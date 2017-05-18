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Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: Apple собрала iPhone в Индии

Apple вскоре может начать продавать в Индии iPhone местной сборки

Создание местного производства – важный этап экспансии на этот рынок

На заводе тайваньского контрактного сборщика электроники Wistron в южноиндийском штате Карнатака производится самая дешевая модель смартфонов Apple – iPhone SE с диагональю экрана 4 дюйма. В недавнем заявлении Apple говорится, что изготовление небольших партий SE начато в Бангалоре и что поставки смартфонов местной сборки индийским потребителям должны начаться в мае. Осведомленный источник утверждает, что такие смартфоны поступят в продажу в ближайшие полторы недели. Представитель Wistron заявила, что ее компания «не комментирует рыночные слухи и предположения».

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