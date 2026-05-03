Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, 9 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Занимается боксом с девяти лет. Представлял Великобританию на молодежных чемпионатах Европы, мог бороться за попадание на Олимпиаду-2020, но решил уйти из любителей. На профессиональном уровне дебютировал в 2017 г., выиграл титулы Содружества, WBC Silver и WBO International в тяжелом весе. Потерял пояса после поражения от Джо Джойса в 2020-м. В 2021 г. стал временным чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. В 2022-м забрал пояс WBA (Regular), в декабре того же года защитил его.

В августе 2023-го нокаутом в девятом раунде уступил Усику в бою за пять титулов. В июне 2024 г. стал временным чемпионом IBF. Завладел полноценным титулом по этой версии, когда Усик его освободил. Защитил пояс, победив Энтони Джошуа. В последнем поединке в июле проиграл Усику нокаутом в пятом раунде в реванше за звание абсолютного чемпиона мира.