Александр Зверев – Янник Синнер, 11 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Монте-Карло

В полуфинале грунтового турнира ATP-1000 в Монте-Карло встретятся немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер. Это уже третий подряд «Мастерс», на котором они сыграют на данной стадии. Сумеет ли представитель Германии прервать неудачную серию?
Дата / Время: 11.04.2026, не ранее 14:30 по московскому времени
Арена: Monte Carlo Country Club, корт имени Ренье III (Монте-Карло)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Карлос Алькарас (Испания, 1) – Валентен Вашеро (Монако) / Алекс де Минаур (Австралия, 5)
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе девять грунтовых. В нынешнем сезоне на харде дошел до полуфинала на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами. Всего в 2026 г. одержал 18 побед при пяти поражениях. На турнире в Монте-Карло повторил лучший результат, ранее показанный в 2018 и 2022 гг. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 22 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2026 г. одержал 22 победы при двух поражениях. На турнире в Монте-Карло повторил лучший результат, показанный в двух прошлых сезонах.
Спортсмены ранее провели 12 официальных очных матчей. На грунте они одержали по одной победе. На харде Синнер выиграл семь раз, Зверев – трижды.
Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,20 на его победу и 5,20 на успех немца.
10 из 12 очных матчей спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас букмкекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,87 на ТМ (21,5).
Зверев проиграл Синнеру семь последних очных матчей. Все они прошли на харде, а теперь спортсмены проверят друг друга на грунте. И это может взбодрить немца, все-таки его шансы на данном покрытии кажутся более осязаемыми – с таким-то умением разгонять мяч с задней линии. Да и Синнер после перехода с харда выглядит чуть уязвимее (по собственным меркам).
Полагаем, навязать борьбу минимум на пару десятков геймов Зверев сумеет. ТБ (19,5) как раз был с запасом пробит в прошлом очном матче спортсменов в Майами.