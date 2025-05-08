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8 мая 11:34ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Саутгемптон — Манчестер Сити, 10 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Команда Гвардиолы бьется за медали
Руслан Ипполитов

Чемпионский титул «горожанам» уже не светит, но место на пьедестале команда Гваодиолы может заполучить. Для этого для начала необходимо обыграть в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги безнадежного аутсайдера первенства - «Саутгемптон». Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Саутгемптон»

10.05.2025, Сб

17:00 МСК

«Манчестер Сити»  

П1 - 14.00

Х - 7.20

П2 - 1.19

Турнир: АПЛ, 36-й тур

Стадион: «Сент-Мэри»  (Саутгемптон, Англия)

Главный судья: Тим Робинсон

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Саутгемптон»302335118-135
«МС»352330135-118

Последние пять матчей «Саутгемптона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2025«Лестер Сити»

2:0

«Саутгемптон»

АПЛ

26.04.2025«Саутгемптон»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

19.04.2025«Вест Хэм»

1:1

«Саутгемптон»

АПЛ

12.04.2025«Саутгемптон»

0:3

«Астон Вилла»

АПЛ

06.04.2025«Тоттенхэм»

3:1

«Саутгемптон»

АПЛ

Последние пять матчей «Ман Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2025«Манчестер Сити»

1:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

27.04.2025«Ноттингем»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

22.04.2025«Манчестер Сити»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

19.04.2025«Эвертон»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

12.04.2025«Манчестер Сити»

5:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Турнирное положение

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Перед 36-м туром «горожане» занимают 3-е место, а «Саутгемптон» - последнее.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль35257381-3582
2. Арсенал351813464-3167
3. Манчестер Сити35197967-4364
4. Ньюкасл351961066-4563
5. Челси35189862-4163
6. Ноттингем Форест351871054-4261
7. Астон Вилла35179955-4960
8. Борнмут3514111055-4253
9. Брентфорд351571362-5352
10. Брайтон351313957-5652
11. Фулхэм351491250-4751
12. Кристал Пэлас3511131144-4846
13. Вулверхэмптон351251851-6241
14. Эвертон358151236-4339
15. Манчестер Юнайтед351091642-5139
16. Тоттенхэм351151963-5738
17. Вест Хэм359101640-5937
18. Ипсвич354102135-7622
19. Лестер35562429-7621
20. Саутгемптон35252825-8211

Прогноз на матч

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«Ливерпуль» уже оформил чемпионство, но борьба за медали продолжается. «Манчестер Сити» за три тура до финиша занимает 3-е место, для удержания которого необходимо для начала в эти выходные обыграть «Саутгемптон». Ближайший соперник «горожан» уже не имеет шансов избежать вылета из АПЛ, гарантировав себе последнее место в турнирной таблице. Сомнений в том, что команда Пепа Гвардиолы обыграет коллектив Руда ван Гистелроя нет никаких, но насколько уверенной получится эта победа - вопрос интересный. Рискнем предположить, что хозяева поля не смогут поразить ворота гостей. У «Саутгемптона» самый скромный показатель результативности в лиге, так что подобный прогноз вполне обоснован. Наш выбо - «сухая» победа «Ман Сити».    

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Все основные события матча в Манчестере найдут отражение в текстовых трансляциях спортивных СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Саутгемптон»: Лариос, Гренбек, Фрейзер, Тейлор (все - травма)

«МС»: Родри, Стоунз, Аке (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Саутгемптон» - «МС»:

Позиция«Саутгемптон»

«Ман Сити»

Позиция

Вратарь41. Столарчик

18. Ортега

Вратарь

Защитник2. Джастин

82. Льюис

Защитник

Защитник3. Фас

3. Диаш

Защитник

Защитник4. Коуди

24. Гвардиол

Защитник

Защитник33. Томас

75. О'Райли

Защитник

Полузащитник 6. Ндиди

8. Ковачич

Защитник

Полузащитник 22. Скипп

14. Гонсалес

Полузащитник 

Полузащитник11. Эль-Ханнус

20. Силва

Полузащитник

Нападающий35. Макатир

17. Де Брейне

Полузащитник

Нападающий18. Айю

19. Гюндоган

Полузащитник

Нападающий9. Варди

7. Мармуш

Нападающий

Главный тренерРуд ван Нистелрой

Хосеп Гвардиола

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу хозяев в PARI увесистые 14.00. Успех «горожан» в конторе котируется за скромные 1.19, а ничья в основное время - за 7.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Саутгемптон» - «Манчестер Сити»?

В линии на точный счет коэффициент 8.00 присвоен двум результатам - 0:2 и 0:3.

Кто забьет первым в матче «Саутгемптон» - «Манчестер Сити»?

Вариантов того, что счет в матче откроет «Саутгемптон» котируется за 4.30. Заключить пари на то. что первым забьет «Манчестер Сити» можно за 1.20. Вероятность того, что отличиться не удастся ни одной из команд, оценена кэфом 21.00.

Будет ли много голов в матче «Саутгемптон» - «Манчестер Сити»?

На ТБ 3.5 и ТМ 3.5 предложен одинаковый коэффициент - 1.90.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных