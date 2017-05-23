Citigroup и NASDAQ совместно внедряют технологию блокчейн как платформу для платежей

Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Citigroup и NASDAQ внедряют блокчейн

Проект Citigroup и NASDAQ, стартовавший уже несколько месяцев назад, предусматривает привязку корпоративных платежных сервисов Citigroup к блокчейн-системе NASDAQ, используемой в сделках по покупке и продаже акций. В истории технологии блокчейн (см. врез), лежащей в основе криптовалюты биткоин, этот проект может стать очень важной вехой.