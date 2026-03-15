Александр Зверев – Янник Синнер, 14 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Синнер выиграл пять последних матча против Зверева. Обычно они встречаются на решающих стадиях, где у немца традиционно возникают проблемы, особенно на фоне топовых соперников. Неудивительно, что в этот раз букмекеры почти не верят в четвертого номера мирового рейтинга.

Впрочем, навыков у Зверева достаточно, чтобы навязать Синнеру достойное сопротивление. Вдобавок прошлый матч получился для немца весьма легким и позволил сэкономить силы. Но и итальянец испытал проблемы только в одной встрече – с Фонсекой, где пришлось дважды сыграть тай-брейк.

Резюмируя, согласимся с тем, что Синнер – фаворит с большим запасом прочности. Но разница в котировках всё же кажется завышенной. Рискнем предположить, что Зверев как минимум в первом сете обеспечит конкуренцию как минимум для того, чтобы соперники разменяли 10 геймов.