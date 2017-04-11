Музыканты требуют больше денег от стриминговых сервисов

Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Роялти для музыканта

Ведущие музыкальные студии пользуются сложностью рынка стриминга музыки, чтобы платить маленькие отчисления музыкантам, заявил гендиректор немецкой музыкальной компании BMG Гартвиг Мазух. Он считает необходимым изменить эту практику, иначе жизнь стриминговых сервисов окажется короткой. Артисты уже требуют больших выплат за их песни, звучащие на Apple Music, Spotify и Deezer, указывает он.