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Владелец прав на песни Элвиса Пресли выставлен на продажу за $250 млн

В активе Carlin Music много и других ретро-хитов
Владелец Carlin Music брал за право работать с Пресли «налог Элвиса»: авторы песен получали пониженные роялти
Владелец Carlin Music брал за право работать с Пресли «налог Элвиса»: авторы песен получали пониженные роялти
Brandon Dill / REUTERS

Компания Carlin Music, созданная человеком, отбиравшим песни для Элвиса Пресли, выставлена на продажу за $250 млн.

Музыкальное издательство владеет правами на огромную коллекцию песен - от That’s Alright Mama Пресли до What A Wonderful World, получившую мировую известность в исполнении Луи Армстронга, а также на саундтреки к фильмам «Скрипач на крыше» и «Кабаре». Кроме того, Carlin Music принадлежат права на композицию Dirty Deeds Done Dirt Cheap группы AC/DC; среди авторов песен, находящихся в ее коллекции, значатся Долли Партон, Дэвид Боуи и Скотт Уокер.

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