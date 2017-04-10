МГТС не спешит отказываться от старых медных линий связи

МГТС планирует закупить медный телефонный кабель трех видов на общую сумму более 375 млн руб., следует из конкурсной документации оператора. Протяженность закупаемого кабеля - чуть более 684 км.

МГТС использует медный кабель для прокладки линий связи внутри домов и кварталов, говорит ее представитель Татьяна Мартьянова. Сейчас оператор параллельно эксплуатирует две сети: старую медную и новую оптоволоконную, отмечает она.

В 2011-2015 гг. МГТС построила в Москве оптоволоконную сеть доступа по технологии GPON (gigabit passive optical networks, подразумевает прокладку оптического кабеля до квартиры). По словам представителей МГТС, бюджет этого строительства составил около 55 млрд руб. К началу 2016 г. GPON-сеть охватывала 3,9 млн квартир, рассказывали они.

По данным МГТС, на конец 2016 г. ее услугами пользовалось около 1,7 млн домохозяйств. Двумя и более GPON-сервисами (в первую очередь, широкополосным доступом и платным ТВ) пользовались более 62% подписчиков, утверждает Мартьянова. Однако при этом еще столько же абонентов МГТС продолжают пользоваться медными телефонными линиями, отмечает она. В частности, это связано с консерватизмом абонентов: некоторых устраивает скорость интернета и телефон по медной технологии, или они не хотят менять оборудование и переходить на цифровые сервисы по новой сети, пользуясь только телефоном МГТС, отмечает Мартьянова.

Кроме того, по ее словам, у МГТС есть абоненты-госструктуры (среди них - силовые ведомства), которые по внутренним регламентам пользуются медными телефонными линиями. Часть пользователей широкополосного доступа (ШПД) МГТС до сих пор пользуются старой технологией доступа в интернет по телефонным проводам ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line с различающимися скоростями приема и передачи данных), рассказывал ранее «Ведомостям» директор по маркетингу и развитию бизнеса Дмитрий Кулаковский. Таких пользователей - менее 10% от общей базы пользователей ШПД МГТС, их среднемесячный платеж (ARPU) на 30-40% ниже, чем у абонентов GPON, говорил он.

Но МГТС заинтересована и в таких пользователях, и в абонентах телефонии, приносящих стабильный доход: поэтому поддерживать медную сеть необходимо, подчеркивает Мартьянова. По данным «ТМТ-консалтинга», на конец 2016 г. у МГТС было чуть более 1,35 млн абонентов ШПД (+7% год к году - самые высокие темпы прироста абонентской базы среди крупных московских провайдеров). Компания занимает первое место в Москве по количеству абонентов: оператор обслуживал 35% московских пользователей ШПД.

По версии «Директ инфо», МГТС на конец прошлого года контролировала 37% рынка. Сколько МГТС инвестирует в поддержку сети GPON, сколько - в эксплуатацию меди, Мартьянова не говорит. Переход на цифровые технологии позволил существенно сэкономить на эксплуатации инфраструктуры в целом, отмечает она.

О нежелании части абонентов подключаться к GPON знает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Например, после дорогого ремонта в квартире у пользователей зачастую нет ни возможности, ни желания перекладывать кабели и устанавливать дополнительное GPON-оборудование, говорит он. Очевидно, параллельная эксплуатация медной и оптической сети ведет к заметным дополнительным расходам МГТС, считает Мирзабеков. По его словам, обслуживание одной медной абонентской линии как минимум вдвое дороже, чем оптической. В частности, оператор несет дополнительные расходы, связанные с электропитанием «медного» оборудования, отмечает Мирзабеков.

То, что GPON принимают не везде, он объясняет инертностью пользователей, тем, что во многих зданиях поменять кабель или протянуть новый нельзя из-за ветхости, а также тем, что в части домов жильцы выступают против сооружения новых кабельных стояков. При обслуживании традиционной телефонной сети один специалист требуется в среднем на 3000 абонентских линий, тогда как в сети GPON специалист, правда, более высокой квалификации, может обслуживать 6000 линий, ранее рассказывал Мирзабеков «Ведомостям».

Главное для перевода абонентов на оптическую технологию доступа МГТС сделала - большинство московских квартир находятся в зоне досягаемости сети GPON, считает гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов. Часть абонентов пока не удалось убедить в преимуществах новой технологии, но переходный период был неизбежен, говорит он. В интересах МГТС сократить этот период, приложив дополнительные усилия, в частности маркетинговые, отмечает Анкилов.