Мобильная выручка МТС за год сократилась впервые в истории компании

Прогноз оператора на 2017 г. предполагает, что общая выручка группы изменится в диапазоне от минус 2% до плюс 2%
Максим Стулов / Ведомости
Выручка МТС от мобильных услуг в России по итогам 2016 г. снизилась на 0,4% до 295 млрд руб., говорится в опубликованной сегодня отчетности оператора. Причиной этого менеджмент называет снижение голосового трафика в бизнес-сегменте и в роуминге. А это, по мнению МТС, обусловлено макроэкономическими изменениями. При этом в IV квартале 2016 г. мобильные доходы показали рост на 0,3% год к году, что, по мнению МТС, отражает общее улучшение бизнес-климата в России. Аналогичную, близкую к нулевой, динамику мобильных доходов показал «Вымпелком» – в IV квартале показатель вырос на 0,3%, а по итогам всего года упал на 0,4%. Годовая выручка «Мегафона» от услуг мобильной связи снизилась на 2,3%, а в IV квартале 2016 г. сократилась год к году на 3,6%. Оператор Tele2 перестал раскрывать финансовые показатели.