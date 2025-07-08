Урарту - Неман, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги конференций, прогноз, составы

После окончания прошлого сезона ереванский клуб покинул российский специалист Дмитрий Гунько, с которым команда финишировала третьей в чемпионате. К старту в Лиге конференций «Урарту» готовил 39-летний Роберт Арзуманян. Для него это уже повторный приход в клуб в качестве главного тренера - первый случился четыре года назад.

«Неман» в тренерском отношении - образец стабильности. Игорь Ковалевич возглавляет клуб с лета 2016 года - редкое постоянство для современного футбола. Да и с результатами у команды в последнее время порядок: в июне она одержала четыре победы при одной ничьей, причем БАТЭ с минским «Динамо» были обыграны в гостях. К визиту в Армению «Неман» подошел к хорошей форме и с отличным настроением.

Трудно сказать, чего ожидать от бронзового призера чемпионата Армении после летней перезагрузки, но южане традиционно темпераментно играют при своей публике. А значит, есть шанс увидеть яркий и результативный футбол. Из обилия предложений в линии PARI нам приглянулся вариант с обоюдным взятием ворот за 1.95.