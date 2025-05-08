Саутгемптон — Манчестер Сити, 10 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Ливерпуль» уже оформил чемпионство, но борьба за медали продолжается. «Манчестер Сити» за три тура до финиша занимает 3-е место, для удержания которого необходимо для начала в эти выходные обыграть «Саутгемптон». Ближайший соперник «горожан» уже не имеет шансов избежать вылета из АПЛ, гарантировав себе последнее место в турнирной таблице. Сомнений в том, что команда Пепа Гвардиолы обыграет коллектив Руда ван Гистелроя нет никаких, но насколько уверенной получится эта победа - вопрос интересный. Рискнем предположить, что хозяева поля не смогут поразить ворота гостей. У «Саутгемптона» самый скромный показатель результативности в лиге, так что подобный прогноз вполне обоснован. Наш выбо - «сухая» победа «Ман Сити».