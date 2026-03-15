Александр Зверев – Янник Синнер, 14 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Партнерский проект
В полуфинале хардового турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе встретятся немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер. Кто окажется сильнее в противостоянии четвертой и второй ракеток мира?
Дата / Время: 14.03.2026, не ранее 23:30 по московскому времени
Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Александр Зверев (28 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Карлос Алькарас (Испания, 1) – Даниил Медведев (Россия, 11)
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до полуфинала Australian Open. Всего в 2026 г. одержал 11 побед при трех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 20 турниров ATP, в том числе 18 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и суммарно одержал 11 побед при двух поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2023 и 2024 гг. В прошлом сезоне пропустил эти соревнования.
Спортсмены ранее провели 10 официальных очных матчей. На грунте они одержали по одной победе. На харде Синнер выиграл пять раз, Зверев – трижды.
Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,16 на его победу и 5,20 на успех немца.
Девять из 10 очных матчей спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,97 на ТМ (21,5).
Синнер выиграл пять последних матча против Зверева. Обычно они встречаются на решающих стадиях, где у немца традиционно возникают проблемы, особенно на фоне топовых соперников. Неудивительно, что в этот раз букмекеры почти не верят в четвертого номера мирового рейтинга.
Впрочем, навыков у Зверева достаточно, чтобы навязать Синнеру достойное сопротивление. Вдобавок прошлый матч получился для немца весьма легким и позволил сэкономить силы. Но и итальянец испытал проблемы только в одной встрече – с Фонсекой, где пришлось дважды сыграть тай-брейк.
Резюмируя, согласимся с тем, что Синнер – фаворит с большим запасом прочности. Но разница в котировках всё же кажется завышенной. Рискнем предположить, что Зверев как минимум в первом сете обеспечит конкуренцию как минимум для того, чтобы соперники разменяли 10 геймов.