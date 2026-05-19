Александр Усик – Рико Верхувен, 23 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Похоже на выставочный бой для украинца
В субботу, 23 мая, украинец Александр Усик проведет защиту пояса WBC в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Его соперником будет нидерландец Рико Верхувен. Сумеет ли легендарный кикбоксер сотворить сенсацию?

Усик

 

Верхувен

Украина

Страна

Нидерланды

39

Возраст

37

24

Бои

1

24 (15)

Победы (нокауты)

1 (1)

0

Поражения (нокауты)

0

1

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

Неактивен

191

Рост (см)

196

198

Размах рук (см)

200

Левша

Стойка

Правша

Александр Усик

Уроженец Симферополя, до 15 лет занимался футболом, после чего перешел в бокс. На любительском уровне бился в средней и полутяжелой категориях, но главных достижений добился в тяжелом весе – золото ЧМ-2011 и Олимпиады-2012. С 2013 г. выступает на профессиональном ринге. В 2016-м впервые стал чемпионом мира, забрав пояс WBO в первом тяжелом весе. Трижды защитил его, после чего также выиграл титул WBC. В 2018 г. победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Защитив этот титул один раз, перешел в тяжелый дивизион.

В новой категории в 2021 г. отобрал у Энтони Джошуа пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Защитил титулы в реванше, а затем в поединке с Даниэлем Дюбуа. После этого победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Вскоре освободил пояс IBF и защитил остальные титулы в реванше с Фьюри. В последнем поединке в июле нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и вновь стал абсолютным чемпионом мира. Лишился этого звания, когда в ноябре освободил пояс WBO.

Рико Верхувен

Большую часть спортивной карьеры провел в кикбоксинге. Был чемпионом крупнейшего промоушена Glory в тяжелом весе на протяжении более 11 лет и освободил титул в прошлом ноябре, покинув лигу. В 2015 г. провел один бой в смешанных единоборствах и одержал победу. В единственном поединке в профессиональном боксе в апреле 2014 г. нокаутировал Яноса Финферу во втором раунде.

 Победа УсикаПобеда ВерхувенаТМ (7,5)ТБ (7,5)
PARI1,0313,001,692,05

Прогноз на бой

Любое выступление Усика – топ-событие для спортивного мира. Это один из самых узнаваемых и популярных боксеров современности. Но в спортивном смысле предстоящий бой едва ли имеет хоть какую-то интригу. Разумеется, остается минимальная вероятность сенсации, однако победа Верхувена будет в полной мере историческим апсетом.

Поверить в такое сложно. Ещё труднее найти рациональное объяснение, как нидерландец может этого добиться. Скорее, главный вопрос будет касаться того, сколько он продержится. 

Если Усик не включит максимальные обороты сразу, то Верхувен, вероятно, выстоит несколько раундов. У нидерландца действительно огромный опыт, который так или иначе поможет ему. Но в чистом боксе технически универсальный Усик, обладающий выдающимся бойцовским интеллектом, превосходит его на несколько порядков.

Полагаем, украинец планомерно разберет Верхувена и оформит нокаут не позднее девятого из 12 раундов. Соответствующий маркет появится ближе к турниру.

Где смотреть бой Усик – Верхувен

Турнир на арене около Пирамид Гиза в Египте начнется в субботу, 23 мая, в 20:00 по московскому времени. Бой Усик – Верхувен стоит ожидать не ранее полуночи.

Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.

Полный кард

  • Александр Усик (Украина) – Рико Верхувен (Нидерланды). Тяжелый вес. Бой за титул WBC;
  • Хамза Шираз (Англия) – Алем Бегич (Босния и Герцеговина). Второй средний вес. Бой за титул WBO;
  • Шахрам Гиясов (Узбекистан) – Джек Кэттеролл (Англия). Полусредний вес. Бой за титул WBA Regular;
  • Фрэнк Санчес (Куба) – Ричард Торрес-младший (США). Тяжелый вес;
  • Мизуки Хирута (Япония) – Маи Солиман (Австралия). Женский второй наилегчайший вес. Бой за титул WBO;
  • Даниэль Лапин (Украина) – Бенжамин Мендес Тани (Франция). Полутяжелый вес. Бой за титулы IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International;
  • Басем Мамду (Египет) – Джамар Талли (США). Первый тяжелый вес;
  • Султан Аль-Мохаммед (Саудовская Аравия) – Деди Импракс (Индонезия). Легкий вес.

