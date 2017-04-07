Владелец прав на песни Элвиса Пресли выставлен на продажу за $250 млн

В активе Carlin Music много и других ретро-хитов

Компания Carlin Music, созданная человеком, отбиравшим песни для Элвиса Пресли, выставлена на продажу за $250 млн.

Музыкальное издательство владеет правами на огромную коллекцию песен - от That’s Alright Mama Пресли до What A Wonderful World, получившую мировую известность в исполнении Луи Армстронга, а также на саундтреки к фильмам «Скрипач на крыше» и «Кабаре». Кроме того, Carlin Music принадлежат права на композицию Dirty Deeds Done Dirt Cheap группы AC/DC; среди авторов песен, находящихся в ее коллекции, значатся Долли Партон, Дэвид Боуи и Скотт Уокер.