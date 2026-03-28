Александр Зверев – Янник Синнер, 28 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Обновлено:
Итальянец выиграл последние шесть встреч с немцем
Александр Бокулёв

В полуфинале второго подряд турнира ATP-1000 встретятся немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер. Последний оказался сильнее в Индиан-Уэллсе. Повторится ли сценарий в Майами?

Дата / Время: 28.03.2026, не ранее 00:10 по московскому времени

Арена: Hard Rock Stadium, Стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Александр Зверев (28 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Мартин Дамм-младший (США) – 6:2, 6:4
  • 3-й круг: Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 5:7, 6:4
  • 4-й круг: Кентен Алис (Франция) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:1)
  • 1/4 финала: Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) – 6:1, 6:2

Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Корентен Мутэ (Франция, 30) – 6:1, 6:4
  • 4-й круг: Алекс Микельсен (США) – 7:5, 7:6 (7:4)
  • 1/4 финала: Фрэнсис Тиафо (США, 19) – 6:2, 6:2

Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Иржи Легечка (Чехия, 21) – Артюр Фис (Франция, 28)

Александр Зверев

Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до полуфинала на Australian Open и в Индиан-Уэллсе. Всего в 2026 г. одержал 15 побед при четырех поражениях. На турнире в Майами лучший результат показал в 2018 г., когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.

Янник Синнер

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 21 турнира ATP, в том числе 19 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне взял титул в Индиан-Уэллсе и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2026 г. одержал 17 побед при двух поражениях. Турнир в Майами выиграл в 2024 г., а в прошлом сезоне пропустил соревнования из-за дисквалификации.

Личные встречи

Спортсмены ранее провели 11 официальных очных матчей. На грунте они одержали по одной победе. На харде Синнер выиграл шесть раз, Зверев – трижды.

Ставки на исход

Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,13 на его победу и 6,80 на успех немца.

Ставки на тоталы

Девять из 11 очных матчей спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,89 на ТБ (21,5) и 1,91 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ЗвереваПобеда СиннераТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE6,801,131,891,91

Прогноз и ставка

После успеха в полуфинале Индиан-Уэллсе Синнер продлил победную серию против Зверева до шести матчей. Неудивительно, что теперь коэффициенты ещё сильнее сдвинуты в пользу итальянца. За пару недель не случилось таких изменений, которые бы привели к иным ожиданиям.

Синнер – действительно фаворит, умеющий уверенно обыгрывать Зверева, даже когда у того летит подача. Итальянец универсальнее, запас прочности у него огромен. За последние три матча Синнер не отдал немцу ни сета – и даже на 13-й гейм не выходил. Резюмируя, считаем адекватным аккуратное пари на победу второй ракетки мира в двух партиях.

