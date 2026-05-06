Никита Цзю – Оскар Диас, 6 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Поединок с Зерафой должен был стать показательной проверкой для Цзю, но в итоге по сути сорвался. Теперь же австралиец вновь столкнулся с сомнительной оппозицией. Идеальный рекорд Диаса не стоит переоценивать – испанец ранее выступал только на родине и бился преимущественно с очень скромными соперниками. Да и сам он не входит в первую сотню рейтинга первого среднего дивизиона BoxRec.

Вероятно, для Цзю это будет довольно проходной и разминочный бой. Рискнем предположить, что все 10 раундов на фоне прессинга и ударной мощи австралийца Диас не продержится. Играем досрочную победу Цзю.