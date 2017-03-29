МТС сократила инвестиции на Украине на 40%, хотя год назад не собиралась делать этого

Капитальные затраты группы МТС на Украине снизились на 61% год к году, с 19,9 млрд до 7,66 млрд руб. в 2016 г., следует из материалов оператора. Если вычесть 7 млрд руб., потраченных в 2015 г. оператором на покупку лицензий на 3G, то получается, что инвестиции в строительство сетей снизились на 5,24 млрд руб. Инвестиции в России сократились на схожую сумму 5,8 млрд руб. – с 79,6 млрд до 73,8 млрд руб. Однако в процентном отношении сокращение инвестиций на Украине оказалось гораздо значительнее – 41% против 7% в России. Всего же МТС сократила капитальные затраты в 2016 г. на 12,5 млрд до 83,6 млрд руб.

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