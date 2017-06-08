МТС получит от «Vodafone Украина» около 3 млрд рублей

Это около 6% от суммы, которую получат в виде дивидендов акционеры самой МТС

С 2015 г. МТС работает на Украине под брендом Vodafone Gleb Garanich / REUTERS

Компания «ВФ Украина» (на 100% принадлежит МТС и работает на Украине под брендом Vodafone) выплатит акционерам по итогам 2016 г. 1,4 млрд грн (около $53,3 млн по курсу на 7 июня), или около 3 млрд руб. (также по курсу ЦБ на 7 июня), говорится в сообщении оператора. Выплатить дивиденды компания намерена в срок с 15 июня по 27 октября 2017 г. Сумма почти втрое больше, чем оператор собирался выплатить по итогам 2015 г., когда размер дивидендов составил 500 млн грн.