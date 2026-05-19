Александр Усик – Рико Верхувен, 23 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Уроженец Симферополя, до 15 лет занимался футболом, после чего перешел в бокс. На любительском уровне бился в средней и полутяжелой категориях, но главных достижений добился в тяжелом весе – золото ЧМ-2011 и Олимпиады-2012. С 2013 г. выступает на профессиональном ринге. В 2016-м впервые стал чемпионом мира, забрав пояс WBO в первом тяжелом весе. Трижды защитил его, после чего также выиграл титул WBC. В 2018 г. победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Защитив этот титул один раз, перешел в тяжелый дивизион.

В новой категории в 2021 г. отобрал у Энтони Джошуа пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Защитил титулы в реванше, а затем в поединке с Даниэлем Дюбуа. После этого победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Вскоре освободил пояс IBF и защитил остальные титулы в реванше с Фьюри. В последнем поединке в июле нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и вновь стал абсолютным чемпионом мира. Лишился этого звания, когда в ноябре освободил пояс WBO.