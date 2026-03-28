Александр Зверев – Янник Синнер, 28 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

После успеха в полуфинале Индиан-Уэллсе Синнер продлил победную серию против Зверева до шести матчей. Неудивительно, что теперь коэффициенты ещё сильнее сдвинуты в пользу итальянца. За пару недель не случилось таких изменений, которые бы привели к иным ожиданиям.

Синнер – действительно фаворит, умеющий уверенно обыгрывать Зверева, даже когда у того летит подача. Итальянец универсальнее, запас прочности у него огромен. За последние три матча Синнер не отдал немцу ни сета – и даже на 13-й гейм не выходил. Резюмируя, считаем адекватным аккуратное пари на победу второй ракетки мира в двух партиях.