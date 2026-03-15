Александр Зверев – Янник Синнер, 14 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Обновлено:
Четвертая и вторая ракетки мира
Александр Бокулёв

В полуфинале хардового турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе встретятся немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер. Кто окажется сильнее в противостоянии четвертой и второй ракеток мира?

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 14.03.2026, не ранее 23:30 по московскому времени

Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Александр Зверев (28 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Маттео Берреттини (Италия) – 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Брэндон Накашима (США, 28) – 7:6 (7:2), 5:7, 6:4
  • 4-й круг: Фрэнсис Тиафо (США, 21) – 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Артюр Фис (Франция, 30) – 6:2, 6:3

Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Далибор Сврчина (Чехия) – 6:1, 6:1
  • 3-й круг: Денис Шаповалов (Канада) – 6:3, 6:2
  • 4-й круг: Жоао Фонсека (Бразилия) – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)
  • 1/4 финала: Лёрнер Тьен (США, 25) – 6:1, 6:2

Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Карлос Алькарас (Испания, 1) – Даниил Медведев (Россия, 11)

Александр Зверев

Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до полуфинала Australian Open. Всего в 2026 г. одержал 11 побед при трех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Янник Синнер

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 20 турниров ATP, в том числе 18 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и суммарно одержал 11 побед при двух поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2023 и 2024 гг. В прошлом сезоне пропустил эти соревнования.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсмены ранее провели 10 официальных очных матчей. На грунте они одержали по одной победе. На харде Синнер выиграл пять раз, Зверев – трижды.

Ставки на исход

Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,16 на его победу и 5,20 на успех немца.

Ставки на тоталы

Девять из 10 очных матчей спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,97 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ЗвереваПобеда СиннераТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE5,201,161,831,97

Прогноз и ставка

Синнер выиграл пять последних матча против Зверева. Обычно они встречаются на решающих стадиях, где у немца традиционно возникают проблемы, особенно на фоне топовых соперников. Неудивительно, что в этот раз букмекеры почти не верят в четвертого номера мирового рейтинга.

Впрочем, навыков у Зверева достаточно, чтобы навязать Синнеру достойное сопротивление. Вдобавок прошлый матч получился для немца весьма легким и позволил сэкономить силы. Но и итальянец испытал проблемы только в одной встрече – с Фонсекой, где пришлось дважды сыграть тай-брейк.

Резюмируя, согласимся с тем, что Синнер – фаворит с большим запасом прочности. Но разница в котировках всё же кажется завышенной. Рискнем предположить, что Зверев как минимум в первом сете обеспечит конкуренцию как минимум для того, чтобы соперники разменяли 10 геймов.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer291 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer107 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer291 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer291 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer291 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer291 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer291 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё