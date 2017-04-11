Замедлить доступ к Google технически невозможно

Идея внести поправки в законодательство, которые позволили бы по решению суда замедлять доступ к сайтам нарушителей российских законов, родилась при обсуждении дела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) против Google. ФАС в конце 2015 г. признала Google нарушителем закона о защите конкуренции, оштрафовала его на 438 млн руб., предписала устранить нарушения, но Google этого не сделал. В марте «Ведомости» ознакомились с законопроектом, позволяющим замедлять скорость доступа. Вот только воплотить его в жизнь будет непросто.

С учетом особенностей организации и работы рунета уменьшить скорость доступа к сервисам Google технически невозможно, говорится в отчете ИИИ. Исходя из архитектуры сети, замедлить доступ к сервисам Goоgle возможно лишь в четырех точках, рассказывает директор по стратегическим проектам института Ирина Левова.

Первая – это кэширующие серверы Google, установленные у операторов, объясняет Левова. Они приближают трафик к абонентам оператора и хранят информацию, которую они запрашивают. Вторая – узлы CDN (content delivery network, система доставки контента), которые Google устанавливает в дата-центрах на территории России. В отличие от кэширующих серверов, которые эксклюзивно обслуживают оператора, узлы CDN контактируют с неограниченным числом операторов. Они нужны для оптимальной маршрутизации трафика самого Google и распределяют его всем участникам региона, где установлен узел, объясняет Левова. Третья – канал, по которому Google доставляет трафик из-за границы в Россию, продолжает она.

Первое предупреждение Левова – куратор рабочей группы «Связь и информационные технологии» экспертного совета при правительстве, которая в мае 2016 г. предупреждала о сложностях исполнения антитеррористических поправок в российское законодательство, известных как «пакет Яровой».

Сейчас их работа обеспечивается силами и средствами самого Google и, если операторы ограничат его трафик в этих трех точках, он неминуемо перераспределится на другие каналы, уверяет Левова. Они принадлежат операторам и платить за его доставку, получается, придется им, резюмирует она. Возрастет доля трансграничного трафика: сейчас она 25%, а если Google свернет в России свою сеть CDN, то превысит 60%, говорится в отчете ИИИ.

Есть и четвертая точка, где можно обрезать трафик Goоgle, – на уровне абонентских устройств, объясняет Левова.

Для этого понадобится оборудование, схожее с системами DPI (deep packet inspection, позволяют предоставлять доступ к части сайтов, блокируя или замедляя доступ к другим). У операторов такое оборудование установлено точечно, указывает Левова, затраты на его разработку и внедрение для массового применения ИИИ оценивает в $5 млрд, а на его ежегодную поддержку – $1 млрд.

Аналогичный сценарий применим и к замедлению доступа к трафику иных интернет-ресурсов, уточняет Левова. Представитель Google отказался от комментариев.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников согласен с доводами ИИИ. Директор «Мегафона» по связям с госорганами Дмитрий Петров, представители «Вымпелкома» и «Ростелекома», а также ФАС отказались от комментариев. Человек, близкий к одному из операторов, считает, что против нарушителей эффективнее использовать существующие инструменты, например черные списки. Он добавляет, что небольшие операторы не смогут выполнить подобные требования. С технической невыполнимостью идеи замедления скорости доступа в марте соглашался замминистра связи Алексей Волин.