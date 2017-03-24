Apple запускает производство iPhone в Индии

Apple прилагает много усилий для развития бизнеса в Индии

Это поможет снизить их себестоимость

Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: Apple едет в Индию

В ближайшие два месяца Apple начнет производство смартфонов в Индии, рассчитывая таким образом заметно укрепить свои позиции на динамичном рынке этой страны.