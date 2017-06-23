Недорогие iPhone должны помочь Apple завоевать Индию

Индия занимает 2-е место в списке крупнейших мировых рынков мобильной связи Tsering Topgyal / AP

На индийском рынке появились первые собранные в Индии iPhone. Apple надеется на сравнительно низкую цену этих устройств – она должна помочь укрепить бренд в стране, где у нее есть шансы существенно расширить бизнес. Кроме того, Apple хочет открыть в крупнейших городах Индии фирменные магазины, создать здесь разветвленную сеть независимых реселлеров и центры разработки приложений, оптимизированных для индийского рынка. Сейчас рыночная доля Apple не превышает 3%, а главного конкурента Samsung Electronics – 24%.