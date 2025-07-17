Диан Парри — Даяна Ястремская, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гамбурге

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17 июля во втором круге женского одиночного турнира в Гамбурге встретятся Диан Парри и Даяна Ястремская. Украинка получила в Германии второй номер посева и является одной из главных претенденток на титул.
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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ротенбаум клуб»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Диан Парри (22 года, 98-я ракетка мира)
Даяна Ястремская (25 лет, 39-я ракетка мира)
Парри не доводилось побеждать на турнирах WTA в одиночном разряде. Оба ее самых громких успеха были достигнуты в паре. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 48.
В текущем сезоне провела 9 матчей: 5 побед и 4 поражения. До высоких турнирных стадий в 2025 году не добиралась.
На «Ролан Гаррос» и Australian Open в одиночном разряде проигрывала в первом же матче. На Уимблдоне в третьем круге уступила Сонай Картал из Великобритании.
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Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка юниорского Уимблдона-2016. Финалистка юниорского Открытый чемпионат Австралии-2016 в парном разряде. Экс-шестая ракетка мира в юниорском рейтинге. В 2025 году провела 41 матч: 26 побед и 15 поражений. Финалистка турниров в Ноттингеме (трава) и Линце (хард). Четвертьфиналистка турниров в Истбурне (трава) и Хобарте (хард). На Australian Open вылетела в третьем круге. На «Ролан Гаррос» одиночном разряде проиграла в третьем круге. На Уимблдоне проиграла в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы встречались лишь однажды. В первом круге US Open-2024 выиграла немка - 6:4, 6:7, 6:4.
Тотал больше 21.5 (будет сыграно не меньше 22 геймов) предложен в линии за 1.87. ТМ 21.5 идет за 1.93.
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Ястремская в сезоне демонстрирует приличный теннис, периодически выдавая хорошие матчи с топовыми соперниками, но стабильности украинке не хватает. Парри к матчу подошла не с лучшим багажом - в первом круге француженка с превеликим трудом обыграла Туру Вюрт. Диан отдала хорватке один сет, а оба своих выиграла на тайбрейке. Класс теннисистки из Украины на данный момент выше, а болельщики ждут ее в финале, где вполне вероятна встреча Даяны с Екатериной Александровой.
У Перри случаются удачные матчи. Так было, к примеру, во втором круге Уимблдона, в котором француженка крайне неожиданно прошла 12-ю ракетку турнира - россиянку Диану Шнайдер. Не будем изобретать велосипед. Ястремская - явная фаворитка, за победу которой предложен довольно приятный коэффициент. На нем и остановим выбор.