Музыканты требуют больше денег от стриминговых сервисов

После сильного спада из-за цифрового пиратства именно стриминговые сервисы обеспечили заметный рост музыкальной индустрии
Е. Разумный / Ведомости
Ведущие музыкальные студии пользуются сложностью рынка стриминга музыки, чтобы платить маленькие отчисления музыкантам, заявил гендиректор немецкой музыкальной компании BMG Гартвиг Мазух. Он считает необходимым изменить эту практику, иначе жизнь стриминговых сервисов окажется короткой. Артисты уже требуют больших выплат за их песни, звучащие на Apple Music, Spotify и Deezer, указывает он.