Диан Парри — Даяна Ястремская, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гамбурге

17 июля во втором круге женского одиночного турнира в Гамбурге встретятся Диан Парри и Даяна Ястремская. Украинка получила в Германии второй номер посева и является одной из главных претенденток на титул.

Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Диан Парри (22 года, 98-я ракетка мира)

1-й круг: Тара Вюрт (Хорватия, 205) — 7:6, 3:6, 7:5

Даяна Ястремская (25 лет, 39-я ракетка мира)