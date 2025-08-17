Ведомости
Спартак Кострома - Челябинск, 17 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Оба «пришельца» из второй лиги - в топ-5 таблицы!
Валентин Васильев

В воскресенье, 17 августа, в Костроме встретятся команды-сенсации первых туров Лиги PARI. Местный «Спартак» сыграет с «Челябинском». Вашему вниманию превью и прогноз на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Кострома)

17.08.2025, Вс

16:00 МСК

«Челябинск»

П1 - 2.55

Х - 3.10

П2 - 2.95

Турнир: Лига PARI, 5-й тур

Стадион «СШОР им. А.В. Голубева» (поселок Караваево)

Главный судья: Каширин (Уфа)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» (Кострома)2119-5
«Челябинск»1125-9

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.08.2025«Торпедо»

0:1

«Спартак»

Лига PARI

03.08.2025«Спартак»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

27.07.2025«Родина»

1:3

«Спартак»

Лига PARI

20.07.2025«Спартак»

0:1

«Факел»

Лига PARI

30.06.2025«Акрон»

0:0

«Спартак»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Челябинск»

1:0

«Волга»

Лига PARI

02.08.2025«КАМАЗ»

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

26.07.2025«Челябинск»

1:0

«Ротор»

Лига PARI

20.07.2025«Торпедо»

2:3

«Челябинск»

Лига PARI

13.07.2025«Челябинск»

3:1

«Тюмень»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей обе команды входят в топ-5 таблицы.  

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал44008-312
2. Факел44005-112
3. Челябинск43016-49
4. СКА-Хабаровск42205-38
5. Спартак Кострома42115-37
6. КАМАЗ42116-57
7. Ротор42113-27
8. Чайка41305-26
9. Нефтехимик41303-16
10. Арсенал41305-46
11. Уфа41122-34
12. Сокол40311-23
13. Черноморец40225-72
14. Родина40224-72
15. Волга40133-61
16. Торпедо40132-51
17. Шинник40131-51
18. Енисей40131-71

Прогноз на матч

Мало кто ожидал увидеть выходцев из второй лиги на верхних этажах первого дивизиона. Но пока и те, и другие успешно проходят обкатку на более высоком уровне. Спартаковцы умудрились дважды вывезти по три очка из Химок, последовательно обыграв «Родину» и «Торпедо». Интересно, что оба обыгранных Костромой клуба поменяли главных тренеров. Роману Пилипчуку отставка точно не грозит - его результаты на старте превосходят ожидания. 

Челябинцы пока чередуют минимальные домашние победы (1:0) с «верховыми» выездными матчами. Если тенденция продолжится, зрители вправе рассчитывать на весьма увлекательное действо в поселке Караваево. По крайней мере, обменяться голами команды должны.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция игры запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайтеБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: нет

«Челябинск»: нет

Коэффициенты букмекеров

Основной маркет в линии PARI  на матч отмечен высокими коэффициентами: 2.55 на победу местной команды, 2.95 - приезжей и 3.10 на ничью.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Челябинск»?

Аналитики считают одинаково вероятными исходами встречи ничьи со счетом 0:0 и 1:1. Оба варианта котируются за 6.00.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Челябинск»?

Бесплатно игру покажут официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

Где купить билеты на  матч «Спартак» - «Челябинск»?

Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Спартака». Стоимость билета чисто символическая - 100 рублей.

