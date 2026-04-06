Тим Цзю – Денис Нурья, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В воскресенье, 5 апреля, на ринг вернется австралиец Тим Цзю. Сыну прославленного боксера Кости Цзю предстоит поединок с албанцем Денисом Нурьей. На кону будет стоять вакантный пояс WBO International в среднем весе (до 72,6 кг). Оправдает ли фаворит свой статус?
Цзю
Нурья
|Австралия
Страна
Албания
|31
Возраст
32
|29
Бои
20
|26 (18)
Победы (нокауты)
20 (9)
|3 (2)
Поражения (нокауты)
0
|11 (первый средний вес)
Место в рейтинге BoxRec
41 (средний вес)
|174
Рост (см)
N/A
|179
Размах рук (см)
N/A
|Правша
Стойка
Правша
Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина (Кости) Цзю, старший брат боксера Никиты Цзю. Занимается боксом с 15 лет, на любительском уровне одержал 33 победы при одном поражении. Восстановившись после травмы руки, в 2016 г. дебютировал на профессиональном ринге. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов по версиям разных организаций, а в 2019-м стал первым обладателем пояса WBO Global в первом среднем весе. Семь раз защитил этот трофей.
В 2023-м забрал временный пояс WBO в первом среднем весе, который защитил один раз. После этого официально стал полноправным чемпионом. Один раз защитил титул, но уступил его Себастьяну Фундоре. Затем проиграл Бахраму Муртазалиеву в бою за пояс IBF, а Фундоре – в реванше за пояс WBC. В последнем поединке в декабре победил Энтони Веласкеса единогласным решением судей.
На профессиональном ринге выступает с 2018 г. Большую часть карьеры провел в Албании. Титульных боев не имел. В последнем поединке в феврале победил Хосе Грегорио Маркого техническим нокаутом после первого раунда.
Карьера Цзю в первом среднем весе в контексте титульных поединков забарахлила. Перезапустить себя австралиец намерен в среднем дивизионе. Он сразу получил возможность побиться за пояс, пусть и не первого ранга. Соперник не знает поражений на профессиональном ринге, но оппозиции уровня Цзю у Нурьи не было и близко.
Албанец – нишевой европейский боксер, в которого букмекеры на фоне австралийца совсем не верят. Нокаутирующий потенциал Нурьи ниже, чем у Цзю. Технически балканец тоже едва ли сможет удивить соперника. Пожалуй, единственный козырь албанца – отсутствие высоких ожиданий и давления. Терять ему толком нечего – кроме нуля в графе поражений. Можно раскрепоститься и выложиться на максимум.
От Цзю же ждут уверенного деклассирования. Полагаем, в итоге он действительно одержит победу. Но не исключаем, что австралиец не станет форсировать события, а попробует аккуратно войти в поединок и прочувствовать новую весовую категорию. Рискнем заиграть ТБ (4,5) в комбинации с П1.
Турнир на арене «WIN Entertainment Center» в Вуллонгонге (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) начнется в воскресенье, 5 апреля, в 10:00 по московскому времени. Главный бой Цзю – Нурья стоит ожидать не ранее 14:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет сервис Amazon Prime.
Полный кард