Александр Зверев – Янник Синнер, 28 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

В полуфинале второго подряд турнира ATP-1000 встретятся немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер. Последний оказался сильнее в Индиан-Уэллсе. Повторится ли сценарий в Майами?
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
Дата / Время: 28.03.2026, не ранее 00:10 по московскому времени
Арена: Hard Rock Stadium, Стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Александр Зверев (28 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Иржи Легечка (Чехия, 21) – Артюр Фис (Франция, 28)
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до полуфинала на Australian Open и в Индиан-Уэллсе. Всего в 2026 г. одержал 15 побед при четырех поражениях. На турнире в Майами лучший результат показал в 2018 г., когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 21 турнира ATP, в том числе 19 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне взял титул в Индиан-Уэллсе и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2026 г. одержал 17 побед при двух поражениях. Турнир в Майами выиграл в 2024 г., а в прошлом сезоне пропустил соревнования из-за дисквалификации.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели 11 официальных очных матчей. На грунте они одержали по одной победе. На харде Синнер выиграл шесть раз, Зверев – трижды.
Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,13 на его победу и 6,80 на успех немца.
Девять из 11 очных матчей спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,89 на ТБ (21,5) и 1,91 на ТМ (21,5).
После успеха в полуфинале Индиан-Уэллсе Синнер продлил победную серию против Зверева до шести матчей. Неудивительно, что теперь коэффициенты ещё сильнее сдвинуты в пользу итальянца. За пару недель не случилось таких изменений, которые бы привели к иным ожиданиям.
Синнер – действительно фаворит, умеющий уверенно обыгрывать Зверева, даже когда у того летит подача. Итальянец универсальнее, запас прочности у него огромен. За последние три матча Синнер не отдал немцу ни сета – и даже на 13-й гейм не выходил. Резюмируя, считаем адекватным аккуратное пари на победу второй ракетки мира в двух партиях.