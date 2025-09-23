Карлос Олберг — Доминик Рейес, 28 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между новозеландцем Карлосом Олбергом и американцем Домиником Рейесом. Кто займет более выгодную позицию в титульной гонке?
Олберг
Рейес
Новая Зеландия
Страна
США
34
Возраст
35
13
Бои
19
12 (7 / 1 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (10 / 2 / 3)
1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (3 / 0 / 1)
3
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
7
193
Рост (см)
193
195,5
Размах рук (см)
195,5
110,5
Размах ног (см)
110,5
Выиграл свой единственный бой в профессиональном боксе, а также 19 из 21 поединка в кикбоксинге. В профессиональных ММА дебютировал в 2011-м, но регулярно выступает с 2020-го, когда победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В промоушене начал с поражения, но затем выиграл восемь боев подряд. В последнем поединке в марте единогласным решением судей победил Яна Блаховича.
Активно играл в американский футбол на университетском уровне, владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014-го, в UFC — с 2017-го. В 2020 году непобежденным бился за пояс в полутяжелом весе, но уступил Джону Джонсу. После этого потерпел еще три поражения подряд. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в апреле нокаутировал Никиту Крылова в первом раунде.
Понятно, почему Олберг идет явным фаворитом букмекеров. Он набрал потрясающий уход, умеет и четко работать на долгой дистанции, и финишировать соперников. Способен взрывать темп и проводить агрессивные атаки, но комфортно чувствует себя и при использовании более осторожного и рационального стиля.
Рейес же гораздо серьезнее пробит, периодически возникают вопросы к его выносливости. Но ударная техника у американца тоже отличная. Он вариативно работает в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом.
В общем, списывать номинального андердога со счетов точно не стоит, тем более что до партера дело вряд ли дойдет. Оба предпочитают разбираться в стойке, а там при столкновении двух нокаутеров возможны разные варианты. В любом случае бой вряд ли продлится всю дистанцию. Рискнем предположить, что развязка наступит в течение трех раундов. Коэффициент на такой маркет узнаем ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 260 пройдет на «RAC Arena» в Перте (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 28 сентября, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Олберг — Рейес стоит ожидать около 07:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 04:00 мск.
Основной кард
Прелимы