Карлос Олберг — Доминик Рейес, 28 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Потенциально претендентский поединок
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между новозеландцем Карлосом Олбергом и американцем Домиником Рейесом. Кто займет более выгодную позицию в титульной гонке?

Статистика

Свернуть

Олберг

 

Рейес

Новая Зеландия

Страна

США

34

Возраст

35

13

Бои

19

12 (7 / 1 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (10 / 2 / 3)

1 (1 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (3 / 0 / 1)

3

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

7

193

Рост (см)

193

195,5

Размах рук (см)

195,5

110,5

Размах ног (см)

110,5

Карлос Олберг

Свернуть

Выиграл свой единственный бой в профессиональном боксе, а также 19 из 21 поединка в кикбоксинге. В профессиональных ММА дебютировал в 2011-м, но регулярно выступает с 2020-го, когда победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В промоушене начал с поражения, но затем выиграл восемь боев подряд. В последнем поединке в марте единогласным решением судей победил Яна Блаховича.

Доминик Рейес

Свернуть

Активно играл в американский футбол на университетском уровне, владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014-го, в UFC — с 2017-го. В 2020 году непобежденным бился за пояс в полутяжелом весе, но уступил Джону Джонсу. После этого потерпел еще три поражения подряд. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в апреле нокаутировал Никиту Крылова в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ОлбергаПобеда РейесаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,403,051,851,90

Прогноз на бой

Свернуть

Понятно, почему Олберг идет явным фаворитом букмекеров. Он набрал потрясающий уход, умеет и четко работать на долгой дистанции, и финишировать соперников. Способен взрывать темп и проводить агрессивные атаки, но комфортно чувствует себя и при использовании более осторожного и рационального стиля.

Рейес же гораздо серьезнее пробит, периодически возникают вопросы к его выносливости. Но ударная техника у американца тоже отличная. Он вариативно работает в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. 

В общем, списывать номинального андердога со счетов точно не стоит, тем более что до партера дело вряд ли дойдет. Оба предпочитают разбираться в стойке, а там при столкновении двух нокаутеров возможны разные варианты. В любом случае бой вряд ли продлится всю дистанцию. Рискнем предположить, что развязка наступит в течение трех раундов. Коэффициент на такой маркет узнаем ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Олберг Рейес

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 260 пройдет на «RAC Arena» в Перте (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 28 сентября, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Олберг Рейес стоит ожидать около 07:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 04:00 мск.

Основной кард

  • Карлос Олберг (Новая Зеландия) Доминик Рейес (США). Полутяжелый вес;
  • Джим Крут (Австралия) Иван Эрслан (Хорватия). Полутяжелый вес;
  • Джек Дженкинс (Австралия) — Рамон Таверас (США). Полулегкий вес;
  • Джейк Мэттьюс (Австралия) — Нил Мэгни (США). Полусредний вес;
  • Джастин Тафа (Новая Зеландия) — Луи Сазерленд (Шотландия). Тяжелый вес;
  • Том Нолан (Австралия) — Чарли Кэмпбелл (США). Легкий вес;

Прелимы

  • Навахо Стирлинг (Австралия) — Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Кэмерон Роустон (Австралия) — Андре Петроски (США). Средний вес;
  • Джонатан Микалефф (Австралия) — Обан Эллиотт (Уэльс). Полусредний вес;
  • Джейми Малларки (Австралия) — Роландо Бедоя (Перу). Легкий вес;
  • Колби Тикнесс (Австралия) — Джозиас Мусаса (ДР Конго). Легчайший вес;
  • Мишель Монтагу (Новая Зеландия) — Луана Каролина (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Брэндо Перичич (Австралия) — Элайша Эллисон (США). Тяжелый вес;
  • Лома Локбунми (Таиланд) — Алексия Таинара (Бразилия). Женский минимальный вес.

Топы букмекеров
