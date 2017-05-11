ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Абоненты подсели на трансляции

Россия переживает бум видеосервисов с функцией трансляции

Абоненты сотовых операторов стали выкладывать в интернет значительно больше видео, чем раньше
Бум видеосервисов с функцией трансляции помогает российским сотовым операторам больше зарабатывать
Бум видеосервисов с функцией трансляции помогает российским сотовым операторам больше зарабатывать
Е. Разумный / Ведомости

Исходящий трафик мобильного интернета МТС в Москве за год – с апреля 2016 г. по апрель 2017 г. – вырос в 3 раза. Об этом рассказал представитель компании Дмитрий Солодовников. Раньше в столице он рос на 50–100%, утверждает он. Рост в 2016–2017 гг. он объясняет увеличением базы пользователей, ведущих прямые трансляции через Periscope, Facebook, Instagram, выкладывающих видеоролики на YouTube и в социальные сети, а также передающих их в мессенджерах. Случается, что на массовых мероприятиях исходящий интернет-трафик пользователей превышает скачанный ими, отмечает Солодовников: так было, например, на футбольном матче «Зенит» – «Спартак», прошедшем в Москве 16 апреля.

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