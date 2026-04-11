Рауфьон Стотс – Ренат Хавалов, 12 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

В основном карде крупного турнира PFL в Чикаго выступит россиянин Ренат Хавалов. Ему предстоит поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) с американцем Рауфьоном Стотсом. Останется ли представитель команды Хабиба Нурмагомедова непобежденным?
Стотс
Хавалов
|США
Страна
Россия
|37
Возраст
27
|24
Бои
11
|21 (4 / 5 / 12)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (7 / 0 / 4)
|3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
|2
Место в рейтинге легчайшего дивизиона PFL
6
|170
Рост (см)
170
|183
Размах рук (см)
162,5
|96,5
Размах ног (см)
94
В студенчестве активно занимался борьбой, затем переключился на ММА. Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2015 г. Был чемпионом VFC и обладателем временного пояса Bellator в легчайшем весе. В октябре 2024 г. дебютировал в PFL с победы. Но в последнем поединке в июне уступил Серхио Петтису единогласным решением судей.
В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2019 г. Большую часть карьеры провел в GFC и EFC (после ребрендинга), где стал чемпионом в легчайшем весе. В январе 2025 г. дебютировал в PFL, где выиграл все три боя. В последнем поединке в феврале победил Эдгарса Шкриверса единогласным решением судей.
Хавалов, несмотря на то, что представляет команду Нурмагомедова, делает ставку на работу в стойке. Это жесткий ударник с высоким нокаутирующим потенциалом. При этом борьба у него, разумеется, тоже в порядке.
Пожалуй, единственный очевидный козырь Стотса – опыт. Возрастной американец повидал немало крепких соперников и давно не опускался ниже определенного (довольно высокого) уровня. В общем, легкой прогулки для Хавалова ждать не стоит.
Стотс обычно не форсирует события, а бои с его участием нередко доходят до судейских карточек, поэтому быстрая развязка представляется маловероятной. Рискнем предположить, что поединок дойдет как минимум до третьего раунда, а победу всё же заберет фаворит в лице Хавалова.##prediction:expert:5419:Стотс_-_Хавалов,_12_апреля_2026._П2_+_Третий_раунд_начнется##
Турнир стартует на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат Иллинойс, США) в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Стотс – Хавалов стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард