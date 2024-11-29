Что такое умные часы, для чего они нужны и какие выбрать

Что такое умные часы, для чего они нужны и какие выбратьОт истории развития до обзора гаджетов на рынке
Умные часы (smart watch) объединяют в себе функционал обычных наручных часов и смартфонов. Они оснащены множеством сенсоров и приложений, позволяющих отслеживать физическую активность, измерять пульс, получать уведомления с телефона, слушать музыку и оплачивать покупки через NFC.
Идея поместить в корпус часов на запястье руки универсальный гаджет – логичное решение, благодаря которому с каждым годом число их пользователей растет. Разнообразие моделей позволяет выбрать устройство под любой вкус и бюджет. При этом, производители выпускают все более совершенные версии, добавляя новые функции и улучшая существующие. По прогнозам аналитиков, к 2025 г. у пользователей по всему миру будет более 253 млн умных часов.
Как появились умные часы
Первые smart watch начали появляться еще в 1970-х. Сегодня те устройства вряд ли кто-то назовет «умными». Несмотря на ограниченные возможности, подобные устройства предлагали революционные для своего времени функции, такие как таймер и будильник. Как только развивающиеся технологии позволяли электронным компонентам стать достаточно миниатюрными, их внедряли внутрь наручных часов. Так появились часы-калькулятор Calcron, оснащенные девятизначным дисплеем. В 80-х гг. Seiko также выпустила несколько моделей с вычислительным функционалом. Например, Data-2000 мог хранить заметки длиной до 1000 символов, а RC-1000 подключался к персональному компьютеру. Часы Receptor MessageWatch принимали пейджинговые сообщения через FM-радиосигнал. В 90-х гг. продолжилось сближение часов и компьютерных технологий. Datalink, созданные совместно Timex и Microsoft, позволяли пользователям вводить информацию на компьютере, которая затем передавалась на часы с помощью световых сигналов. А модель SPH-WP10 (1999) от Samsung стала первыми часами с функцией телефона. Хотя время их автономной работы и составляло всего 90 минут.
Появление смартфонов сыграло ключевую роль в развитии умных часов, хотя изначально они воспринимались всего лишь как вспомогательные экраны для мобильных устройств. Одной из первых полноценных моделей стал Microsoft SPOT (Smart Personal Object Technology), выпущенный в 2004 г. Эти часы умели принимать через FM-радио различную информацию: прогноз погоды, новости и курсы акций. Позже, с развитием смартфонов, появились Sony Ericsson LiveView, Pebble и Apple Watch. Эти часы синхронизировались с мобильными телефонами для получения данных. В 2014 г. Google представила Android Wear – специальную версию операционной системы Android для умных часов.
В середине 2010-х гг. произошел настоящий прорыв в разработке умных часов. Ведущие технологические гиганты выпустили новые поколения smart watch. Теперь эти устройства объединяли в себе функции мониторинга здоровья, трекеров активности и многое другое. Вскоре появилась и новая экосистема приложений, «заточенных» под умные часы. Сегодня производители с каждым новым поколением smart watch делают их все более функциональными.
Зачем нужны умные часы
Умные часы стали незаменимыми помощниками для миллионов человек по всему миру: их используют для спорта, работы или просто удобства в повседневной жизни.
Основные функции, которыми обладают большинство популярных моделей:
Настройка интерфейса. Современные умные часы оснащены сенсорными экранами высокого разрешения. Интерфейсы интуитивно понятны и просты в использовании. Настроить их можно самостоятельно. Широкий выбор персональных циферблатов позволяет сделать каждое устройство уникальным. Кроме того, имеется возможность добавлять на экран различные виджеты – это упрощает доступ к календарю, погоде, шагомеру и другой полезной информации.
Управление звонками и приложениями. Умные часы позволяют получать звонки и сообщения непосредственно на запястье, освобождая пользователя от необходимости постоянно держать в руке или рядом с собой смартфон. Они также открывают доступ ко множеству приложений, например, к инструментам для повышения продуктивности или программам для заботы о здоровье. Настройка функционала часов под личные нужды делает их гибкими и адаптированными к любому образу жизни. Интеграция с экосистемой производителей телефонов обеспечивает максимально удобное и эффективное использование устройства.
Работа с мультимедиа. Легкое управление воспроизведением любимых треков с запястья руки – сегодня практически все обладатели умных часов могут регулировать громкость, переключать песни или выбирать плейлисты без лишних усилий. Кроме возможности управления воспроизведением музыки, с экрана часов можно смотреть видео и медиафайлы. Эта функция особенно полезна на ходу или во время занятий спортом, когда пользоваться смартфоном неудобно.
Поддержка GPS и NFC. Встроенные GPS-модули помогают точно определить местоположение, проследить маршрут пробежки или прогулки или найти дорогу в незнакомом месте. Кроме того, умные часы дают возможность совершать оплату с помощью бесконтактных платежных систем. Такой способ транзакций удобен, а главное – безопасен.
Голосовой помощник и синхронизация с облаком. Некоторые модели умных часов поддерживают работу с голосовым помощником – Siri, Google Assistant или Bixby. Это позволяет управлять часами и выполнять различные задачи с помощью команд голосом. Устройства могут автоматически синхронизироваться с облачными сервисами, такими как Google Fit или Apple Health. Они сохраняют всю информацию о вашей активности и здоровье в одном месте.
Умный дом и дополнительные датчики. Подобные часы могут стать частью экосистемы умного дома. С их помощью получится управлять различными устройствами: освещением, термостатами, камерами видеонаблюдения и т. п. Например, с помощью Apple Watch можно управлять устройствами HomeKit, а часы на базе Wear OS поддерживают интеграцию с Google Home. Некоторые модели умных часов оснащены дополнительными датчиками. Среди них – барометры для измерения высоты или датчики SpO2 для измерения уровня насыщения кислородом в крови. Эти функции полезны тем, кто занимается экстремальными видами спорта или нуждается в постоянном контроле своего состояния здоровья.
Умные часы для контроля здоровья: почему это важно
Несмотря на разнообразие функций, которые предлагают производители умных часов, многие пользователи используют их в основном для контроля здоровья. Устройства способны отслеживать частоту пульса, качество сна и уровень спортивных нагрузок. Разнообразие датчиков позволяет фиксировать количество сделанных шагов, пройденное расстояние и потраченные калории. Продвинутые модели предоставляют возможность фиксации ЭКГ и артериального давления.
Исследования специалистов из Университета Дьюк и Стэнфордского университета установили, что данные с умных часов могут использоваться для предсказания показателей здоровья, аналогичных клиническим анализам крови. Впрочем, такой метод имеет нюанс: он все же требует визита в клинику. Эксперимент доказал, что данные с умных часов коррелировали с показателями здоровья, получаемыми в результате клинических анализов крови. Например, низкая активность потовых желез на умных часах соответствовала состоянию обезвоживания у участников эксперимента.
При этом, к показателям состояния здоровья от умных часов следует относиться только как к рекомендациям – это не заменяет визит к врачу или использование лицензионных медицинских измерительных приборов.
Использование умных часов для здоровья становится все более популярным еще по нескольким причинам:
Мониторинг физической активности. Умные часы отслеживают шаги, пройденное расстояние, сожженные калории и интенсивность физических нагрузок. Это помогает лучше понимать свою активность в течение дня и мотивирует к достижению поставленных целей. Умные часы напоминают о необходимости двигаться, например, после длительной сидячей работы за компьютером. Благодаря этому можно избежать гиподинамии (следствие снижения физической активности и нарушения образа жизни) и улучшить общее состояние здоровья.
Контроль за частотой сердечных сокращений. Многие модели умных часов оснащены пульсометрами, которые непрерывно следят за частотой сердцебиения. Мерцающий свет на задней панели фитнес-браслета – это датчики, которые отвечают за отслеживание сердечного ритма. Чем больше зеленых и красных светодиодов используется для сканирования запястья, тем точнее будут результаты измерений. Такая функция полезна для оценки эффективности тренировок, выявления аномалий в работе сердца и предотвращения возможных проблем со здоровьем. Согласно отчету ITAB, точность метода составляет 97-99%, когда речь идет о замере пульса в состоянии покоя.
Контроль за уровнем стресса. Некоторые модели умных часов, например, Huawei Watch GT 2 Pro, оснащены функцией мониторинга уровня стресса. Часы используют данные о частоте сердечных сокращений и другие показатели, чтобы в случае необходимости предложить персональные рекомендации по расслаблению. Некоторые модели умеют давать рекомендации для улучшения психоэмоционального состояния: релаксации и дыхательных упражнений.
