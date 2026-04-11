Рауфьон Стотс – Ренат Хавалов, 12 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Хавалов, несмотря на то, что представляет команду Нурмагомедова, делает ставку на работу в стойке. Это жесткий ударник с высоким нокаутирующим потенциалом. При этом борьба у него, разумеется, тоже в порядке.

Пожалуй, единственный очевидный козырь Стотса – опыт. Возрастной американец повидал немало крепких соперников и давно не опускался ниже определенного (довольно высокого) уровня. В общем, легкой прогулки для Хавалова ждать не стоит.

Стотс обычно не форсирует события, а бои с его участием нередко доходят до судейских карточек, поэтому быстрая развязка представляется маловероятной. Рискнем предположить, что поединок дойдет как минимум до третьего раунда, а победу всё же заберет фаворит в лице Хавалова.

