Саутгемптон — Манчестер Сити, 10 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Чемпионский титул «горожанам» уже не светит, но место на пьедестале команда Гваодиолы может заполучить. Для этого для начала необходимо обыграть в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги безнадежного аутсайдера первенства - «Саутгемптон». Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Саутгемптон»
10.05.2025, Сб
17:00 МСК
«Манчестер Сити»
|П1 - 14.00
Турнир: АПЛ, 36-й тур
Стадион: «Сент-Мэри» (Саутгемптон, Англия)
Главный судья: Тим Робинсон
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Саутгемптон»
|30
|23
|35
|118-135
|«МС»
|35
|23
|30
|135-118
Последние пять матчей «Саутгемптона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2025
|«Лестер Сити»
2:0
«Саутгемптон»
АПЛ
|26.04.2025
|«Саутгемптон»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|19.04.2025
|«Вест Хэм»
1:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|12.04.2025
|«Саутгемптон»
0:3
«Астон Вилла»
АПЛ
|06.04.2025
|«Тоттенхэм»
3:1
«Саутгемптон»
АПЛ
Последние пять матчей «Ман Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2025
|«Манчестер Сити»
1:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|27.04.2025
|«Ноттингем»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|22.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|19.04.2025
|«Эвертон»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|12.04.2025
|«Манчестер Сити»
5:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
Перед 36-м туром «горожане» занимают 3-е место, а «Саутгемптон» - последнее.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|35
|25
|7
|3
|81-35
|82
|2. Арсенал
|35
|18
|13
|4
|64-31
|67
|3. Манчестер Сити
|35
|19
|7
|9
|67-43
|64
|4. Ньюкасл
|35
|19
|6
|10
|66-45
|63
|5. Челси
|35
|18
|9
|8
|62-41
|63
|6. Ноттингем Форест
|35
|18
|7
|10
|54-42
|61
|7. Астон Вилла
|35
|17
|9
|9
|55-49
|60
|8. Борнмут
|35
|14
|11
|10
|55-42
|53
|9. Брентфорд
|35
|15
|7
|13
|62-53
|52
|10. Брайтон
|35
|13
|13
|9
|57-56
|52
|11. Фулхэм
|35
|14
|9
|12
|50-47
|51
|12. Кристал Пэлас
|35
|11
|13
|11
|44-48
|46
|13. Вулверхэмптон
|35
|12
|5
|18
|51-62
|41
|14. Эвертон
|35
|8
|15
|12
|36-43
|39
|15. Манчестер Юнайтед
|35
|10
|9
|16
|42-51
|39
|16. Тоттенхэм
|35
|11
|5
|19
|63-57
|38
|17. Вест Хэм
|35
|9
|10
|16
|40-59
|37
|18. Ипсвич
|35
|4
|10
|21
|35-76
|22
|19. Лестер
|35
|5
|6
|24
|29-76
|21
|20. Саутгемптон
|35
|2
|5
|28
|25-82
|11
«Ливерпуль» уже оформил чемпионство, но борьба за медали продолжается. «Манчестер Сити» за три тура до финиша занимает 3-е место, для удержания которого необходимо для начала в эти выходные обыграть «Саутгемптон». Ближайший соперник «горожан» уже не имеет шансов избежать вылета из АПЛ, гарантировав себе последнее место в турнирной таблице. Сомнений в том, что команда Пепа Гвардиолы обыграет коллектив Руда ван Гистелроя нет никаких, но насколько уверенной получится эта победа - вопрос интересный. Рискнем предположить, что хозяева поля не смогут поразить ворота гостей. У «Саутгемптона» самый скромный показатель результативности в лиге, так что подобный прогноз вполне обоснован. Наш выбо - «сухая» победа «Ман Сити».
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Все основные события матча в Манчестере найдут отражение в текстовых трансляциях спортивных СМИ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Саутгемптон»: Лариос, Гренбек, Фрейзер, Тейлор (все - травма)
«МС»: Родри, Стоунз, Аке (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Саутгемптон» - «МС»:
|Позиция
|«Саутгемптон»
«Ман Сити»
Позиция
|Вратарь
|41. Столарчик
18. Ортега
Вратарь
|Защитник
|2. Джастин
82. Льюис
Защитник
|Защитник
|3. Фас
3. Диаш
Защитник
|Защитник
|4. Коуди
24. Гвардиол
Защитник
|Защитник
|33. Томас
75. О'Райли
Защитник
|Полузащитник
|6. Ндиди
8. Ковачич
Защитник
|Полузащитник
|22. Скипп
14. Гонсалес
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Эль-Ханнус
20. Силва
Полузащитник
|Нападающий
|35. Макатир
17. Де Брейне
Полузащитник
|Нападающий
|18. Айю
19. Гюндоган
Полузащитник
|Нападающий
|9. Варди
7. Мармуш
Нападающий
|Главный тренер
|Руд ван Нистелрой
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в PARI увесистые 14.00. Успех «горожан» в конторе котируется за скромные 1.19, а ничья в основное время - за 7.20.
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В линии на точный счет коэффициент 8.00 присвоен двум результатам - 0:2 и 0:3.
Вариантов того, что счет в матче откроет «Саутгемптон» котируется за 4.30. Заключить пари на то. что первым забьет «Манчестер Сити» можно за 1.20. Вероятность того, что отличиться не удастся ни одной из команд, оценена кэфом 21.00.
На ТБ 3.5 и ТМ 3.5 предложен одинаковый коэффициент - 1.90.
Партнерский проект