Анализ качества сна. Умные часы умеют отслеживать фазы сна, длительность и качество отдыха. Сон делится на быстрый и медленный, или глубокий, который включает три цикла. За одну ночь человек проходит через все эти фазы несколько раз. В фазе глубокого сна пульс замедляется и становится монотонным. В фазе быстрого сна учащается дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений и поднимается давление. Умные часы отслеживают эти показатели и помогают выявить проблемы со сном и улучшить общий режим отдыха.
Предупреждение о падениях и экстренные вызовы. Некоторые модели оснащены функцией обнаружения падений и возможностью автоматического вызова помощи в случае отсутствия реакции пользователя, что может пригодиться любителям активного спорта или туризма.
Как выбрать умные часы
Выбор смарт-часов определяется потребностями и предпочтениями пользователя. Если вы ведете активный образ жизни и хотите контролировать состояние своего здоровья, обратите внимание на модели с широким спектром датчиков и высокой степенью водонепроницаемости. Для ежедневного использования подойдут часы с крупным дисплеем, интуитивно понятным интерфейсом и продолжительным временем автономной работы, а если же важны стиль и престиж – модели из эксклюзивных материалов и с эргономичным дизайном.
Преимущества умных часов
Удобство и доступность. Умные часы позволяют пользователям всегда оставаться на связи, отслеживать ключевые показатели здоровья в режиме реального времени и в удобной форме. Пользователям не нужно посещать врача или лабораторию для получения данных о своем здоровье в профилактических целях.
Мотивация к активному образу жизни. При помощи напоминании и уведомлений фитнес-трекеры и умные часы помогают пользователям оставаться физически активными на протяжении дня.
Индивидуальный подход к здоровью и обратная связь. Умные часы предоставляют данные, которые можно использовать для создания персонализированных программ тренировок и питания. Это позволяет эффективнее добиваться целей по улучшению здоровья и физической формы. Устройства предоставляют пользователям обратную связь и рекомендации на основе собранных данных.
Недостатки и ограничения
Недостаточная точность измерений. Несмотря на значительные успехи в повышении точности, некоторые устройства могут давать погрешности в измерениях и не всегда корректно измерять частоту сердечных сокращений или уровень кислорода в крови.
Время работы от батареи. Многие smart watch требуют регулярной зарядки, что может создавать неудобства для пользователей. Продолжительность работы батареи может колебаться от одного до нескольких дней в зависимости от интенсивности использования, функций и, конечно, модели устройства.
Необходимость регулярных обновлений. Для поддержания точности и функциональности устройств необходимо периодически обновлять программное обеспечение. Это может быть неудобным для некоторых пользователей, особенно если у них нет постоянного доступа к интернету.
Стоимость устройств. Некоторые устройства, особенно от известных брендов, могут быть дорогостоящими. Это ограничивает их доступность для широкой аудитории. Цена может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен долларов.
На что следует обратить внимание при покупке
За последние годы умные часы эволюционировали из простых фитнес-трекеров в полноценные мини-смартфоны. Cуществует ряд критериев, которые необходимо учитывать при выборе. Стоит обратить внимание на дизайн и эргономику, продолжительность автономной работы, наличие датчиков для контроля активности и здоровья, способы синхронизации со смартфоном, встроенные приложения и программное обеспечение. Важно помнить, что каждая дополнительная функция увеличивает стоимость устройства.
При выборе умных часов важно принимать во внимание несколько ключевых параметров:
Характеристики экрана. Обратите внимание на качество и яркость дисплея – он должен обеспечивать четкое отображение информации и быть удобен для восприятия как в условиях яркого солнечного света, так и в темноте.
Автономность. Оцените длительность работы устройства от одного заряда и решите, подходит ли гаджет для вашего режима использования.
Совместимость с мобильным устройством. Убедитесь, что умные часы поддерживают подключение к вашему смартфону и предоставляет необходимые функции для обмена данными.
Габариты и материалы. Выберите размер браслета и корпус, основываясь на своих эстетических предпочтениях и комфорте при носке.
ПО и обновления. Узнайте, поддерживается ли актуальная версия программного обеспечения и насколько легко осуществляется обновление системы.
Прежде чем совершить покупку, рекомендуется ознакомиться с отзывами и рейтингами, чтобы удостовериться в надежности и качестве выбранной модели. По возможности попробуйте устройство в магазине, чтобы оценить его удобство и соответствие параметрам вашего запястья.
