Винус Уильямс — Магдалена Френх, 25 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

В первом раунде букмекеры предлагали за победу Винус Уильямс коэффициент 9.00. На этот раз уже 4.20, хотя соперница у 45-летней американки статусом выше, чем в первом круге. Винус после победы в дебютном матче говорила, что настраивалась исключительно на положительный результат, но психологически ей было сложно возвращаться в игру после многочисленных и длительных перерывов в карьере. Эта победа стала первой для старшей из систер Уильямс с 2023 года в одиночном разряде и, можно предположить, на этом Винус останавливаться не захочет. Спортсменку поддерживают трибуны, на которых присутствуют многие ее друзья и родственники.

Соперница у Винсус довольно серьезная, но и сама американка, судя по предыдущему матчу, находится в приличной физической форме. Не станем сильно рисковать и ставить на победу Уильямс. А вот один сет ей точно отдадим. Букмекер более чем вдвое увеличит номинал ставки на то, что опытная теннисистка выиграет хотя бы один сет.