенс (Нидерланды, 67) — 6:4, 6:0

Зейнеп Сенмез (Турция)

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23-летняя турчанка выиграла один турнир WTA в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге - 76. В 2025 году провела 28 матчей: 12 побед - 16 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Мериде (хард). На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, уступив Элине Свитолиной. На Australian Open проиграла в первом же матче Талии Гибсон.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Екатерина Александрова (Россия)

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Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. В продолжающемся сезоне в 38 матчах одержала 26 побед при 12 проигрышах. Чемпионка турнира в Линце (хард). Полуфиналистка июньского турнира в Хертогенбосхе (трава), турниров в Штутгарте (грунт), Чарльстоне (грунт), Дохе (хард). Четвертьфиналистка турнира в Бад-Хомбурге (трава). На Australian Open проиграла во втором круге второй ракетке турнира - Эмме Наварро. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила второму номеру посева - Кори Гауфф.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Ранее теннисистки никогда не встречались на корте в рамках турниров WTA.

Ставки на исход

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Аналитики PARI, судя по котировкам, уверены в победе россиянки. Вероятность успеха Екатерины оценена крайне скромным коэффициентом 1,10. Удачная ставка на выигрыш турчанки приведет к семикратной выплате.

Ставки на тотал

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Тотал больше 18.5 идет за 1.83, а тотал меньше 18.5 в линии предложен за 1,98

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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 Победа СенмезПобеда АлександровойТБ 18.5ТМ 18.5
PARI7.001.101.831.98

Прогноз и ставка

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Во втором круге Уимблдона Александрова за 55 минут разобралась с Сюзан Ламенс из Нидерландов, «всухую» выиграв второй сет. Катя здорово подавала, совершила всего одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На ее фоне игра турчанки, прошедшей по краю в матче с китаянкой Ван Синьюй (7:5, 7:5), выглядят не столь впечатляюще.

Чего не отнять у Сенмез, так это умения бороться до последнего, которое она продемонстрировала в своем предыдущем матче. Россиянка будет явной фавориткой предстоящей встречи, но пару геймов Зейнеп зацепить способна, так что разгрома ждать вряд ли приходится. Полагаем, что Катя победит в двух сетах, но пара тревожных для не моментов в матче может случиться. Наш выбор - выигрыш россиянки, для которого ей понадобится не меньше 19 геймов.  

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