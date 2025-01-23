Штутгарт — Лейпциг, 15 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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15 января в рамках 17-го тура чемпионата Германии по футболу «Штутгарт» примет на своем поле с «Лейпциг». По итогам встречи гости могут закрепиться на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, а хозяева - войти в пятерку сильнейших.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Штутгарт» (Штутгарт)
15.01.2025, Ср
22:30 МСК
«Лейпциг» (Лейпциг)
|П1 - 2.00
Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 17-й тур
Стадион: «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)
Главный арбитр: Саша Штегеман
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Штутгарт»
|1
|2
|9
|9-25
|«Лейпциг»
|9
|2
|1
|25-9
Последние пять игр «Штутгарта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Аугсбург»
|0:1
|«Штутгарт»
|Бундеслига
|21.12.2024
|«Штутгарт»
|0:1
|«Санкт-Паули»
|Бундеслига
|15.12.2024
|«Хайденхайм»
|1:3
|«Штутгарт»
|Бундеслига
|11.12.2024
|«Штутгарт»
|5:1
|«Янг Бойз»
|Лига чемпионов
|06.12.2024
|«Штутгарт»
|3:2
|«Унион»
|Бундеслига
Последние пять игр «Лейпцига»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Лейпциг»
4:2
«Вердер»
Бундеслига
|20.12.2024
|«Бавария»
5:1
«Лейпциг»
Бундеслига
|15.12.2024
|«Лейпциг»
2:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
|10.12.2024
|«Лейпциг»
2:3
«Астон Вилла»
Лига чемпионов
|07.12.2024
|«Хольштайн»
0:2
«Лейпциг»
Бундеслига
Последние пять игр «Штутгарта» и «Лейпцига»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.01.2024
|«Штутгарт»
5:2
«Лейпциг»
Бундеслига
|25.08.2023
|«Лейпциг»
5:1
«Штутгарт»
Бундеслига
|27.01.2023
|«Лейпциг»
2:1
«Штутгарт»
Бундеслига
|07.08.2022
|«Штутгарт»
1:1
«Лейпциг»
Бундеслига
|15.01.2022
|«Штутгарт»
0:2
«Лейпциг»
Бундеслига
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|16
|12
|3
|1
|48-13
|39
|2. Байер
|17
|11
|5
|1
|41-23
|38
|3. Айнтрахт
|17
|10
|3
|4
|40-24
|33
|4. Лейпциг
|16
|9
|3
|4
|28-22
|30
|5. Майнц
|17
|8
|4
|5
|30-21
|28
|6. Вольфсбург
|17
|8
|3
|6
|38-29
|27
|7. Фрайбург
|17
|8
|3
|6
|25-30
|27
|8. Штутгарт
|16
|7
|5
|4
|30-25
|26
|9. Боруссия Д
|17
|7
|4
|6
|32-29
|25
|10. Вердер
|16
|7
|4
|5
|28-29
|25
|11. Боруссия М
|17
|7
|3
|7
|26-26
|24
|12. Унион
|16
|4
|5
|7
|14-21
|17
|13. Аугсбург
|16
|4
|4
|8
|17-33
|16
|14. Санкт-Паули
|16
|4
|2
|10
|12-20
|14
|15. Хоффенхайм
|16
|3
|5
|8
|20-29
|14
|16. Хайденхайм
|16
|4
|1
|11
|20-33
|13
|17. Хольштайн
|17
|3
|2
|12
|25-43
|11
|18. Бохум
|16
|1
|3
|12
|13-37
|6
В короткой пока истории противостояния соперников «Штутгарт» лишь однажды выиграл у быков. Случилось это в последней встрече команд. Тогда «швабы» разгромили «быков» на своем поле со счетом 5:2. В остальных 11-ти очных поединках «Штутгарт» взял всего два из 33-х возможных зачетных балла.
Но столь убийственная статистика личных встреч вовсе не делает хозяев в предстоящей игре аутсайдерами. Команда Себастьяна Хенеса крайне уверенно и успешно выступает на своей арене. В последнем матче на своем поле «Штутгарт» уступил (0:1 от «Санкт-Паули»), но домашнюю карту разыграть во встрече с «Лейпцигом» «швабы» непременно постараются.
По слаженности игры «быки» как минимум не уступают «Штутгарту», но аналитики не верят в победу гостей. Вероятность успеха «Лейпцига» оценена кричащим коэффициентом 3.55, но ставить на гостей даже при столь щедрой котировки рисково.
Ни «Штутгарт», ни «Лейпциг» не входят в тройку самых результативных команд Бундеслиги. Но свои почти два усредненных мяча за игру эти команды забивают. В прошлом сезоне команды в очных встречах выдали два веселых матча (5:2 и 1:5). Так что на голы на «Штутгарт Арене» зрители имеют все основания рассчитывать. Останавливаем выбор на осторожном варианте, что оба соперника как минимум по разу подберут ключ к воротам.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Штутгарт»: Загаду, Туре, Диль, Раймунд, Нартей, Фагир (все - травма)
«Лейпциг»: Айдара (дисквалификация). Хенрихс, Уэдраого, Люкеба, Элмас (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Лейпциг»:
|Позиция
|«Штутгарт»
|«Лейпциг»
|Позиция
|Вратарь
|33. Нюбель
|1. Гулачи
|Вратарь
|Защитник
|4. Вагноман
|16. Клостерман
|Защитник
|Защитник
|29. Руо
|4. Орбан
|Защитник
|Защитник
|24. Хабот
|13. Зайвальд
|Защитник
|Защитник
|7. Миттельштедт
|17. Баку
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Фюрих
|22. Раум
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Штиллер
|18. Вермерен
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Каразор
|44. Кампль
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мийо
|10. Симонс
|Нападающий
|Нападающий
|9. Демирович
|11. Опенда
|Нападающий
|Нападающий
|11. Вольтемаде
|30. Шешко
|Нападающий
|Главный тренер
|Себастьян Хенес
|Марко Розе
|Главный тренер
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1, котирующуюся за 8.00. Победа хозяев со счетом 2:1 идет за 9.50.
Найти трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:
«Бавария» - 1.11
«Байер» - 5.50
«Лейпциг» - 100.00
На чемпионство «Штутгарта» можно поставить за 1200.00.
Партнерский проект