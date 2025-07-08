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7 июля 16:19ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Урарту - Неман, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги конференций, прогноз, составы

«Постсоветское дерби» в Ереване
Валентин Васильев

На этой неделе официально стартует еврокубковый сезон-2025/26. В Лиге конференций привлекает к себе внимание «постсоветское дерби»: армянский «Урарту» против белорусского «Немана». Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урарту» (Ереван, Армения)

10.07.2025, Чт

19:30 МСК

«Неман» (Гродно, Беларусь)

П1 - 2.35

Х - 3.35

П2 - 3.05

Турнир:  Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Урарту»  (Ереван, Армения)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урарту»0000-0
«Неман»0000-0

Последние пять официальных матчей «Урарту»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2025«Урарту»

0:2

«Ван»

Премьер-лига Армении

24.05.2025«Арарат»

2:4

«Урарту»

Премьер-лига Армении

18.05.2025«Урарту»

3:3

«Ноа»

Премьер-лига Армении

11.05.2025БКМА

0:1

«Урарту»

Премьер-лига Армении

03.05.2025«Урарту»

8:0

«Вест Армения»

Премьер-лига Армении

Последние пять официальных матчей «Немана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.07.2025«Неман»

2:0

«Ислочь»

Высшая лига

28.06.2025«Витебск»

0:0

«Неман»

Высшая лига

22.06.2025«Неман»

2:1

«Минск»

Высшая лига

18.06.2025«Динамо» Мн

0:1

«Неман»

Высшая лига

14.06.2025БАТЭ

1:5

«Неман»

Высшая лига

Календарь всех матчей

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08.07.2025.  19:00. «Сент-Джозефс» (Гибралтар) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия)

08.07.2025.  20:30. «Флориана» (Мальта) – «Хаверфордуэст Каунти» (Уэльс)

10.07.2025.  17:00. «Атлетик Клуб Эскальдес» (Андорра) – «Дюделанж» (Люксембург)

10.07.2025.  18:00. «Малишева» (Косово) – «Викингур» (Исландия)

10.07.2025.  18:00. «Мэгпис» (Гибралтар) – «Пайде» (Эстония)

10.07.2025.  19:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) – «Пенибонт» (Уэльс)

10.07.2025.  19:00. СИК (Финляндия) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)

10.07.2025.  19:00. «Торпедо Кт» (Грузия) – «Жетысу» (Казахстан)

10.07.2025.  19:30. «Урарту» (Армения) – «Неман» (Беларусь)

10.07.2025.  19:30. «Расинг» (Люксембург) – «Дила» (Грузия)

10.07.2025.  19:45. «Нымме Калью» (Эстония) – «Партизани» (Албания)

10.07.2025.  21:00. «Влажния» (Албания) – «Даугавпилс» (Латвия)

10.07.2025.  21:00. «Биркиркара» (Мальта) – «Петрокуб» (Молдавия)

10.07.2025.  21:00. «Дечич» (Черногория) – «Силекс» (Северная Македония)

10.07.2025.  21:00. «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь) – «Работнички» (Северная Македония)

10.07.2025.  21:30. «Вардар» (Северная Македония) – «Ла Фиорита» (Сан-Марино)

10.07.2025.  21:30. «Сутьеска» (Черногория) – «Динамо-Брест» (Беларусь)

10.07.2025.  21:30. «Железничар» (Босния и Герцеговина) – «Копер» (Словения)

10.07.2025.  21:45. «Сент-Патрикс» (Ирландия) – «Хегельманн» (Литва)

10.07.2025.  21:45. «Рунавик» (Фарерские острова) – ХИК (Финляндия)

10.07.2025.  22:00. «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) – «Санта-Колома» (Андорра)

10.07.2025.  22:00. «Ларна» (Северная Ирландия) – «Ауда» (Латвия)

10.07.2025.  22:00. «Тре Фиори» (Сан-Марино) – «Пюник» (Армения)

10.07.2025.  23:00. «Валур» (Исландия) – «Флора» (Эстония)

Прогноз на матч

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После окончания прошлого сезона ереванский клуб покинул российский специалист Дмитрий Гунько, с которым команда финишировала третьей в чемпионате. К старту в Лиге конференций «Урарту» готовил 39-летний Роберт Арзуманян. Для него это уже повторный приход в клуб в качестве главного тренера - первый случился четыре года назад. 

«Неман» в тренерском отношении - образец стабильности. Игорь Ковалевич возглавляет клуб с лета 2016 года - редкое постоянство для современного футбола. Да и с результатами у команды в последнее время порядок: в июне она одержала четыре победы при одной ничьей, причем БАТЭ с минским «Динамо» были обыграны в гостях. К визиту в Армению «Неман» подошел к хорошей форме и с отличным настроением.

Трудно сказать, чего ожидать от бронзового призера чемпионата Армении после летней перезагрузки, но южане традиционно темпераментно играют при своей публике. А значит, есть шанс увидеть яркий и результативный футбол. Из обилия предложений в линии PARI нам приглянулся  вариант с обоюдным взятием ворот за 1.95.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за ходом матча онлайн можно на ресурсах легальных букмекеров и крупнейших спортивных СМИ России.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Урарту»: нет

«Неман»: Пушняков, Клочков, Гвет (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы самого популярного маркета: 2.35 на победу хозяев, 3.05 - на гостей и 3.35 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Урарту» - «Неман»?

Два варианта с ничьими - 0:0 и 1:1 - котируются в PARI за 6.50.

С кем сыграет победитель пары «Урарту» - «Неман»?

Победитель матча между командами «Неман» и «Урарту» автоматически проходит в следующий этап квалификации Лиги конференций, поскольку их потенциальный соперник по второму раунду, «ДАК 1904» из Словакии, был исключен из турнира.

Кто выйдет во второй раунд?

По версии экспертов, шансы команд на итоговый успех приблизительно равны. На проход дальше «Урарту» можно поставить по коэффициенту 2.10, а  «Немана» - за 1.75.

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