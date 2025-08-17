Спартак Кострома - Челябинск, 17 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 17 августа, в Костроме встретятся команды-сенсации первых туров Лиги PARI. Местный «Спартак» сыграет с «Челябинском». Вашему вниманию превью и прогноз на матч.
Турнир: Лига PARI, 5-й тур
Стадион «СШОР им. А.В. Голубева» (поселок Караваево)
Главный судья: Каширин (Уфа)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак» (Кострома)
|2
|1
|1
|9-5
|«Челябинск»
|1
|1
|2
|5-9
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.08.2025
|«Торпедо»
0:1
«Спартак»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Спартак»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Родина»
1:3
«Спартак»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Спартак»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|30.06.2025
|«Акрон»
0:0
«Спартак»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Челябинск»
1:0
«Волга»
Лига PARI
|02.08.2025
|«КАМАЗ»
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Челябинск»
1:0
«Ротор»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Торпедо»
2:3
«Челябинск»
Лига PARI
|13.07.2025
|«Челябинск»
3:1
«Тюмень»
Товарищеский матч
Перед очной встречей обе команды входят в топ-5 таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|4
|4
|0
|0
|8-3
|12
|2. Факел
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|3. Челябинск
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|4. СКА-Хабаровск
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|5. Спартак Кострома
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|6. КАМАЗ
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|7. Ротор
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|8. Чайка
|4
|1
|3
|0
|5-2
|6
|9. Нефтехимик
|4
|1
|3
|0
|3-1
|6
|10. Арсенал
|4
|1
|3
|0
|5-4
|6
|11. Уфа
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|12. Сокол
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|13. Черноморец
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|14. Родина
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|15. Волга
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|16. Торпедо
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|17. Шинник
|4
|0
|1
|3
|1-5
|1
|18. Енисей
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
Мало кто ожидал увидеть выходцев из второй лиги на верхних этажах первого дивизиона. Но пока и те, и другие успешно проходят обкатку на более высоком уровне. Спартаковцы умудрились дважды вывезти по три очка из Химок, последовательно обыграв «Родину» и «Торпедо». Интересно, что оба обыгранных Костромой клуба поменяли главных тренеров. Роману Пилипчуку отставка точно не грозит - его результаты на старте превосходят ожидания.
Челябинцы пока чередуют минимальные домашние победы (1:0) с «верховыми» выездными матчами. Если тенденция продолжится, зрители вправе рассчитывать на весьма увлекательное действо в поселке Караваево. По крайней мере, обменяться голами команды должны.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямая трансляция игры запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Челябинск»: нет
Основной маркет в линии PARI на матч отмечен высокими коэффициентами: 2.55 на победу местной команды, 2.95 - приезжей и 3.10 на ничью.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Аналитики считают одинаково вероятными исходами встречи ничьи со счетом 0:0 и 1:1. Оба варианта котируются за 6.00.
Бесплатно игру покажут официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Спартака». Стоимость билета чисто символическая - 100 рублей.