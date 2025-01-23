Штутгарт — Лейпциг, 15 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

В короткой пока истории противостояния соперников «Штутгарт» лишь однажды выиграл у быков. Случилось это в последней встрече команд. Тогда «швабы» разгромили «быков» на своем поле со счетом 5:2. В остальных 11-ти очных поединках «Штутгарт» взял всего два из 33-х возможных зачетных балла.

Но столь убийственная статистика личных встреч вовсе не делает хозяев в предстоящей игре аутсайдерами. Команда Себастьяна Хенеса крайне уверенно и успешно выступает на своей арене. В последнем матче на своем поле «Штутгарт» уступил (0:1 от «Санкт-Паули»), но домашнюю карту разыграть во встрече с «Лейпцигом» «швабы» непременно постараются.

По слаженности игры «быки» как минимум не уступают «Штутгарту», но аналитики не верят в победу гостей. Вероятность успеха «Лейпцига» оценена кричащим коэффициентом 3.55, но ставить на гостей даже при столь щедрой котировки рисково.

Ни «Штутгарт», ни «Лейпциг» не входят в тройку самых результативных команд Бундеслиги. Но свои почти два усредненных мяча за игру эти команды забивают. В прошлом сезоне команды в очных встречах выдали два веселых матча (5:2 и 1:5). Так что на голы на «Штутгарт Арене» зрители имеют все основания рассчитывать. Останавливаем выбор на осторожном варианте, что оба соперника как минимум по разу подберут ключ к воротам.