Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Apple покоряет Индию
Недорогие iPhone должны помочь Apple завоевать Индию
Корпорация открывает там производство смартфонов
- Ньюли Пернелл
- / The Wall Street Journal
Индия занимает 2-е место в списке крупнейших мировых рынков мобильной связи
Tsering Topgyal / AP
На индийском рынке появились первые собранные в Индии iPhone. Apple надеется на сравнительно низкую цену этих устройств – она должна помочь укрепить бренд в стране, где у нее есть шансы существенно расширить бизнес. Кроме того, Apple хочет открыть в крупнейших городах Индии фирменные магазины, создать здесь разветвленную сеть независимых реселлеров и центры разработки приложений, оптимизированных для индийского рынка. Сейчас рыночная доля Apple не превышает 3%, а главного конкурента Samsung Electronics – 24%.
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