Мобильный интернет в Москве подешевел вдвое за два года

Удельная стоимость мобильного интернета в пакетных тарифах московских операторов за два года – с I квартала 2015 г. по I квартал 2017 г. – снизилась более чем вдвое: с 0,13 до 0,06 руб. за 1 Мб данных. Это следует из материалов департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. За тот же период средняя цена на голосовую связь в пакетных тарифах московских операторов немного выросла: с 0,41 руб. за минуту в I квартале 2015 г. до 0,44 руб. в I квартале 2017 г.

Из расчетов ДИТа следует, что в январе – марте 2017 г. самая дешевая связь в пакетных тарифах в Москве была у «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). В среднем его тариф был вдвое дешевле большой тройки (см. график). Минута разговора в пакетных тарифах Tele2 стоила 0,4 руб., у «Мегафона» – 0,41 руб., у МТС и «Вымпелкома» – по 0,45 руб. Все эти цены рассчитывались исходя из предположения, что абонент тратит весь пакет минут или трафика, уточняют авторы отчета. Реальная стоимость для абонента будет выше – как правило, он не расходует все минуты и мегабайты, говорит представитель ДИТа.

Материалы ДИТа свидетельствуют, что стоимость услуг в пакетных тарифах за прошедший год в целом кардинально не изменилась. Резкое падение цен ДИТ зафиксировал в I квартале 2016 г. – первом квартале после выхода на московский рынок Tele2. За три месяца 1 Мб мобильного интернета тогда в среднем подешевел на 40% до 0,06 руб., минута разговора – примерно на 14% до 0,42 руб.

Выход Tele2 на московский рынок подстегнул операторов большой тройки к корректировке цен, уверен аналитик ДИТа Евгений Альминов. При сохранении абонентской платы на том же уровне они увеличили количество минут и мегабайтов в составе пакета, говорит он. По мнению Альминова, влияние этого события на рынок к середине 2016 г. ослабло и больше не является значимым фактором. Невысокий переток абонентов показал, что в Москве цена не является решающим конкурентным преимуществом, отмечает он.

По данным AC&M Consulting, на конец 2016 г. в Москве насчитывалось чуть более 43 млн активных sim-карт. К началу 2017 г. Tele2 подключила 2,5 млн абонентов в Москве и Московской области, сообщал «Интерфакс» и подтверждал «Ведомостям» собеседник в операторе. То есть Tele2 могла к началу 2017 г. обслуживать около 5,8% абонентов в регионе.

В целом отчет ДИТа отражает ситуацию на рынке в сегменте пакетных тарифов, считает представитель МТС Дмитрий Солодовников.

В московских продажах Tele2 более 60% приходится на пакетные тарифы, говорит представитель Tele2 Константин Прокшин. Он согласен с выводами ДИТа и считает, что причина снижения цен в Москве – выход Tele2. В результате стоимость услуг связи в России и Москве стала одной из самых низких в мире, говорит Прокшин. А благодаря новым тарифам «Мой Tele2», подключение к которым началось в апреле, удельная стоимость услуг сотовой связи в Москве еще снизится, уверяет он. Tele2 снизила цены на пакетные тарифы, увеличив в них количество трафика и минут. Например, стоимость самого дорогого тарифа упала на 33% до 799 руб. При этом трафик удвоился, а пакет голосовых услуг вырос на 50%. В большинстве тарифов оператор предложил абонентам больше интернет-трафика и голосовой связи по ценам, сопоставимым с прошлыми тарифами.

Предлагая абонентам все больше мобильного интернета, операторы продолжают зарабатывать на голосе, считает Альминов. Кроме того, стоимость мобильного трафика – ключевой фактор конкуренции в условиях быстрого роста парка смартфонов и подключенных устройств, считает он. При этом потребление голосового трафика не растет, а снижение цен на интернет-трафик в ходе конкурентной борьбы не может быть бесконечным. По мнению Альминова, серьезного снижения цен в ближайшее время ждать не стоит: мобильная связь в Москве, например, и так уже дешевле в 8 раз, чем в Нью-Йорке.

Снижение стоимости услуг связано не только с высокой конкуренцией, но и с внедрением новых стандартов, в частности LTE и LTE-Advanced, позволяющих абонентам передавать больше трафика, отмечает представитель «Мегафона». Он указывает, что исследование ДИТа не учитывает другие услуги: так, сервис «Мегафон ТВ» позволяет абонентам оператора экономить при просмотре фильмов и видеоконтента.

Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев.