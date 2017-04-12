МТС планирует направить летом 31,1 млрд рублей на выплату дивидендов

Совет директоров МТС сегодня рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за полный 2016 г. в размере 31,171 млрд руб., или по 15,6 руб. на одну акцию (31,2 руб. на одну ADR), следует из сообщения оператора. Собрание акционеров запланировано на 29 июня 2017 г.

Ранее МТС взял на себя обязательства по годовому размеру дивидендов: в апреле 2016 г. совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2016–2019 гг., согласно которой компания будет выплачивать акционерам ежегодно 25–26 руб. на акцию посредством двух полугодовых платежей, напоминает представитель оператора. Минимальный уровень выплат не будет ниже 20 руб. на акцию, говорится в ней. Исходя из этого общая годовая сумма дивидендных выплат ежегодно должна составлять 50–52 млрд руб.

В прошлом году это обязательство было выполнено. В течение 2016 г. МТС выплатила акционерам 51,96 млрд руб. по 26 руб. (52 руб. на ADR) на акцию, что примерно соответствует и уровню 2014 и 2015 гг., когда оператор платил акционерам 51,2 млрд и 52 млрд руб. соответственно. Итоговая сумма дивидендов за 2016 г. была сложена из двух выплат - 28 млрд руб., или 14,01 руб. на акцию, выплаченных по итогам 2015 г., и 23,96 млрд руб. промежуточных дивидендов за первое полугодие 2016 г. в размере 11,99 руб. на акцию. Таким образом, этим летом акционеры МТС получат больше, чем прошлым. Кроме того, для того чтобы соблюсти целевой показатель дивидендной доходности в 25-26 руб. за акцию, МТС предстоит выплатить акционерам в качестве промежуточных дивидендов еще по 9,4-10,4 руб. за акцию. Планов по изменению дивидендной политики у МТС в настоящий момент нет, говорит представитель оператора.

МТС важно сохранять баланс между долговой нагрузкой, дивидендами и капитальными затратами, говорил «Ведомостям» в 2015 г. президент МТС Андрей Дубовсков. На вопрос, какой из этих трех вершин треугольника оператор более склонен пожертвовать при дальнейшем снижении денежного потока, Дубовсков ответил: «Если говорить совсем теоретически, то в таком случае снижение будет пропорциональным по всем трем направлениям».

В 2016 г. свободный денежный поток оператора сократился до 7% до 46,957 млрд руб. Долговая нагрузка МТС за этот же период выросла с 1,2 до 1,3 показателя OIBDA. Одновременно МТС сократила свои капитальные затраты в 2016 г. на 12,5 млрд до 83,6 млрд руб.