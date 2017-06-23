Персональные технологии
Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Apple покоряет Индию

Недорогие iPhone должны помочь Apple завоевать Индию

Корпорация открывает там производство смартфонов

На индийском рынке появились первые собранные в Индии iPhone. Apple надеется на сравнительно низкую цену этих устройств – она должна помочь укрепить бренд в стране, где у нее есть шансы существенно расширить бизнес. Кроме того, Apple хочет открыть в крупнейших городах Индии фирменные магазины, создать здесь разветвленную сеть независимых реселлеров и центры разработки приложений, оптимизированных для индийского рынка. Сейчас рыночная доля Apple не превышает 3%, а главного конкурента Samsung Electronics – 24%.

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