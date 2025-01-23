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14 января 16:32ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Штутгарт — Лейпциг, 15 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Представители Бундеслиги в Лиге чемпионов сразятся в Штутгарте
Руслан Ипполитов

15 января в рамках 17-го тура чемпионата Германии по футболу «Штутгарт» примет на своем поле с «Лейпциг». По итогам встречи гости могут закрепиться на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, а хозяева - войти в пятерку сильнейших.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Штутгарт» (Штутгарт)

15.01.2025, Ср

22:30 МСК

«Лейпциг» (Лейпциг)

П1 - 2.00

Х - 3.80

П2 - 3.50

Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 17-й тур

Стадион: «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)

Главный арбитр: Саша Штегеман

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Штутгарт»1299-25
«Лейпциг»92125-9

Последние пять игр «Штутгарта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Аугсбург»0:1«Штутгарт»Бундеслига
21.12.2024«Штутгарт»0:1«Санкт-Паули»Бундеслига
15.12.2024«Хайденхайм»1:3«Штутгарт»Бундеслига
11.12.2024«Штутгарт»5:1«Янг Бойз»Лига чемпионов
06.12.2024«Штутгарт»3:2«Унион»Бундеслига

Последние пять игр «Лейпцига»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Лейпциг»

4:2

«Вердер»

Бундеслига

20.12.2024«Бавария»

5:1

«Лейпциг»

Бундеслига

15.12.2024«Лейпциг»

2:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

10.12.2024«Лейпциг»

2:3

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

07.12.2024«Хольштайн»

0:2

«Лейпциг»

Бундеслига

Последние пять игр «Штутгарта» и «Лейпцига»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.01.2024«Штутгарт»

5:2

«Лейпциг»

Бундеслига

25.08.2023«Лейпциг»

5:1

«Штутгарт»

Бундеслига

27.01.2023«Лейпциг»

2:1

«Штутгарт»

Бундеслига

07.08.2022«Штутгарт»

1:1

«Лейпциг»

Бундеслига

15.01.2022«Штутгарт»

0:2

«Лейпциг»

Бундеслига

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария16123148-1339
2. Байер17115141-2338
3. Айнтрахт17103440-2433
4. Лейпциг1693428-2230
5. Майнц1784530-2128
6. Вольфсбург1783638-2927
7. Фрайбург1783625-3027
8. Штутгарт1675430-2526
9. Боруссия Д1774632-2925
10. Вердер1674528-2925
11. Боруссия М1773726-2624
12. Унион1645714-2117
13. Аугсбург1644817-3316
14. Санкт-Паули16421012-2014
15. Хоффенхайм1635820-2914
16. Хайденхайм16411120-3313
17. Хольштайн17321225-4311
18. Бохум16131213-376

Прогноз на матч

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В короткой пока истории противостояния соперников «Штутгарт» лишь однажды выиграл у быков. Случилось это в последней встрече команд. Тогда «швабы» разгромили «быков» на своем поле со счетом 5:2. В остальных 11-ти очных поединках «Штутгарт» взял всего два из 33-х возможных зачетных балла.

Но столь убийственная статистика личных встреч вовсе не делает хозяев в предстоящей игре аутсайдерами. Команда Себастьяна Хенеса крайне уверенно и успешно выступает на своей арене. В последнем матче на своем поле «Штутгарт» уступил (0:1 от «Санкт-Паули»), но домашнюю карту разыграть во встрече с «Лейпцигом» «швабы» непременно постараются.

По слаженности игры «быки» как минимум не уступают «Штутгарту», но аналитики не верят в победу гостей. Вероятность успеха «Лейпцига» оценена кричащим коэффициентом 3.55, но ставить на гостей даже при столь щедрой котировки рисково.

Ни «Штутгарт», ни «Лейпциг» не входят в тройку самых результативных команд Бундеслиги. Но свои почти два усредненных мяча за игру эти команды забивают. В прошлом сезоне команды в очных встречах выдали два веселых матча (5:2 и 1:5). Так что на голы на «Штутгарт Арене» зрители имеют все основания рассчитывать. Останавливаем выбор на осторожном варианте, что оба соперника как минимум по разу подберут ключ к воротам. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Штутгарт»: Загаду, Туре, Диль, Раймунд, Нартей, Фагир (все - травма)

«Лейпциг»: Айдара (дисквалификация). Хенрихс, Уэдраого, Люкеба, Элмас (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Лейпциг»:

Позиция«Штутгарт»«Лейпциг»Позиция
Вратарь33. Нюбель1. ГулачиВратарь
Защитник4. Вагноман16. КлостерманЗащитник
Защитник29. Руо4. ОрбанЗащитник
Защитник24. Хабот13. ЗайвальдЗащитник
Защитник7. Миттельштедт17. БакуПолузащитник
Полузащитник27. Фюрих22. РаумПолузащитник 
Полузащитник 6. Штиллер18. ВермеренПолузащитник 
Полузащитник16. Каразор44. КампльПолузащитник
Полузащитник8. Мийо10. СимонсНападающий
Нападающий9. Демирович11. ОпендаНападающий
Нападающий11. Вольтемаде30. ШешкоНападающий
Главный тренерСебастьян ХенесМарко РозеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI отдают в этой встрече предпочтение «Штутгарту», предлагая довольно щедрый коэффициент на победу хозяев - 2.00. Заключить пари на ничью можно за 3.80, а выигрыш «Лейпцига» идет за 3.50.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Штутгарт» - «Лейпциг»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1, котирующуюся за 8.00. Победа хозяев со счетом 2:1 идет за 9.50. 

Где смотреть бесплатно матч «Штутгарт» - «Лейпциг»?

Найти трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет чемпионат Германии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:

«Бавария» - 1.11

«Байер» - 5.50

«Лейпциг» - 100.00

На чемпионство «Штутгарта» можно поставить за 1200.00.

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