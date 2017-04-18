В России заметно выросли продажи широкоэкранных смартфонов-фаблетов

В феврале 2017 г. доля устройств с диагональю экрана 5,3–5,7 дюйма (так называемые фаблеты) в продажах смартфонов в России достигла 17,1%. Это следует из материалов компании – партнера нескольких ритейлеров. Месяцем ранее, в январе, их доля на рынке составляла 14,3%, а год назад, в феврале 2016 г., на подобные аппараты приходилось только 10,8% продаж смартфонов в России. Представитель МТС Дмитрий Солодовников подтвердил эти данные.

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