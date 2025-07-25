Винус Уильямс — Магдалена Френх, 25 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

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25 июля на «пятисотнике» в Вашингтоне 45-летняя Винус Уильямс проведет свой второй матч. Соперницей экс-первой ракетки мира будет полячка Магдалена Френх. Титулованная американка на первой стадии турнира переиграла соотечественницу Питон Стирнс. Сможет ли 7-кратная победительница турниров Большого шлема сделать еще один шаг по турнирной сетке?
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Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда »
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Винус Уильямс (45 лет)
Магдалена Френх (27 лет, 24-я ракетка мира)
Пятикратная победительница Уимблдонского турнира и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде. Четырёхкратная олимпийская чемпионка (один раз — в одиночном разряде, три — в парном). Победительница Итогового турнира WTA-2008. Экс-первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. Победительница 49 турниров WTA в одиночном разряде). Обладательница «карьерного» Золотого шлема в женском парном разряде (14 титулов). Победительница двух турниров Большого шлема в миксте. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в миксте.
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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Лучшее место в мировом рейтинге - 22. Профессионал с 2012 года.
В текущем сезоне 8 побед и 18 поражений в 26 матчах. о высоких стадий плей-офф в 2025 году не доходила ни на одном из турниров.
На Уимблдоне выбыла в первом раунде. На «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге. На Australian Open в третьем раунде проиграла россиянке Мирре Андреевой.
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Это будет первая встреча соперниц на корте.
Заключить пари на то, что в матче будет сыграно не меньше 20 геймов (тотал больше 19.5) есть возможность за 1.85. ТМ 19.5 предложен в линии с коэффициентом 1.85.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
В первом раунде букмекеры предлагали за победу Винус Уильямс коэффициент 9.00. На этот раз уже 4.20, хотя соперница у 45-летней американки статусом выше, чем в первом круге. Винус после победы в дебютном матче говорила, что настраивалась исключительно на положительный результат, но психологически ей было сложно возвращаться в игру после многочисленных и длительных перерывов в карьере. Эта победа стала первой для старшей из систер Уильямс с 2023 года в одиночном разряде и, можно предположить, на этом Винус останавливаться не захочет. Спортсменку поддерживают трибуны, на которых присутствуют многие ее друзья и родственники.
Соперница у Винсус довольно серьезная, но и сама американка, судя по предыдущему матчу, находится в приличной физической форме. Не станем сильно рисковать и ставить на победу Уильямс. А вот один сет ей точно отдадим. Букмекер более чем вдвое увеличит номинал ставки на то, что опытная теннисистка выиграет хотя бы один сет.