«Ростелеком» не оправдал прогнозов аналитиков из-за слишком сильного рубля

Финансовые результаты «Ростелекома» в I квартале 2017 г. оказались хуже прогноза аналитиков. Выручка «Ростелекома» упала на 2,8% до 70,4 млрд руб., тогда как согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», она должна была сократиться только на 0,8%. Показатель OIBDA «Ростелекома» упал на 12,6% до 21,6 млрд руб., аналитики прогнозировали его снижение на 4%. Зато выросла чистая прибыль оператора – на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,15 млрд руб.

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