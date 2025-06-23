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16 августа 7:27ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Маркета Вондроушова — Анастасия Потапова, прогноз на 16 августа: ставки и коэффициенты на Цинциннати

Есть ли предпосылки к интриге?
Руслан Ипполитов
Вондроушова - Потапова
Вондроушова - Потапова

На стадии 1/16 финала на турнире в Цинциннати сыграют Маркета Вондроушова и Анастасия Потапова. Кто сейчас ближе к своему пику?

Дата / Время: 16.08.2023, время не ранее 19:30 МСК

Прямая трансляция: БК Winline

Турнирная сетка

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Маркета Вондроушова (24 года, 10-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Катерина Синякова (Чехия) - 7:5, 6:4

Анастасия Потапова (22 года, 27-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Селин Наэф (Швейцария) - 1:6, 6:4, 7:5

Победительница этого матча сыграет на стадии 1/8 финала турнира со Слоун Стивенс (США).

Маркета Вондроушова

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Вондроушова после победы на Уимблдоне пытается адаптироваться к хардовому покрытию. Заметно, что пока не присутствует уверенность в действиях чешской теннисистки, но она с каждым проведенным матчем прибавляет. Маркета уверена в себе и не боится брать на себя инициативу в розыгрышах. Случаются спады в ее действиях, но тем не менее общий уровень растет. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анастасия Потапова

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Потапова две недели назад травмировала голеностоп и вынуждена была сняться в противостоянии с Белиндой Бенчич. Вроде бы ничего серьезного, и сейчас уже представительница России способна действовать без болевых ощущений, но пока уверенности в собственных силах нет. На старте Мастерса в США с большими трудностями была добыта победа над Селин Наэф. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Между собой теннисистки встречались трижды. Две победы на счету Маркеты Вондроушовой. 

Ставки на исход

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Букмекеры склоняются к успеху Маркеты предлагая коэффициент на ее победу 1,38. Сыграть победу Анастасии Потаповой можно за 3,08. 

Ставки на тоталы

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Базовая отметка тотала в БК PARI - 21 гейм. Больше представлено котировкой 1,90, а меньше доступно за 1,88. 

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ВондроушовойПобеда ПотаповойТБ (21)ТМ (21)
PARI1,383,081,901,88

Прогноз и ставка

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Есть ощущение, что в этом противостоянии мы станем свидетелями по-настоящему качественного тенниса со стороны Потаповой. Мы считаем, что встреча имеет все шансы, чтобы хотя бы немного затянуться. Предлагаем сделать ставку на итоговый тотал больше с покупкой до 19 геймов для увеличения шансов на успех. 

UPD: результат

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Вондроушова выиграла со счетом 6:4, 6:2.

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