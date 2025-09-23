Карлос Олберг — Доминик Рейес, 28 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Понятно, почему Олберг идет явным фаворитом букмекеров. Он набрал потрясающий уход, умеет и четко работать на долгой дистанции, и финишировать соперников. Способен взрывать темп и проводить агрессивные атаки, но комфортно чувствует себя и при использовании более осторожного и рационального стиля.

Рейес же гораздо серьезнее пробит, периодически возникают вопросы к его выносливости. Но ударная техника у американца тоже отличная. Он вариативно работает в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом.

В общем, списывать номинального андердога со счетов точно не стоит, тем более что до партера дело вряд ли дойдет. Оба предпочитают разбираться в стойке, а там при столкновении двух нокаутеров возможны разные варианты. В любом случае бой вряд ли продлится всю дистанцию. Рискнем предположить, что развязка наступит в течение трех раундов. Коэффициент на такой маркет узнаем ближе к турниру.