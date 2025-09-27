Уфа - Челябинск, 28 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
12-й тур Лиги PARI ФНЛ стартует в воскресенье в полдень по московскому времени. В Уфе одноименный клуб принимает «Челябинск». Мониторим линии легальных букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 12-й тур
Стадион: «Нефтяник» (Уфа)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Уфа»
|4
|2
|3
|9-10
|«Челябинск»
|3
|2
|4
|10-9
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«Фанком»
1:1, пен. 5:3
«Уфа»
Кубок России
|20.09.2025
|«Арсенал»
2:2
«Уфа»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Уфа»
2:3
«Урал»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Черноморец»
3:2
«Уфа»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Торпедо»
0:0
«Уфа»
Лига PARI
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.09.2025
|«Иркутск»
2:3
«Челябинск»
Лига PARI
|20.09.2025
|«Челябинск»
4:0
«Родина»
Лига PARI
|14.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Челябинск»
1:0
«Чайка»
Лига PARI
|04.09.2025
|«Челябинск»
1:1
«Факел»
Лига PARI
После 11 туров в топ-5 таблицы входят сразу два пришельца из второй лиги. Один из них - как раз «Челябинск». «Уфа» идет значительно ниже.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|11
|8
|2
|1
|20-11
|26
|2. Урал
|11
|7
|3
|1
|19-8
|24
|3. Факел
|11
|7
|2
|2
|10-7
|23
|4. Челябинск
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|5. Ротор
|11
|6
|3
|2
|18-5
|21
|6. КАМАЗ
|11
|5
|4
|2
|16-12
|19
|7. Родина
|11
|4
|4
|3
|17-13
|16
|8. Арсенал
|11
|3
|5
|3
|17-14
|14
|9. Шинник
|11
|3
|5
|3
|7-7
|14
|10. Нефтехимик
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|11. СКА-Хабаровск
|11
|3
|4
|4
|10-12
|13
|12. Волга
|11
|3
|2
|6
|11-20
|11
|13. Уфа
|11
|2
|4
|5
|13-14
|10
|14. Енисей
|11
|2
|4
|5
|7-13
|10
|15. Черноморец
|11
|2
|3
|6
|13-16
|9
|16. Сокол
|11
|1
|5
|5
|5-11
|8
|17. Торпедо
|11
|1
|3
|7
|6-16
|6
|18. Чайка
|11
|1
|3
|7
|9-26
|6
Посреди недели оба клуба стартовали в кубковом турнире. «Челябинск» не без труда, но все же обыграл в гостях «Иркутск». А вот «Уфа» умудрилась уступить в серии пенальти любительскому «Фанкому». Правда, позже выяснилось, что за команду из Кирова играл дисквалифицированный футболист Федчук, поэтому кубковый путь уфимцев может продолжиться, если КДК РФС удовлетворит их протест на результат.
Команда Тетрадзе в последнее время в первенстве играет результативно - 2:3, 2:3, 2:2. А у челябинцев за пять туров трижды встречался счет 1:1. Тот случай, когда можно присмотреться к исходу «обе забьют».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире игру в Уфе покажет сайт PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Уфа»: нет
«Челябинск»: нет
Линию PARI на противостояние в столице Башкортостана отличают высокие коэффициенты. Победа хозяев котируется за 2.40, а гостей - за 2.90. Выше остальных традиционно котируется ничья - 3.10.
Удачная ставка на нулевую ничью сулит шестикратный выигрыш. Остальные варианты на рынке точного счета котируются выше.
Коэффициент 2.30 на тотал больше 2.5 дает оставляет большие сомнения в открытом характере игры.
Игру в столице Башкортостана можно смотреть бесплатно на сайте PARI.
Билеты на игру поступили в продажу через на официальный сайт «Уфы». Цены колеблются между 125 и 250 рублями.