Популярные умные часы на рынке
Сегодня в продаже можно найти как недорогие фитнес-трекеры, так и флагманские смарт-часы, цена которых сравнима с топовым смартфоном. В числе популярных моделей умных часов 2024 г.:
Apple Watch Series 9 для пользователей IOS. Часы обладают улучшенной энергоэффективностью и мощным аккумулятором, позволяющим им работать до 18 часов в активном режиме без подзарядки. Устройство оснащено множеством датчиков и функций для контроля состояния здоровья, включая непрерывное отслеживание частоты пульса, уровня кислорода в крови, качества сна, женского цикла и физической активности. Голосовой ассистент Siri предоставляет удобный доступ к этим показателям и функциям, а вся информация отображается на ярком и детализированном дисплее Retina.
Управление часами стало еще проще благодаря новым функциям, таким как реакция на касания, свайпы и поднятие запястья. Так, двойное нажатие позволяет выполнять различные действия, например, принимать вызовы или ставить музыку на паузу. Поддерживается также поисковая функция для нахождения iPhone с аналогичными чипами. Экран OLED с плотностью пикселей 326 ppi и яркостью до 2000 нит обеспечивает отличное качество изображения даже под прямыми солнечными лучами. Режим Always On Display позволяет экрану оставаться активным.
Стоимость: от 44 000 руб.
Samsung Galaxy Watch 7 для синхронизации с Android. Эффективность работы устройства обеспечивается новейшим 3-нанометровым процессором, который ускоряет выполнение повседневных задач и продлевает время автономной работы. Двухчастотный GPS дает точность навигации, а обновленный датчик BioActive с 13 светодиодами отслеживает ключевые параметры здоровья. Показатель жизненных сил анализирует данные о сне, пульсе и активности, помогая пользователям планировать свой день с учетом текущего состояния организма.
Плавные линии корпуса и контрастные акценты гармонично смотрятся на запястье, а волнообразный ремешок подчеркивает спортивную направленность устройства. Доступные цвета – зеленый, серебро и белое золото – позволяют выбрать аксессуар, соответствующий индивидуальному стилю владельца. Для любителей спорта Galaxy AI рассчитывает пороговую мощность на основе персональных показателей пульса, предлагая рекомендации по интенсивности тренировок. А еще часы подберут диету и помогут наладить ваше психоэмоциональное состояние.
Стоимость: от 25 000 руб.
Xiaomi Redmi Watch 4 с самым мощным аккумулятором. Это многофункциональные смарт-часы, предназначенные для мониторинга здоровья и оптимизации тренировок. 150 тренировочных режимов, отслеживание уровня кислорода в крови, пульса и стресса. Данные отображаются на AMOLED-экране с автоматической регулировкой яркости. Батарея емкостью 470 мАч обеспечивает длительное время работы, полная зарядка занимает 85 минут. Автономность достигает 480 часов в активном режиме.
Часы выполнены в прочном алюминиево-полимерном корпусе и оснащены комфортным силиконовым ремешком. Пользователи могут выбирать из более 200 циферблатов для персонализации устройства. Часы совместимы с ОС Xiaomi HyperOS, Android 8.0 и выше, а также с iOS 12.0 и выше. Управление осуществляется через приложение Xiaomi Sports Health. Redmi Watch 4 имеют защиту от воды до 5 АТМ, что позволяет использовать их для плавания.
Стоимость: от 8 000 руб.
Amazfit Bip 5 для экономии бюджета. Модель оснащена большим 1,91-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения, который обеспечивает яркое и четкое изображение при любом освещении. Предустановлено более 70 циферблатов. Через приложение Zepp можно загрузить любимые фотографии и установить их в качестве фона для часов. Они имеют универсальный дизайн, который подойдет к любому стилю одежды, мягкий силиконовый ремешок удобен для длительного ношения. Емкость аккумулятора составляет 300 мАч и обеспечивает до 10 дней автономной работы в стандартном режиме.
Через встроенный микрофон и динамик можно принимать и совершать звонки, подключив часы к смартфону по Bluetooth. Amazfit Bip 5 поддерживает более 120 спортивных режимов, включая бег на улице, езду на велосипеде и пеший туризм. Встроенные спортивные алгоритмы помогают отслеживать частоту сердечных сокращений, калории и длительность тренировки. Amazfit Bip 5 мониторит уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и уровень стресса в реальном времени, а также анализирует качество сна. Приложение Zepp App позволяет контролировать здоровье, устанавливать циферблаты и мини-приложения, подключаться к фитнес-приложениям.
Стоимость: от 6 000 руб.