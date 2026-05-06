Никита Цзю – Оскар Диас, 6 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В среду, 6 мая, австралийский боксер Никита Цзю вновь побьется за пояс WBO International в первом среднем весе (до 69,85 кг). Прошлый поединок за этот титул завершился без результата. Теперь сын легендарного Константина Цзю встретится на ринге с испанцем Оскаром Диасом. Кто окажется непобежденным?
Цзю
Диас
|Австралия
Страна
Испания
|28
Возраст
25
|12
Бои
16
|11 (9)
Победы (нокауты)
16 (6)
|0
Поражения (нокауты)
0
|1
Без результата
0
|16
Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec
111
|177
Рост (см)
177
|178
Размах рук (см)
N/A
|Левша
Стойка
Правша
Младший брат бывшего чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофея (Тима) Цзю. Занимается боксом с детства, но после юниорских успехов в 16 лет ушел из спорта, после чего возобновил карьеру в 23-летнем возрасте. С 2022 г. провел 12 боев и выиграл первые 11, забрал пояс WBO Inter-Continental в первом среднем весе. В последнем поединке в январе бился за титул WBO International в среднем дивизионе с Майклом Зерафой – соперник не мог видеть из-за рассечения после случайного столкновения головами, поэтому противостояние признали несостоявшимся.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
На профессиональном ринге выступает с 2019 г. Всю прошлую часть карьеры провел в Испании. Владел поясом EBU Silver в первом среднем весе. В последнем поединке в январе единогласным решением судей победил Леонардо Ди Стефано и забрал титул WBC Latino в том же дивизионе.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона
Поединок с Зерафой должен был стать показательной проверкой для Цзю, но в итоге по сути сорвался. Теперь же австралиец вновь столкнулся с сомнительной оппозицией. Идеальный рекорд Диаса не стоит переоценивать – испанец ранее выступал только на родине и бился преимущественно с очень скромными соперниками. Да и сам он не входит в первую сотню рейтинга первого среднего дивизиона BoxRec.
Вероятно, для Цзю это будет довольно проходной и разминочный бой. Рискнем предположить, что все 10 раундов на фоне прессинга и ударной мощи австралийца Диас не продержится. Играем досрочную победу Цзю.
ПОЛУЧИТЬ ДО 10 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Турнир на арене «Newcastle Entertainment Centre» в Ньюкасле (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) начнется в среду, 6 мая, в 10:00 по московскому времени. Главный бой Цзю – Диас стоит ожидать не ранее 13:00 мск.
В России прямую трансляцию проведут «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Эфиры начнутся в 11:00 мск.
Полный кард
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».