Что такое умные часы, для чего они нужны и какие выбрать

Первые smart watch начали появляться еще в 1970-х. Сегодня те устройства вряд ли кто-то назовет «умными». Несмотря на ограниченные возможности, подобные устройства предлагали революционные для своего времени функции, такие как таймер и будильник. Как только развивающиеся технологии позволяли электронным компонентам стать достаточно миниатюрными, их внедряли внутрь наручных часов. Так появились часы-калькулятор Calcron, оснащенные девятизначным дисплеем. В 80-х гг. Seiko также выпустила несколько моделей с вычислительным функционалом. Например, Data-2000 мог хранить заметки длиной до 1000 символов, а RC-1000 подключался к персональному компьютеру. Часы Receptor MessageWatch принимали пейджинговые сообщения через FM-радиосигнал. В 90-х гг. продолжилось сближение часов и компьютерных технологий. Datalink, созданные совместно Timex и Microsoft, позволяли пользователям вводить информацию на компьютере, которая затем передавалась на часы с помощью световых сигналов. А модель SPH-WP10 (1999) от Samsung стала первыми часами с функцией телефона. Хотя время их автономной работы и составляло всего 90 минут.