Россия переживает бум видеосервисов с функцией трансляции

Бум видеосервисов с функцией трансляции помогает российским сотовым операторам больше зарабатывать
Е. Разумный / Ведомости
Исходящий трафик мобильного интернета МТС в Москве за год – с апреля 2016 г. по апрель 2017 г. – вырос в 3 раза. Об этом рассказал представитель компании Дмитрий Солодовников. Раньше в столице он рос на 50–100%, утверждает он. Рост в 2016–2017 гг. он объясняет увеличением базы пользователей, ведущих прямые трансляции через Periscope, Facebook, Instagram, выкладывающих видеоролики на YouTube и в социальные сети, а также передающих их в мессенджерах. Случается, что на массовых мероприятиях исходящий интернет-трафик пользователей превышает скачанный ими, отмечает Солодовников: так было, например, на футбольном матче «Зенит» – «Спартак», прошедшем в Москве 16 апреля.