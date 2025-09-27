Уфа - Челябинск, 28 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Посреди недели оба клуба стартовали в кубковом турнире. «Челябинск» не без труда, но все же обыграл в гостях «Иркутск». А вот «Уфа» умудрилась уступить в серии пенальти любительскому «Фанкому». Правда, позже выяснилось, что за команду из Кирова играл дисквалифицированный футболист Федчук, поэтому кубковый путь уфимцев может продолжиться, если КДК РФС удовлетворит их протест на результат.

Команда Тетрадзе в последнее время в первенстве играет результативно - 2:3, 2:3, 2:2. А у челябинцев за пять туров трижды встречался счет 1:1. Тот случай, когда можно присмотреться к исходу «обе забьют».