Никита Цзю – Оскар Диас, 6 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Сын Кости Цзю идет за новым поясом
Александр Бокулёв
Источник: No Limit Boxing
  • Статистика
  • Никита Цзю
  • Оскар Диас
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Где смотреть бой Цзю – Диас

В среду, 6 мая, австралийский боксер Никита Цзю вновь побьется за пояс WBO International в первом среднем весе (до 69,85 кг). Прошлый поединок за этот титул завершился без результата. Теперь сын легендарного Константина Цзю встретится на ринге с испанцем Оскаром Диасом. Кто окажется непобежденным?

Статистика

Цзю

 

Диас

Австралия

Страна

Испания

28

Возраст

25

12

Бои

16

11 (9)

Победы (нокауты)

16 (6)

0

Поражения (нокауты)

0

1

Без результата

0

16

Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec

111

177

Рост (см)

177

178

Размах рук (см)

N/A

Левша

Стойка

Правша

Никита Цзю

Младший брат бывшего чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофея (Тима) Цзю. Занимается боксом с детства, но после юниорских успехов в 16 лет ушел из спорта, после чего возобновил карьеру в 23-летнем возрасте. С 2022 г. провел 12 боев и выиграл первые 11, забрал пояс WBO Inter-Continental в первом среднем весе. В последнем поединке в январе бился за титул WBO International в среднем дивизионе с Майклом Зерафой – соперник не мог видеть из-за рассечения после случайного столкновения головами, поэтому противостояние признали несостоявшимся.

Оскар Диас

На профессиональном ринге выступает с 2019 г. Всю прошлую часть карьеры провел в Испании. Владел поясом EBU Silver в первом среднем весе. В последнем поединке в январе единогласным решением судей победил Леонардо Ди Стефано и забрал титул WBC Latino в том же дивизионе.

Сравнение коэффициентов

 Победа ЦзюПобеда ДиасаДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE1,125,801,462,40

Прогноз на бой

Поединок с Зерафой должен был стать показательной проверкой для Цзю, но в итоге по сути сорвался. Теперь же австралиец вновь столкнулся с сомнительной оппозицией. Идеальный рекорд Диаса не стоит переоценивать – испанец ранее выступал только на родине и бился преимущественно с очень скромными соперниками. Да и сам он не входит в первую сотню рейтинга первого среднего дивизиона BoxRec.

Вероятно, для Цзю это будет довольно проходной и разминочный бой. Рискнем предположить, что все 10 раундов на фоне прессинга и ударной мощи австралийца Диас не продержится. Играем досрочную победу Цзю.

Где смотреть бой Цзю – Диас

Турнир на арене «Newcastle Entertainment Centre» в Ньюкасле (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) начнется в среду, 6 мая, в 10:00 по московскому времени. Главный бой Цзю – Диас стоит ожидать не ранее 13:00 мск.

В России прямую трансляцию проведут «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Эфиры начнутся в 11:00 мск.

Полный кард

  • Никита Цзю (Австралия) – Оскар Диас (Испания). Первый средний вес. Бой за титул WBO International;
  • Каллум Питерс (Австралия) – Джошон Джеймс (США). Средний вес;
  • Джек Боуэн (Австралия) – Тонга Тонготонго (Тонга). Второй средний вес. Бой за титул WBA Asia Pacific;
  • Рахим Мундин (Австралия) – Ланс Макдональд (Австралия). Первый средний вес;
  • Кирра Рустон (Австралия) – Беркай Варол (Турция). Полутяжелый вес;
  • Хантер Иоан (Австралия) – Кайрон Драйден (Австралия). Полусредний вес;
  • Брент Уолтон (Австралия) – Джайден Васица (Австралия). Полусредний вес;
  • Уэйн Телепе (Австралия) – Бенджамин Амос (Австралия). Легкий вес;
  • Брэндон Грач (Австралия) – Калеб Тиалу (Австралия). Тяжелый вес.

