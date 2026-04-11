Рауфьон Стотс – Ренат Хавалов, 12 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Член команды Хабиба Нурмагомедова поднимется в рейтинге?
Александр Бокулёв
В основном карде крупного турнира PFL в Чикаго выступит россиянин Ренат Хавалов. Ему предстоит поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) с американцем Рауфьоном Стотсом. Останется ли представитель команды Хабиба Нурмагомедова непобежденным?

Статистика

Стотс

 

Хавалов

США

Страна

Россия

37

Возраст

27

24

Бои

11

21 (4 / 5 / 12)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (7 / 0 / 4)

3 (2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

2

Место в рейтинге легчайшего дивизиона PFL

6

170

Рост (см)

170

183

Размах рук (см)

162,5

96,5

Размах ног (см)

94

Рауфьон Стотс

В студенчестве активно занимался борьбой, затем переключился на ММА. Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2015 г. Был чемпионом VFC и обладателем временного пояса Bellator в легчайшем весе. В октябре 2024 г. дебютировал в PFL с победы. Но в последнем поединке в июне уступил Серхио Петтису единогласным решением судей.

Ренат Хавалов

В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2019 г. Большую часть карьеры провел в GFC и EFC (после ребрендинга), где стал чемпионом в легчайшем весе. В январе 2025 г. дебютировал в PFL, где выиграл все три боя. В последнем поединке в феврале победил Эдгарса Шкриверса единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа СтотсаПобеда ХаваловаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,701,282,801,38

Прогноз на бой

Хавалов, несмотря на то, что представляет команду Нурмагомедова, делает ставку на работу в стойке. Это жесткий ударник с высоким нокаутирующим потенциалом. При этом борьба у него, разумеется, тоже в порядке. 

Пожалуй, единственный очевидный козырь Стотса – опыт. Возрастной американец повидал немало крепких соперников и давно не опускался ниже определенного (довольно высокого) уровня. В общем, легкой прогулки для Хавалова ждать не стоит.

Стотс обычно не форсирует события, а бои с его участием нередко доходят до судейских карточек, поэтому быстрая развязка представляется маловероятной. Рискнем предположить, что поединок дойдет как минимум до третьего раунда, а победу всё же заберет фаворит в лице Хавалова.

Полный кард, где смотреть бой Стотс – Хавалов

Турнир стартует на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат Иллинойс, США) в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Стотс – Хавалов стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Серхио Петтис (США) Митчелл Макки (США). Легчайший вес;
  • Джордан Ньюман (США) Джошуа Силвейра (США). Средний вес;
  • Рауфьон Стотс (США) Ренат Хавалов (Россия). Легчайший вес;
  • Габриэль Брага (Бразилия) Чейден Лейалоха (США). Полулегкий вес;

Предварительный кард

  • Вивиан Араухо (Бразилия) Шанна Янг (Англия). Женский наилегчайший вес;
  • Джена Бишоп (США) Борена Церцвадзе (Грузия). Женский наилегчайший вес;
  • Омар Эль-Дафрави (Египет) Джеймс Ваке (Австралия). Средний вес;
  • Кана Ватанабе (Япония) Паулина Висневская (Польша). Женский наилегчайший вес;
  • Родриго Насименто (Бразилия) Александр Романов (Молдова). Тяжелый вес;
  • Бьяджо Али Уолш (США) Дашианде Харрис (США). Легкий вес;
  • Нейт Дженнерман (США) Валанти Атсас (США). Полусредний вес.

