Kraftway и две ее «дочки» признаны виновными в картельном сговоре

Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: ФАС нашла картель в Kraftway

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила в понедельник о признании четырех компаний – поставщиков компьютеров и программного обеспечения виновными в картельном сговоре на сумму 2,3 млрд руб. По итогам 17 аукционов компании «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» (Kraftway), «Адаптивные технологии», «Экспресс + сервис» и Научно-исследовательский институт новых технологий (НИИ НТ) поставляли компьютеры и софт Федеральной налоговой службе, Федеральной таможенной службе и Пенсионному фонду.