Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Украина поможет МТС деньгами
МТС получит от «Vodafone Украина» около 3 млрд рублей
Это около 6% от суммы, которую получат в виде дивидендов акционеры самой МТС
- Кирилл Седов
- / Ведомости
С 2015 г. МТС работает на Украине под брендом Vodafone
Gleb Garanich / REUTERS
Компания «ВФ Украина» (на 100% принадлежит МТС и работает на Украине под брендом Vodafone) выплатит акционерам по итогам 2016 г. 1,4 млрд грн (около $53,3 млн по курсу на 7 июня), или около 3 млрд руб. (также по курсу ЦБ на 7 июня), говорится в сообщении оператора. Выплатить дивиденды компания намерена в срок с 15 июня по 27 октября 2017 г. Сумма почти втрое больше, чем оператор собирался выплатить по итогам 2015 г., когда размер дивидендов составил 500 млн грн.
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