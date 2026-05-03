Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, 9 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Британская чемпионская дуэль
Александр Бокулёв
Источник: Queensberry Promotions
В ноябре 2025 г. украинец Александр Усик освободил титул WBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг), поэтому англичанин Фабио Уордли был повышен – со временного чемпиона до неоспоримого. Первую защиту пояса он проведет 9 мая против своего соотечественника Даниэля Дюбуа. Кто одержит победу и появится на горизонте у Усика?

Уордли

 

Дюбуа

Англия

Страна

Англия

31

Возраст

28

21

Бои

25

20 (19)

Победы (нокауты)

22 (21)

0

Поражения (нокауты)

3 (3)

1

Ничьи

0

3

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

4

196

Рост (см)

196

198

Размах рук (см)

198

Правша

Стойка

Правша

Фабио Уордли

На профессиональном ринге выступает с 2017 г. Был чемпионом Британии и Содружества, обладателем поясов WBA Continental и WBO European в тяжелом весе. В июне 2025 г. взял временный титул WBA. В последнем поединке в октябре нокаутировал Джозефа Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом мира WBO. Суммарно идет на серии из трех побед.

Даниэль Дюбуа

Занимается боксом с девяти лет. Представлял Великобританию на молодежных чемпионатах Европы, мог бороться за попадание на Олимпиаду-2020, но решил уйти из любителей. На профессиональном уровне дебютировал в 2017 г., выиграл титулы Содружества, WBC Silver и WBO International в тяжелом весе. Потерял пояса после поражения от Джо Джойса в 2020-м. В 2021 г. стал временным чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. В 2022-м забрал пояс WBA (Regular), в декабре того же года защитил его. 

В августе 2023-го нокаутом в девятом раунде уступил Усику в бою за пять титулов. В июне 2024 г. стал временным чемпионом IBF. Завладел полноценным титулом по этой версии, когда Усик его освободил. Защитил пояс, победив Энтони Джошуа. В последнем поединке в июле проиграл Усику нокаутом в пятом раунде в реванше за звание абсолютного чемпиона мира.

Сравнение коэффициентов

 Победа УордлиПобеда ДюбуаДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE1,842,041,342,82

Прогноз на бой

Уордли и Дюбуа – топовые нокаутеры. Они стараются прокачивать бойцовский IQ, становиться более универсальными, но козыри остаются прежними. Оба способны вырубать соперников одним ударом за счет поставленной техники и природной мощи.

При этом Уордли регулярно пропускал опасные атаки в боях со статусными оппонентами. Образцовая стойкость позволяла ему избегать поражений, но не факт, что это сработает в очередной раз. Все-таки Дюбуа – обладатель такой нокаутирующей мощи, с которой действующий чемпион еще не сталкивался. Если Уордли вновь будет «зевать» в защите, то первое поражение не заставит себя ждать.

Пожалуй, самые очевидные шансы у Дюбуа будут на старте поединка. На более длительной дистанции его может подвести выносливость. Так что на бумаге выглядит так: если ранний нокаут – то от Дюбуа, если поздний – то от Уордли. Но всю 12-раундовую дистанцию едва ли стоит ожидать. Рискнем предположить, что до «чемпионских» отрезков не дойдет. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

Где смотреть бой Уордли – Дюбуа

Турнир на «Co-OP Live Arena» в Манчестере начнется в субботу, 9 мая, в 20:00 по московскому времени. Главный бой Уордли – Дюбуа стоит ожидать не ранее полуночи.

Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.

Полный кард

  • Фабио Уордли (Англия) – Даниэль Дюбуа (Англия). Тяжелый вес. Бой за титул WBO;
  • Джек Рафферти (Англия) – Экоу Эссуман (Англия). Первый полусредний вес;
  • Лиам Кэмерон (Англия) – Брэдли Ри (Англия). Полутяжелый вес;
  • Халил Маджид (Англия) – Гевин Гвайн (Уэльс). Первый полусредний вес;
  • Дэвид Моррель (Куба) – Зак Челли (Англия). Полутяжелый вес;
  • Баходир Джалолов (Узбекистан) – Агрон Смакичи (Хорватия). Тяжелый вес;
  • Бобби Флуд (Ирландия) – Натан Дарби (Англия). Первый средний вес;
  • Исайя Гамильтон-Аллен (Англия) – Коннор Гулдинг (Англия). Первый средний вес.

