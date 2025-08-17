Спартак Кострома - Челябинск, 17 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Мало кто ожидал увидеть выходцев из второй лиги на верхних этажах первого дивизиона. Но пока и те, и другие успешно проходят обкатку на более высоком уровне. Спартаковцы умудрились дважды вывезти по три очка из Химок, последовательно обыграв «Родину» и «Торпедо». Интересно, что оба обыгранных Костромой клуба поменяли главных тренеров. Роману Пилипчуку отставка точно не грозит - его результаты на старте превосходят ожидания.

Челябинцы пока чередуют минимальные домашние победы (1:0) с «верховыми» выездными матчами. Если тенденция продолжится, зрители вправе рассчитывать на весьма увлекательное действо в поселке Караваево. По крайней мере, обменяться голами команды должны.