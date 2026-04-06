Тим Цзю – Денис Нурья, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Букмекеры не сомневаются в бывшем чемпионе мира
Александр Бокулёв
Источник: Premier Boxing
В воскресенье, 5 апреля, на ринг вернется австралиец Тим Цзю. Сыну прославленного боксера Кости Цзю предстоит поединок с албанцем Денисом Нурьей. На кону будет стоять вакантный пояс WBO International в среднем весе (до 72,6 кг). Оправдает ли фаворит свой статус?

Статистика

Цзю

 

Нурья

Австралия

Страна

Албания

31

Возраст

32

29

Бои

20

26 (18)

Победы (нокауты)

20 (9)

3 (2)

Поражения (нокауты)

0

11 (первый средний вес)

Место в рейтинге BoxRec

41 (средний вес)

174

Рост (см)

N/A

179

Размах рук (см)

N/A

Правша

Стойка

Правша

Тим Цзю

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина (Кости) Цзю, старший брат боксера Никиты Цзю. Занимается боксом с 15 лет, на любительском уровне одержал 33 победы при одном поражении. Восстановившись после травмы руки, в 2016 г. дебютировал на профессиональном ринге. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов по версиям разных организаций, а в 2019-м стал первым обладателем пояса WBO Global в первом среднем весе. Семь раз защитил этот трофей. 

В 2023-м забрал временный пояс WBO в первом среднем весе, который защитил один раз. После этого официально стал полноправным чемпионом. Один раз защитил титул, но уступил его Себастьяну Фундоре. Затем проиграл Бахраму Муртазалиеву в бою за пояс IBF, а Фундоре – в реванше за пояс WBC. В последнем поединке в декабре победил Энтони Веласкеса единогласным решением судей.

Денис Нурья

На профессиональном ринге выступает с 2018 г. Большую часть карьеры провел в Албании. Титульных боев не имел. В последнем поединке в феврале победил Хосе Грегорио Маркого техническим нокаутом после первого раунда.

Сравнение коэффициентов

 Победа Цзю / Победа Нурьи / Досрочное завершение / Полный бой
PARI1,0610,001,253,55

Прогноз на бой

Карьера Цзю в первом среднем весе в контексте титульных поединков забарахлила. Перезапустить себя австралиец намерен в среднем дивизионе. Он сразу получил возможность побиться за пояс, пусть и не первого ранга. Соперник не знает поражений на профессиональном ринге, но оппозиции уровня Цзю у Нурьи не было и близко.

Албанец – нишевой европейский боксер, в которого букмекеры на фоне австралийца совсем не верят. Нокаутирующий потенциал Нурьи ниже, чем у Цзю. Технически балканец тоже едва ли сможет удивить соперника. Пожалуй, единственный козырь албанца – отсутствие высоких ожиданий и давления. Терять ему толком нечего – кроме нуля в графе поражений. Можно раскрепоститься и выложиться на максимум.

От Цзю же ждут уверенного деклассирования. Полагаем, в итоге он действительно одержит победу. Но не исключаем, что австралиец не станет форсировать события, а попробует аккуратно войти в поединок и прочувствовать новую весовую категорию. Рискнем заиграть ТБ (4,5) в комбинации с П1.

Где смотреть бой Цзю – Нурья

Турнир на арене «WIN Entertainment Center» в Вуллонгонге (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) начнется в воскресенье, 5 апреля, в 10:00 по московскому времени. Главный бой Цзю – Нурья стоит ожидать не ранее 14:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет сервис Amazon Prime.

Полный кард

  • Тим Цзю (Австралия) – Денис Нурья (Албания). Средний вес. Бой за пояс WBO International;
  • Сэм Гудман (Австралия) – Родриго Руис (Аргентина). Второй легчайший вес;
  • Макс Ривз (Австралия) – Фрэнсис Вайтай (Новая Зеландия). Второй средний вес. Бой за пояс WBO Oriental;
  • Пауло Аокусо (Австралия) – Киттипонг Цзян Хао Хо (Сингапур). Полутяжелый вес. Бой за пояс IBF Pan Pacific;
  • Каллум Питерс (Австралия) – Делио Анзакечи Музинью (Восточный Тимор). Средний вес;
  • Чарли Каззи (Австралия) – Блейр Герати (Австралия). Первый полусредний вес;
  • Дхаррингарра Трюхелла (Австралия) – Доминик Бэйли (Австралия). Первый средний вес;
  • Нельсон Асофа-Соломона (Австралия) – Джаррод Уоллас (Австралия). Тяжелый вес;
  • Ахмад Реда (Австралия) – Альберт Пагара (Филиппины). Первый полусредний вес.

