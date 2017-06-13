Телеканал «Культура» наймет часть уволенных сотрудников обратно Е. Разумный / Ведомости

Часть уволенных сотрудников канала «Культура» вернулись или могут вернуться к работе в ближайшее время, рассказали «Ведомостям» три источника на телеканале. После того как в пятницу СМИ написали о сокращениях, некоторым сотрудникам позвонили руководители канала и пригласили обратно на работу, рассказал «Ведомостям» один из сотрудников канала.

«Некоторым уволенным сотрудникам позвонили с Шаболовки и позвали обратно на работу. Необходимость вернуться им объяснили тем, что сейчас канал не справляется с объемом съемок, – говорит собеседник «Ведомостей». – Им выдали временные пропуска и пообещали оформить на работу «задним числом». По его сведениям, обратно на телеканал позвали 14 человек. Остальные собеседники «Ведомостей» затруднились уточнить, сколько людей позвали обратно.

Уже в конце прошлой недели телеканал столкнулся с нехваткой сотрудников для технического обеспечения выездных съемок, говорят два источника «Ведомостей». Несколько репортажей из-за этого пришлось отменить, знают они.

На прошлой неделе на телеканале «Культура» (входит в ВГТРК) прошли массовые сокращения, рассказывали «Ведомостям» сотрудники канала. Одна из бывших сотрудниц канала Наталья Репина написала на своей странице в Facebook, что из компании были уволены более 200 человек. По сведениям другого сотрудника, с телеканала на прошлой неделе ушли около 300 человек.

В интервью газете «Коммерсантъ» директор и главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков рассказал, что фактически было сокращено 114 человек. В ответ на вопрос, были ли завышены цифры в 200-300 человек, которых сократили, он ответил: «Несомненно. 300 человек — это почти 50%. Такое сокращение означало бы полную остановку вещания. Кроме того, часть сотрудников нам удалось устроить на другие места». Представитель телеканала от комментариев отказался. «Все комментарии содержатся в интервью», - сказал он.

Впрочем, сотрудники телеканала настаивают, что телеканал покинуло большее число сотрудников, чем было озвучено в интервью. Под сокращения, действительно, попали только около 180 сотрудников, но с остальными трудовые договора расторгли «по соглашению сторон», то есть фактически телеканал покинули почти 300 человек, рассказал сотрудник, который получил эти данные от отдела кадров канала. Другой собеседник также слышал об этом от сотрудника отдела кадров. «Даже визуально штат канала сократился почти вдвое: кабинеты и коридоры на телеканале практически пустые», - говорит третий собеседник «Ведомостей».

Шумаков в интервью связал сокращения на канале с необходимостью «освободиться от многих дублирующих функций» при переезде редакции в новый офис, техническим переоснащением и появлением оборудования, которое «позволит решать в долгосрочной перспективе любые творческие и технологические задачи», а также низкими рейтингами телеканала.

Несколько собеседников «Ведомостей» на канале рассказали, что видели много новых сотрудников в здании телеканала после того, как прошли сокращения. Часть новых сотрудников пришла с Шаболовки, знают они.

Канал могут перевести из здания на Малой Никитской на Шаболовскую, где каналу выделили помещение, в ближайшее время. Но новое помещение меньше по размеру, чем на Малой Никитской, где канал занимает этажи со второго по седьмой. Кроме того, на Шаболовке произведен только легкий косметический ремонт, у сотрудников много нареканий по поводу технического оснащения студии, «там еще ничего не готово для работы», говорят собеседники «Ведомостей».

Телеканал «Культура» был создан в 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина. Первым редактором телеканала был назначен Михаил Швыдкой. Сейчас телеканал входит в ВГТРК, а главный редактор и директор канала - Сергей Шумаков. Шумаков был назначен директором и главным редактором телеканала «Культура» в конце 2009 г. До этого он в разное время был руководителем Службы главных продюсеров телеканала «Россия». Работал на НТВ, продюсером развлекательных программ на ОРТ (в том числе «В мире животных», «Поле чудес», «Пока все дома»и т. д.)