Производители VR-очков снижают цены, чтобы увеличить спрос на устройства

В России эта продукция остается нишевой, но цены на нее пока не падают

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В России VR-очки и шлемы – относительно новые продукты Е. Разумный / Ведомости

VR-очки Rift и пара сенсорных контроллеров теперь будут стоить на $200 меньше, сообщила Oculus в понедельник. VR-комплект будет доступен за $800. Это половина стоимости, с которой был запущен продукт в прошлом году. Впервые цену на VR-очки Rift компания понизила четыре месяца назад – также на $200. Снижение цены, как считает Oculus, позволит привлечь новых покупателей. Также это может означать, что Oculus вскоре анонсирует выход нового продукта. Ежегодные презентации разработчики проводят в октябре.