Директор канала «Культура» связал сокращения персонала с ликвидацией дублирующих функций

На телеканале «Культура» сокращено 114 человек, сообщения об увольнении 200–300 человек завышены, часть сокращенных сотрудников удалось устроить на другие места, сказал «Коммерсанту» директор телеканала «Россия-Культура» Сергей Шумаков. Сокращения он связал с необходимостью «освободиться от многих дублирующих функций» при переезде редакции в новый офис, техническим переоснащением и появлением оборудования, которое «позволит решать в долгосрочной перспективе любые творческие и технологические задачи».

Источники «Ведомостей» 9 июня вечером сообщали об увольнении более 200 или почти 300 человек, среди сокращенных много пенсионеров. Два источника «Ведомостей» на телеканале связали увольнения с возможным переездом на Шаболовскую, где каналу могут выделить помещение намного меньше размером, чем нынешнее. Тем сотрудникам, которых 8 июня уволили, около полутора месяцев назад выдали увольнительные листы, пообещав их нанять через некоторое время обратно, в связи с реорганизацией, но обещание пока не выполнено, говорил один из источников. Под сокращение попали сотрудники технических служб, журналисты, редакторы, продюсеры и фотографы.

Шумаков рассказал, что «300 человек – это почти 50%» штата и «такое сокращение означало бы полную остановку вещания». Вещание канала, по его словам, переводится «на качественно новый уровень вещания в формате HD». «Для этого в новом офисе на Шаболовке, куда мы в ближайшее время собираемся переехать, благодаря нашим коллегам с ВГТРК создается новый технический комплекс», оснащенный «самым современным оборудованием», добавил он. Без решения «проблем структурного, технологического и содержательного свойства», прежде всего без технического переоснащения, канал не сможет развиваться, сказал он.

На просьбу привести пример сокращения дублирующих функций Шумаков ответил, что канал переходит на систему выдачи сигнала из единого центра ВГТРК, тогда как раньше выпуск всего канала осуществлялся из здания, которое «Культура» занимала до переезда на Шаболовку. Сокращены административные сотрудники, технический персонал и люди, «которые в силу возраста или профессиональных качеств не отвечают требованиям, которые сегодня предъявляются сотрудникам канала», сказал он и добавил, что в последние 10 лет канал совсем не обновлялся.

Переезд редакции завершится в июле. В сентябре по планам Шумакова зрителям будет представлен обновленный канал, на котором останутся лучшие программы. Обновление будет, в частности, за счет закупки «качественно новых сериалов», например сериала ВВС по творчеству Диккенса.

Рейтингами «Культуры» Шумаков недоволен и говорит, что все усилия привлечь аудиторию не дают результата.