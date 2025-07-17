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16 июля 13:46ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Диан Парри — Даяна Ястремская, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гамбурге

Украинка уверенно начала турнир, а француженка - нервно
Руслан Ипполитов

17 июля во втором круге женского одиночного турнира в Гамбурге встретятся Диан Парри и Даяна Ястремская. Украинка получила в Германии второй номер посева и является одной из главных претенденток на титул. 

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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Диан Парри (22 года, 98-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Тара Вюрт (Хорватия, 205) — 7:6, 3:6, 7:5

Даяна Ястремская (25 лет, 39-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Юле Нимайер (Германия, 184) — 6:4, 6:2

Диан Парри (Франция)

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Парри не доводилось побеждать на турнирах WTA в одиночном разряде. Оба ее самых громких успеха были достигнуты в паре. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 48. 

В текущем сезоне провела 9 матчей: 5 побед и 4 поражения. До высоких турнирных стадий в 2025 году не добиралась. 

На «Ролан Гаррос» и Australian Open в одиночном разряде проигрывала в первом же матче. На Уимблдоне в третьем круге уступила Сонай Картал из Великобритании. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Даяна Ястремская (25 лет, 39-я ракетка мира, Украина)

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Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка юниорского Уимблдона-2016. Финалистка юниорского Открытый чемпионат Австралии-2016 в парном разряде. Экс-шестая ракетка мира в юниорском рейтинге. В 2025 году провела 41 матч: 26 побед и 15 поражений. Финалистка турниров в Ноттингеме (трава) и Линце (хард). Четвертьфиналистка турниров в Истбурне (трава) и Хобарте (хард). На Australian Open вылетела в третьем круге. На «Ролан Гаррос» одиночном разряде проиграла в третьем круге. На Уимблдоне проиграла в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы встречались лишь однажды. В первом круге US Open-2024 выиграла немка - 6:4, 6:7, 6:4. 

Ставки на исход

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Аналитики PARI, судя по котировкам, больше верят в украинку. Вероятность успеха Ястемской оценена весьма коэффициентом 1,62. Удачная ставка на выигрыш Парри котируется за 2.30.

Ставки на тотал

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Тотал больше 21.5 (будет сыграно не меньше 22 геймов) предложен в линии за  1.87.  ТМ 21.5 идет за 1.93.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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Победа Парри

Победа Ястремской

ТБ 21.5

ТМ 21.5

PARI

2.30

1.62

1.87

1.93

Прогноз и ставка

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Ястремская в сезоне демонстрирует приличный теннис, периодически выдавая хорошие матчи с топовыми соперниками, но стабильности украинке не хватает. Парри к матчу подошла не с лучшим багажом - в первом круге француженка с превеликим трудом обыграла Туру Вюрт. Диан отдала хорватке один сет, а оба своих выиграла на тайбрейке. Класс теннисистки из Украины на данный момент выше, а болельщики ждут ее в финале, где вполне вероятна встреча Даяны с Екатериной Александровой.

У Перри случаются удачные матчи. Так было, к примеру, во втором круге Уимблдона, в котором француженка крайне неожиданно прошла 12-ю ракетку турнира - россиянку Диану Шнайдер. Не будем изобретать велосипед. Ястремская - явная фаворитка, за победу которой предложен довольно приятный коэффициент. На нем и остановим выбор.

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