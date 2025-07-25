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23 июля 11:36ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Винус Уильямс — Магдалена Френх, 25 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

Экс-первая ракетка мира уже одержала одну победу в столице США
Руслан Ипполитов

25 июля на «пятисотнике» в Вашингтоне 45-летняя Винус Уильямс проведет свой второй матч. Соперницей экс-первой ракетки мира будет полячка Магдалена Френх. Титулованная американка на первой стадии турнира переиграла соотечественницу Питон Стирнс. Сможет ли 7-кратная победительница турниров Большого шлема сделать еще один шаг по турнирной сетке?

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Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда »

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Винус Уильямс (45 лет)

  • 1-й круг: Питон Стирнс (США, 35) — 6:3, 6:4

Магдалена Френх (27 лет, 24-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Юлия Стародубцева (Украина, 67) — 6:2, 6:4

Винус Уильямс (США)

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Пятикратная победительница Уимблдонского турнира и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде. Четырёхкратная олимпийская чемпионка (один раз — в одиночном разряде, три — в парном). Победительница Итогового турнира WTA-2008. Экс-первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. Победительница 49 турниров WTA в одиночном разряде). Обладательница «карьерного» Золотого шлема в женском парном разряде (14 титулов). Победительница двух турниров Большого шлема в миксте. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в миксте.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Магдалена Френх (Польша)

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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Лучшее место в мировом рейтинге - 22. Профессионал с 2012 года. 

В текущем сезоне 8 побед и 18 поражений в 26 матчах. о высоких стадий плей-офф в 2025 году не доходила ни на одном из турниров.

На Уимблдоне выбыла в первом раунде. На «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге. На Australian Open в третьем раунде проиграла россиянке Мирре Андреевой.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первая встреча соперниц на корте.

Ставки на исход

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БК FONBET в своих котировках отдает заметное предпочтение полячке. Вероятность победы Френх оценена кэфом 1.23. Удачная ставка на Уильямс обернется расчетом пари по коэффициенту 4.20.

Ставки на тотал

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Заключить пари на то, что в матче будет сыграно не меньше 20 геймов (тотал больше 19.5) есть возможность за 1.85. ТМ 19.5 предложен в линии с коэффициентом 1.85.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа УильмсПобеда ФренхТБ (19.5)ТМ (19.5)
FONBET4.201.231.851.95

Прогноз и ставка

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В первом раунде букмекеры предлагали за победу Винус Уильямс коэффициент 9.00. На этот раз уже 4.20, хотя соперница у 45-летней американки статусом выше, чем в первом круге. Винус после победы в дебютном матче говорила, что настраивалась исключительно на положительный результат, но психологически ей было сложно возвращаться в игру после многочисленных и длительных перерывов в карьере. Эта победа стала первой для старшей из систер Уильямс с 2023 года в одиночном разряде и, можно предположить, на этом Винус останавливаться не захочет. Спортсменку поддерживают трибуны, на которых присутствуют многие ее друзья и родственники.

Соперница у Винсус довольно серьезная, но и сама американка, судя по предыдущему матчу, находится в приличной физической форме. Не станем сильно рисковать и ставить на победу Уильямс. А вот один сет ей точно отдадим. Букмекер более чем вдвое увеличит номинал ставки на то, что опытная теннисистка выиграет хотя бы один сет. 

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