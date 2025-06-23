Маркета Вондроушова — Анастасия Потапова, прогноз на 16 августа: ставки и коэффициенты на Цинциннати

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Маркета Вондроушова (24 года, 10-я ракетка мира)
Анастасия Потапова (22 года, 27-я ракетка мира)
Победительница этого матча сыграет на стадии 1/8 финала турнира со Слоун Стивенс (США).
Вондроушова после победы на Уимблдоне пытается адаптироваться к хардовому покрытию. Заметно, что пока не присутствует уверенность в действиях чешской теннисистки, но она с каждым проведенным матчем прибавляет. Маркета уверена в себе и не боится брать на себя инициативу в розыгрышах. Случаются спады в ее действиях, но тем не менее общий уровень растет.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Потапова две недели назад травмировала голеностоп и вынуждена была сняться в противостоянии с Белиндой Бенчич. Вроде бы ничего серьезного, и сейчас уже представительница России способна действовать без болевых ощущений, но пока уверенности в собственных силах нет. На старте Мастерса в США с большими трудностями была добыта победа над Селин Наэф.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Между собой теннисистки встречались трижды. Две победы на счету Маркеты Вондроушовой.
Букмекеры склоняются к успеху Маркеты предлагая коэффициент на ее победу 1,38. Сыграть победу Анастасии Потаповой можно за 3,08.
Базовая отметка тотала в БК PARI - 21 гейм. Больше представлено котировкой 1,90, а меньше доступно за 1,88.
Есть ощущение, что в этом противостоянии мы станем свидетелями по-настоящему качественного тенниса со стороны Потаповой. Мы считаем, что встреча имеет все шансы, чтобы хотя бы немного затянуться. Предлагаем сделать ставку на итоговый тотал больше с покупкой до 19 геймов для увеличения шансов на успех.
Вондроушова выиграла со счетом 6:4, 6:2.