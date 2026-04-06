Тим Цзю – Денис Нурья, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина (Кости) Цзю, старший брат боксера Никиты Цзю. Занимается боксом с 15 лет, на любительском уровне одержал 33 победы при одном поражении. Восстановившись после травмы руки, в 2016 г. дебютировал на профессиональном ринге. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов по версиям разных организаций, а в 2019-м стал первым обладателем пояса WBO Global в первом среднем весе. Семь раз защитил этот трофей.

В 2023-м забрал временный пояс WBO в первом среднем весе, который защитил один раз. После этого официально стал полноправным чемпионом. Один раз защитил титул, но уступил его Себастьяну Фундоре. Затем проиграл Бахраму Муртазалиеву в бою за пояс IBF, а Фундоре – в реванше за пояс WBC. В последнем поединке в декабре победил Энтони Веласкеса единогласным решением судей.