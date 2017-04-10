Telenor намерена выручить за 4% Veon $262,5 млн

Она хочет продать акции на 7% дороже, чем в сентябре, хотя их цена почти не изменилась

Норвежский оператор Telenor сообщил в ночь с четверга на пятницу, что продаст 70 млн акций телекоммуникационного холдинга Veon Ltd (прежнее название – Vimpelcom Ltd.), торгующихся на NASDAQ и на амстердамской бирже Euronext, это 4% уставного капитала. Утром в пятницу компания объявила и цену размещения: $3,75 за бумагу. Капитал Veon разбит на 1,756 млрд акций, таким образом вся компания оценена в $6,14 млрд. Дисконт к цене закрытия в четверг на NASDAQ составил 5,5%. Стоимость продаваемого пакета – $262,5 млн, из них Telenor получит $259 млн, следует из сообщения.